"수상한 전화 통화 놓치지 않았다"…함양신협 직원 기지로 보이스피싱 피해 막아

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덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (곽영군)에도 실렸습니다.

함양신협 직원의 침착한 대응이 수천만원대 보이스피싱 피해를 막은 사실이 알려지며 지역사회에 훈훈함을 전하고 있다.함양신협에 따르면 지난 5월 13일 오후 2시께 한 여성 고객이 정기예금 중도해지를 위해 신협을 방문했다. 당시 고객은 약 4000만 원 상당의 정기예금을 해지해 줄 것을 요청했다.업무를 담당한 이효성 주임은 고객이 누군가와 계속 통화를 이어가고 있었고, 불안한 표정을 짓는 점을 수상하게 여겼다. 이에 예금 해지 목적을 물었지만 고객은 "급하게 목돈이 필요하다"며 말을 아꼈다.그러나 이 주임은 최근 보이스피싱 등 금융사기가 빈번하게 발생하고 있다는 점을 설명하며 사용 목적을 보다 구체적으로 확인했다. 이는 함양신협 내부 금융범죄 대응 매뉴얼에 따른 절차였다.이 과정에서 고객은 "대표 전화 이런 것은 상관없죠"라는 이해하기 어려운 말을 했고, 이를 이상하게 여긴 이 주임은 통화 내역과 상황을 다시 확인했다. 이후 고객이 특정 번호로 지속적으로 연락하고 있었던 사실을 확인했고, 인터넷 검색 결과 해당 번호가 금융감독원을 사칭한 번호라는 점을 파악했다.고객 설명에 따르면 범죄자들은 "카드가 잘못 발급됐다"며 접근한 뒤, 문제 해결을 위해 특정 링크를 통해 애플리케이션 설치를 유도한 것으로 알려졌다. 고객이 링크를 실행하는 순간 개인정보가 범죄 조직에 넘어간 상황이었다.이를 직감한 이 주임은 즉시 고객에게 보이스피싱 범죄 가능성을 알리고 추가 피해를 막았다.이효성 함양신협 주임은 "저 역시 이런 상황은 처음 겪어 많이 당황했지만, 평소 신협 내부적으로 금융범죄 대응 매뉴얼을 숙지하고 있었기에 신속하게 대응할 수 있었다"며 "무엇보다 고객의 소중한 자산을 지킬 수 있어 다행"이라고 말했다.한편 함양경찰서는 5월 13일 112신고를 통한 적극적인 조치로 전화금융 사기 피해를 막은 이효성 주임에게 감사장을 전달했다.