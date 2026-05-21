'제16회 곡성세계장미축제' 22일 화려한 개막

큰사진보기 ▲제16회 곡성장미축제가 열리는 곡성기차마을 장미원 야간 경관. ⓒ 곡성군 관련사진보기

AD

전남 곡성군이 오는 22일부터 31일까지 10일간 제16회 곡성세계장미축제를 개최한다.21일 곡성군에 따르면 올해 축제는 '열여섯, 장미사춘기–설렘, 성장, 변화'를 주제로 더욱 풍성해진 콘텐츠와 참여형 프로그램으로 관광객들을 맞이한다.특히 장미공원 중심의 운영에서 벗어나 축제 공간을 기차마을 전역으로 확대해 보다 쾌적한 관람 환경을 조성한다는 계획이다.이에 따라 축제장 곳곳에서 다양한 프로그램을 즐길 수 있도록 동선을 재배치했다. 축제의 분위기를 더할 포토존과 휴식 공간도 대폭 강화했다.지역민과 관광객이 함께 어우러지는 참여형 프로그램을 비롯해 화려한 개막 퍼포먼스와 축하공연도 풍성하게 준비했다. 이와 함께 '장미공원 버스킹 챌린지', '로맨틱 로즈 프로포즈' 등 관광객이 직접 참여할 수 있는 이벤트도 확대 운영한다.축제 기간 동안 섬진강기차마을은 오전 8시부터 오후 10시까지 야간 연장 운영된다.곡성군 관계자는 "제16회를 맞은 곡성세계장미축제는 더욱 풍성한 프로그램과 아름다운 장미 경관으로 방문객을 맞이할 준비를 마쳤다"며 "가정의 달 5월, 섬진강기차마을에서 특별한 추억과 낭만을 만끽하시길 바란다"고 말했다.