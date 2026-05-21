이원택 "당정청 원팀으로 전북 자존심과 미래 책임질 것"

큰사진보기 ▲6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 이원택 더불어민주당 전북도지사 후보는 오마이TV <박정호의 핫스팟> 인터뷰에서 "전북은 해방 이후 가장 결정적인 기회이자 대도약의 변곡점을 맞이했다"며 민주당 원팀의 중요성을 강조했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

"현대차 9조 원 투자 유치와 피지컬 AI 산업 1조 원 예타 면제 기회를 확실히 잡아서 전북 경제를 대도약시키겠습니다."

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6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 이원택 더불어민주당 전북도지사 후보는 전주 선거사무소에서 진행된 오마이TV <박정호의 핫스팟> 인터뷰에서 "전북은 해방 이후 가장 결정적인 기회이자 대도약의 변곡점을 맞이했다"며 이와 같이 밝혔다.이 후보는 "지난 4년 간 전북 인구가 줄어 들었다"며 "법적 의무가 없는 양해각서, MOU 위주의 경제 전략으로는 지방 소멸을 막을 수 없다"고 그동안의 전북 도정의 문제점을 지적했다. 침체된 전북 경제의 발전 전략으로 이 후보가 제시한 것은 '내발적 발전전략'과 '체감 성장'. 이 후보는 "외부에만 의존하는 것이 아니라 전북 내부의 인적·경제·문화·생태 자산을 성장 동력으로 삼아야 한다"며 소기업에서 출발해 고용 인원 650명 기업으로 성장한 지역 기업 '한우물'을 예로 들었다.그는 "세금도 지역에 내고, 원부자재도 전북 안에서 소비하는 지역 대표 기업 100개를 육성하면 대기업 10개를 유치하는 것과 같다"며 " 고임금 일자리가 늘어나 청년들이 떠나지 않는 '지갑에 돈이 꽂히는 체감 성장'을 이루겠다"고 강조했다. 이어 "골목길과 농촌에 '디지털 고속도로'를 깔아 지역 소상공인의 우수한 제품이 네이버, 쿠팡을 넘어 글로벌 쇼핑몰로 직구 수출될 수 있도록 전북도가 지원하겠다"고 덧붙였다.경선 과정의 불공정성을 주장하며 무소속으로 출마한 김관영 후보의 공세에 대해서는 "무소속 출마 명분을 만들기 위해 자신을 피해자로 포장하는 프레임이자 분열 책동을 위한 가짜 뉴스"라며 단호하게 선을 그었다. 이 후보는 "현직 지사의 현금 살포 의혹은 본인이 윤리감찰단 진술서에 자백하여 확인된 사실이며 당의 리스크와 다른 지역 선거의 악영향을 막기 위해 최고위원회에서 만장일치로 신속하게 제명 처리한 것"이라고 설명했다.반면 이 후보는 자신에게 제기된 식당 식사비 대납 의혹에 대해서는 "제 양심을 걸고 대납을 요청하거나 공모한 적이 결코 없다"며 "확인된 사실과 단순 의혹은 본질적 무게가 다르다"고 반박했다. 또한 그는 " 이재명 당시 민주당 대표 체포동의안 가결 당시 앞장서서 반대 토론을 했고, 서울구치소 앞을 지켰던 뼛속까지 '친명' 후보"라며 "국회 농해수위에서 양곡관리법, 한우법 등을 설계하며 윤석열 정부의 거부권에 맞서 치열하게 싸워 당시 이 대표에게 일 잘한다고 직접 칭찬받은 나를 반명이라 주장하는 것 자체가 철저한 정치적 조작"이라고 일축했다.이 후보는 이번 선거에서 '민주당 원팀'이 승리해야 하는 이유로 당정청 협조의 필수성을 꼽았다. 그는 무소속 지사가 당선될 경우 "타 광역지자체장들이 당정청 협의를 통해 지역의 이익을 챙길 때 전북은 소외되고 주요 입법이나 예산 확보 과정에서 고립될 수밖에 없다"고 우려했다.그러면서 이 후보는 "이재명 대통령의 임기 4년과 이번에 선출될 지도자의 임기 4년은 함께 간다. 이재명 정부가 만들어갈 대한민국 미래 성장 동력의 중심에 전북의 피지컬 AI와 수소차 산업이 세계적 표준으로 우뚝 설 수 있도록 하겠다"고 강조했다.*자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.