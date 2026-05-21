조태용의 '홍장원 거짓말 몰이'는 왜 무죄였나?

21일 오후 조태용 전 국가정보원장은 징역 1년 6개월을 선고받았다. 하지만 내란특검(특별검사 조은석) 특검보와 검사들은 모두 심각한 표정이었다. 판결 선고 형량이 특검 구형(징역 7년)에 크게 미치지 못한 데다, 내용적으로 보면 조태용 전 원장 변호인단에 완패했기 때문이다.
조태용 전 원장의 주된 혐의는 12·3 내란 당시 윤석열씨의 정치인 체포 지시를 폭로한 홍장원 국가정보원장 1차장을 거짓말쟁이로 모는 과정에서 파생된 것이었는데, 모두 무죄였다.
구체적으로 ▲ 홍장원으로부터 들은 윤석열의 정치인 체포 지시 등을 국회 정보위원회에 보고하지 않고(직무유기) ▲ 홍장원 진술을 거짓말로 몰기 위해 브리핑·언론인터뷰 등을 진행했다(국가정보원법상 정치 관여 금지 위반)는 것이 주된 공소사실이었는데, 무죄 판단이 나왔다. ▲ 홍장원으로부터 윤석열의 정치인 체포 지시 보고를 받지 않았다면서 국회 국정조사와 헌법재판소 대통령 탄핵심판에서 거짓 증언한 혐의(국회 증언·감정법 위반, 위증)도 무죄였다.
다만, 2024년 12월 3일 용산 대통령실 상황과 관련된 일부 위증, 허위공문서 작성·행사 혐의만 유죄였다(관련기사 조태용 위증 징역 1년 6개월... '홍장원 거짓말 몰이'는 무죄
https://omn.kr/2iava).
'홍장원 거짓말쟁 몰이' 무죄 이유는?
이 사건의 핵심 쟁점은 2024년 12월 3일 밤 11시 50분 당시 홍장원 국가정보원 1차장이 조태용 국가정보원장에게 윤석열씨와의 통화 내용을 보고하면서 방첩사령부의 정치인 체포 시도를 명확히 했냐는 것이다. 내란특검은 당시 홍장원이 방첩사령부를 명확히 언급했다고 봤다. 관련 공소사실 대목이다.
23:50경 피고인(조태용)은 피고인의 집무실에 혼자 찾아온 홍장원으로부터 "대통령께서 제게 전화를 하셨는데, 대통령으로부터 방첩사를 지원하라는 지시를 받았습니다. 방첩사에서 이재명, 한동훈을 잡으러 다닌다고 합니다"라는 내용의 보고를 받았으나, 홍장원에게 "내일 아침에 얘기합시다"라고 말하였다가 홍장원으로부터 "그래도 최소한의 업무지침과 방향은 주셔야죠"라는 요청을 받았음에도 아무런 조치 없이 홍장원을 돌려보냈다.
반면, 피고인 쪽은 홍장원이 이재명, 한동훈 체포 주체를 방첩사라고 하지 않았다고 주장했는데, 재판부(서울중앙지방법원 형사합의32부·재판장 류경진 부장판사)는 피고인 손을 들어줬다.
재판부는 "관련자들의 진술, 홍장원의 2024년 12월 6일 국회 정보위원회 보고 내용을 정리한 언론 브리핑 자료 및 홍장원이 작성한 메모 내용 등에 의하면, 홍장원이 피고인에게 정치인 체포의 주체를 방첩사로 명시하여 보고하였다고 단정하기 어렵다"라고 했다.
이어 "당시 피고인의 인식, 홍장원의 보고 내용 등에 의하면, 피고인이 홍장원의 위 독대 보고 내용을 통해 정치인 체포를 대통령의 지시로 인식하였다고 단정하기 어렵다"라고 판단했다.
따라서 홍장원 보고 내용을 국회 정보위원회에 보고할 의무가 발생했다고 볼 수 없으므로, 직무유기로 평가할 수 없다는 게 재판부 판단이다.
재판부는 또한 홍장원으로부터 대통령의 정치인 체포 지시 보고를 받지 못했다는 증언도 거짓말에 해당하지 않는다고 봤다.
2024년 12월 6일부터 10일까지 홍장원 진술을 흔들어 윤석열과 그에 동조하는 국민의힘 국회의원들을 지지하고 윤석열 탄핵소추 반대 여론을 조성할 목적으로 '대통령은 정치인 체포 지시를 한 적이 없다'는 내용의 기자회견·언론인터뷰를 하는 등의 국가정보원법(정치 관여 금지) 위반도 무죄였다.
재판부는 "국가정보원이 정치인 체포 지시를 받았는지 여부에 대한 의혹을 해명하고, 국가정보원 조직의 안정을 기하기 위해 이 사건 기자회견, 인터뷰, 문자메시지 발송 및 서한문 배포를 한 것으로 봄이 타당하다"라고 판단했다.
내란특검 "항소" - 조태용 "재판부 판단 존중"
이날 판결 선고를 두고 특검과 조태용 전 원장 쪽의 입장이 갈렸다. 특검은 바로 항소하겠다고 했고, 조태용 전 원장 쪽은 환영 입장을 밝혔다.
내란특검 장우성 특검보는 판결 선고 직후 취재진에게 "판결문을 면밀히 분석해서 무죄 부분에 대해 항소하도록 하겠다"라고 말했다. 재판부가 홍장원의 진술을 배척한 게 아쉽다는 입장도 내놓았다.
반면, 조태용 전 원장 변호인단은 "홍장원의 일방적인 주장으로 마치 국정원장이나 국정원이 정치인 체포에 관여한 것처럼 심각한 오해가 유발되었지만, 1심 판결은 홍장원의 주장을 모두 배척하고 사실관계를 명확히 바로잡은 데에 큰 의의가 있다"라고 평가했다.
이어 "재판부가 면밀한 심리를 거쳐 내린 판단을 존중한다. 다만 인정된 혐의에 비해 양형이 과중한 부분에 대해서는 항소심에서 타당한 양형을 구할 예정"이라고 했다.