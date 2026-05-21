"생활정치로 논산 바꾸겠다"… 이창원, 다섯 번째 시장 도전

큰사진보기 ▲이창원 개혁신당 논산시장 후보가 논산시 내동 선거사무소에서 논산 정치 현안과 생활밀착형 공약에 대해 설명하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲개혁신당 이창원 논산시장 후보가 논산 정치 현안과 시정 방향에 대한 자신의 구상을 밝히고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이창원 개혁신당 논산시장 후보가 자신의 기호인 4번을 손가락으로 표시하며 환하게 웃고 있다. 이 후보는 “생활정치로 논산을 바꾸겠다”며 지지를 호소했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

6·3 지방선거 논산시장 선거에 출마한 이창원 개혁신당 후보가 "논산 정치의 가장 큰 문제는 시장과 국회의원의 갈등"이라며 "시민 삶을 챙기는 생활정치로 방향을 바꿔야 한다"고 말했다.이 후보는 21일 오전 논산시 내동 바인빌딩 선거사무소에서 진행한 인터뷰에서 "논산은 국민의힘과 더불어민주당의 정쟁이 지역 발전을 가로막고 있다"며 이같이 밝혔다.이번이 다섯 번째 시장 도전인 이 후보는 "2006년 처음 무소속으로 출마한 이후 정치 현실을 계속 지켜봤다"며 "줄 서기 정치, 공천 정치가 반복되는 구조를 바꾸고 싶어 계속 선거에 나온다"고 말했다.그는 개혁신당 입당 배경에 대해 "TV 토론에 참여하기 위한 현실적인 선택도 있었다"면서도 "거대 양당의 대립 정치 속에서 제3의 목소리가 필요하다고 판단했다"고 설명했다.이 후보는 인터뷰 내내 논산 정치권의 대립 구조를 강하게 비판했다. 특히 시장과 국회의원 간 갈등이 시정 운영에 부담을 주고 있다고 주장했다.그는 "국방국가산단이나 대형 투자 협약 문제에서도 시장과 국회의원 간 역할 정리가 안 되고 있다"며 "이런 정치 싸움이 계속되면 피해는 결국 시민들에게 돌아간다"고 말했다.이 후보는 이번 선거 핵심 공약으로 '생활 밀착형 복지'를 내세웠다.이창원 후보 대표 공약은 ▲ 85세 이상 어르신 무료급식카드 지급 ▲ 축제기간 온누리상품권 추가 지원 ▲ 읍·면·동 공영목욕탕 건립 ▲ 논산시 관광의 날 제정 ▲ 농촌 고용지원금 지급 등이다.특히 그는 "85세 이상 어르신들에게 하루 한 끼를 해결할 수 있는 복지카드를 지급하면 식당 매출 증가와 노인 복지가 동시에 가능하다"고 강조했다.기존 무료급식 방식 대신 지역 식당에서 사용할 수 있는 카드 형태 지원을 구상하고 있다는 설명이다.이 후보는 "생활 속에서 체감할 수 있는 정책이 중요하다"며 "대규모 토목사업보다 시민들이 실제 필요로 하는 정책에 예산을 써야 한다"고 말했다.공영목욕탕 공약도 같은 맥락이다. 그는 "취약계층은 무료 또는 저렴하게 이용할 수 있도록 하고 일반 시민도 부담 없이 이용할 수 있는 생활복지 시설을 만들겠다"고 밝혔다.농촌 인력난 해결을 위한 '고용지원금 월 100만 원 지급' 공약도 제시했다. 70세 이상 농민이 청년 등을 고용할 경우 인건비 일부를 지원하겠다는 구상이다.이 후보는 자신을 "행정 경험과 생활경제를 아는 후보"라고 소개했다. 그는 국세청 근무, 세무사 활동, 대학 겸임교수 등으로 활동해 왔다.이창원 후보는 "당선 가능성보다 중요한 것은 논산 정치가 어디로 가야 하는지 시민들에게 계속 이야기하는 것"이라며 "TV 토론에서도 논산 정치의 문제점을 분명하게 짚겠다"고 말했다.#논산시장선거 #이창원 #개혁신당 #논산시 #지방선거 #63지방선거 #논산정치 #생활정치 #논산시장 #국방산단 #노인복지 #지역경제