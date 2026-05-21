"5·18 광주 정신은 희생자와 부상자, 유족들을 만날 때 비로소 알게 된다"

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- 신부님은 1980년 5월 18일 당시 광주 가톨릭대 재학생이셨지요?

- 휴교령이 내려지면서 여수로 내려오셨다고 했는데, 그 당시 이야기를 좀 해 보시죠.

- 그때 당시 광주 가톨릭대가 어디에 있었습니까?

- 기숙사 생활을 했고요?

- 그래서 어머님을 만나셨군요.

- 5월 18일 날 전남대 학생들이 시위하고 있었나요?

- 비상계엄이 선포된 것은 알고 계셨고요?

- 좀 살벌한 광경이었을 텐데요.

- 새벽미사 가는 길에 군인들이 보였던 거군요.

- 신학생들이 많이 놀랐겠네요.

- 어머님은 그 전부터 오기로 돼 있었나요?

- 그래서 시외버스터미널로 이동한 거군요.

- 이동 과정에서 전남대 학생들과 계엄군이 대치하는 모습도 보셨습니까?

- 당시 시외버스터미널은 어디였습니까?

- 여수 가는 버스를 기다려 타셨군요.

- 이동 과정에서 특별한 일은 없었습니까?

- 당시에는 시국에 대한 관심이 아주 크지는 않으셨던 것 같네요.

- 그런 유인물들이 많이 돌아다녔나요?

- 신문은 배달되지 않았나요?

- 라디오 방송은 들을 수 있었습니까?

- 5월 17일 밤에 아신 거군요.

- 그리고 여수로 내려오셔서 동산동성당으로 가셨습니다. 거기 분위기는 어땠습니까?

- 누구셨습니까?

- 상당히 내밀한 정보까지 알고 계셨겠네요.

- 그날 밤 처음 들으신 거군요.

- 신학교가 다시 시작된 뒤에는 학생들끼리 그런 이야기를 나눠보셨나요?

- 그래도 당시 5·18에 적극적으로 참여했던 신부님들도 계셨잖아요. 조비오 신부님 같은 분들요.

- 6년 내내 그랬습니까?

- 남미 해방신학 같은 것도 그 시절엔 영향을 많이 주지 않았나요?

- 신부님은 그 10% 안에 드셨겠네요.

- 마지막으로, 5·18이 신부님 인생에 큰 영향을 미쳤다고 하셨는데 어떤 점에서 그런가요?

- 광주 한복판의 신학교에 있었지만 목소리를 낼 수 없었던 답답함도 컸겠네요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

1980년 5월, 신성국 신부(65세)는 광주 가톨릭대 1학년 신학생이었다. 5.17 비상계엄 확대 직후 학교는 휴교령이 내려졌고, 그는 어머니와 함께 여수로 내려갔다. 그곳에서 김용배 신부(1937~1988)를 통해 광주 학살 소식을 처음 접했다.지난 19일 신성국 신부와 전화 인터뷰로 그가 겪은 5·18 이야기를 들어 보았다. 이 인터뷰에서 신 신부는 당시 광주 가톨릭대의 분위기와 침묵의 신학교, 교회와 사회의 거리감, 그리고 5·18이 자신의 신앙과 삶에 남긴 깊은 흔적을 담담히 증언하였다. 특히 그는 "광주 정신은 사건이 아니라 사람을 통해 이해해야 한다"고 말하며, 이름 없이 희생된 민초들과 유족들의 이야기에 귀 기울여야 한다고 강조한다."예, 1학년이었습니다.""그날이 5월 18일 일요일이었죠. 아마 저희 어머니가 청주에서 면회를 오셨어요. 어머니는 5.17 밤 12시에 비상계엄이 전국으로 확대된 걸 모르고, 저를 보려고 주일 아침 광주 가톨릭대에 오신 거예요. 그때 저희 신학생들은 아침 9시까지 학교를 모두 떠나라는 지시를 받았습니다. 기숙사에 있던 전국의 신학생들이 다 학교를 떠나게 됐죠.""쌍촌동에 있었죠.""그렇죠. 우리는 다 기숙사 생활을 했습니다.""예. 어머니가 오셔서 만났죠. 그런데 어머니가 여수 동산동성당에 아주 잘 아는 신부님이 계시니까 거길 가자고 하셨어요. 그래서 어머니와 함께 시외버스터미널로 갔죠. 이동하는 과정에서 5·18 분위기를 조금 느끼긴 했지만, 아직 본격적인 사태는 일어나지 않았어요. 전남대 학생들이 집단으로 시위하는 정도를 목격했습니다.""그렇죠. 이동 과정에서 봤습니다. 5월에는 계속 시위가 있었으니까, 그날도 그냥 그런 시위 정도로 생각했던 거죠.""저는 알고 있었죠. 신학교 학장 신부님이 '비상계엄으로 인해 학교를 비워야 한다'고 했으니까요. 그런데 밤 12시쯤 이미 신학교 안에는 계엄군들이 들어와 있었습니다. 복도마다 무장한 군인들이 있었고, 운동장에도 계엄군이 진주해 있었어요.""우리는 밤 10시 반이면 다 취침했거든요. 밖에도 못 나가게 했고요. 그래서 밤사이에 무슨 일이 일어났는지는 몰랐습니다. 아침에 미사 드리러 가면서 그런 사실을 알게 된 거죠.""그렇죠. 우리는 보통 아침 6시면 미사를 드렸는데, 성당 가는 길에 군인들이 보였어요.""그렇긴 했죠. 그런데 신학교는 '침묵'을 굉장히 중요하게 여겼어요. 웅성웅성거리거나 서로 이야기하지 못했습니다. 그냥 각자가 보고 느끼는 수밖에 없었죠. 미사가 끝난 뒤 공지사항 시간에 학장 신부님이 '오늘부로 임시 휴교령이 내려졌으니 모두 돌아가라'고 말했습니다. 그때 비로소 우리는 9시까지 학교를 비워야 한다는 걸 알게 된 거죠.""예. 어머니가 일주일 전쯤 내려오겠다고 말씀하셨었어요. 원래는 청주 집으로 갈 생각이었는데, 어머니가 여수에 아는 신부님을 만나러 가자고 하셔서 그대로 따라갔죠.""그렇죠.""계엄군과 대치하는 장면까지는 못 봤어요. 학교 안에 들어와 있던 계엄군은 봤지만, 이동 중에는 전남대 학생들이 거리 행진하는 정도를 본 것 같습니다.""지금 정확히 기억은 안 나는데, 아마 금남로에서 그렇게 멀지 않았던 것 같아요.""예. 버스를 기다렸다가 타고 여수 동산동으로 갔습니다.""저는 별 느낌이 없었어요. 그런데 같이 갔던 어머니 친구분은 좀 예민하게 상황을 보셨던 것 같아요. 저는 솔직히 그때만 해도 사태의 심각성을 잘 느끼지 못했습니다. 그날 여수까지 가는 과정에서는 큰 위기감을 느끼지 못했어요.""그렇죠. 1학년이었고, 우리는 선배들이 하라는 대로 움직이는 분위기였어요. 다만 저는 개인적으로 바깥 상황을 계속 주시하고 있었고, 당시 돌던 유인물 같은 것도 관심 있게 보고 있었습니다. 전남대학교나 조선대학교 학생들이 만든 유인물이 많았거든요. 지하 유인물이요. 저는 그걸 꼭 챙겨 읽었습니다.""신학교에도 들어왔어요. 우리는 일요일마다 외출을 나갔다 오니까요. 광주 출신 신학생들도 있었고, 그 친구들의 대학 친구들을 통해 알음알음 유인물이 전달됐죠. 밑에 삽화도 그리고 그랬는데, 저는 누가 갖고 있으면 '그거 나 좀 읽게 해 달라'고 하면서 꼭 읽었습니다.""신학교 안에 신문은 있었는데 개인별로 보는 건 아니고 게시판처럼 한 부씩 걸어 놓거나 도서관에서 읽었습니다.""작은 소형 라디오를 갖고 있는 친구들이 있었어요. 저는 없었지만 친구들 중에 갖고 있는 사람이 있었죠. 그걸 통해 쿠데타 이야기나 비상계엄 확대 같은 시국 상황을 들었습니다. 그렇게 서로 정보를 얻곤 했는데, 우리는 큰 침실을 40명 정도 함께 쓰고 있었거든요. 제 옆자리 친구가 라디오를 듣고 와서 '계엄령이 선포됐다'고 이야기해 줬어요. 저는 그날 밤 처음 알았습니다.""맞습니다.""그 성당 신부님이 사회 문제에 관심이 많은 분이셨어요.""지금은 돌아가셨는데, 김용배 신부님이셨습니다. 그분은 주간지를 직접 발행하셨는데, '빛가정'이라는 이름의 주간지였어요. 전국 가톨릭 신자들에게 우편으로 보내던 잡지였죠. 그분은 그림도 잘 그리고 만화도 잘 그리는 분이었고, 복음 해설이나 생활에 대한 교훈 같은 내용을 담아 좋은 주간지를 만드셨습니다. 당시 꽤 인기가 있었어요. 또 그분 주변에는 경찰 간부 지인들도 있어서 정보를 많이 알고 계셨습니다.""그렇죠. 광주항쟁이 시작되면서 계속 정보가 들어왔어요. '어디에서 무슨 일이 일어났다', '어디서 계엄군이 시민들을 학살했다' 같은 이야기를 경찰 간부들에게 들으셨던 거죠. 그래서 저희도 그날 저녁 성당에서 이야기를 나누며 처음 들었습니다. '학살이 시작됐다', '계엄군에 의해 시민들이 죽었다'는 이야기를요.""예. 그때 충격을 많이 받았습니다. 그리고 다음 날에도 상황이 계속 확산된다는 이야기를 신부님이 계속 전해 주셨어요.""그런데 지금 돌이켜보면, 신학교는 광주 한복판에 있었지만 광주 같지 않았어요. 교수 신부님들 대부분이 아무 말을 하지 않았거든요. 거의 침묵이었어요. 교수님들이 침묵하면 신학생들도 관심을 갖지 않게 되더라고요. '그게 교회와 무슨 상관이냐'는 식의 분위기가 되면 다들 외면하게 되는 거죠.""그렇죠. 하지만 우리는 그런 분들과 직접 교류할 기회는 별로 없었어요. 다만 기억나는 건, 1980년 늦가을쯤 광주대교구에서 시국 강연회를 연 적이 있다는 거예요. 윤공희 대주교님이 김수환 추기경님, 또 원주의 지학순 주교님 같은 분들을 초청해서 강연을 했어요. 장소는 살레시오고 강당이었던 것 같고요. 그때 신학생들이 단체로 참석했는데, 거기서 5·18 이야기가 나왔죠. 하지만 신학교 내부 분위기 자체는 여전히 달랐어요. 5·18 문제를 깊이 이야기하거나 토론하는 분위기는 거의 없었습니다.""네, 거의 그랬어요. 추모미사도 신학교 차원에서는 하지 않았고요. 다만 5월 18일 즈음해서 옛 망월동 묘역에는 단체로 간 적이 있습니다. 그건 기억나요. 하지만 그것이 사회의식으로 깊게 이어지지는 못했죠.""해방신학 이야기는 있었죠. 그런데 다 개인적인 차원이었어요. 교수 신부님들이 체계적으로 이야기해주지는 않았습니다. 관심 있는 사람은 스스로 책 읽고 공부하는 식이었죠. 신학교 전체 분위기로는 해방신학 같은 건 거의 없었다고 봐야 해요. 독서모임이나 토론도 없었고요. 그런 데 관심 가진 신학생은 10%도 안 됐던 것 같아요.""저는 그래도 관심이 있었어요. 해방신학이나 민중신학 책들을 도서관에서 찾아 읽고 혼자 고민했죠. 그런데 같이 그런 고민을 나눌 사람은 거의 없었어요. 신학교 안에는 보수적인 분위기를 주도하는 교수 신부님들이 계셨거든요. 영혼과 육신을 분리해서 보는 식의 분위기가 강했어요. '교회는 신자 늘리는 게 중요하지, 사회 문제는 교회의 일이 아니다' 이런 식이었죠. 그래서 답답한 신학생들도 많았어요. 그래도 사회의식이 강한 선배 신부님들은 계셨습니다. 예를 들면 지금 제주4·3평화재단 이사장을 맡고 계신 임문철 신부님 같은 분이요. 그분은 정말 사회의식이 강하셨죠.""저는 어린 시절부터 가톨릭교회 울타리 안에서 자랐어요. 중학교 졸업하자마자 신부가 되겠다고 서울 소(小)신학교(서울 성신고등학교聖神高等學校: 가톨릭 신부 양성을 위한 사립 고교로 1950년 설립돼 1983에 폐교됨)에 들어갔죠. 당시에는 '교회 울타리를 벗어난 신앙은 신앙이 아니다'라는 생각 속에서 살았습니다.그런데 박정희 대통령이 죽고 나서 서울의 공기는 달랐어요. 독재에 대한 저항과 사회적 혼란이 있었고, 저는 신학교에서 신문을 읽으며 세상이 어떻게 돌아가는지 보기 시작했습니다. 그러면서 신앙은 사회와 동떨어질 수 없다는 걸 스스로 깨닫게 되었죠.그런 분위기 속에서 광주에 내려왔는데, 마침 민주화의 봄이었어요. 우리는 신학생이라 밖으로 나가지는 못했지만, 전남대와 조선대 학생들이 저항하고 있다는 걸 알고 있었어요. 직접 합류하지는 못했지만 마음으로는 '나도 너희와 함께한다'는 생각이 강했습니다. 교회가 저를 사회로 이끈 건 아니었습니다. 오히려 제가 스스로 세상을 바라보며 고민했고, 사회가 어떻게 가야 하는가를 고민하면서 눈을 뜬 거죠.""그렇죠. 당시 가톨릭교회는 유럽에서 이식된 구조였어요. 유럽은 이미 민주주의와 사회질서가 안정된 곳이었죠. 우리는 유럽 가톨릭의 옷을 입고 있었지만, 실제 우리가 살아가는 곳은 군사독재와 폭력이 있는 한국 사회였어요. 그게 엇박자였죠.바티칸은 질서와 평화의 공간이잖아요. 우리는 그런 세계를 이상향처럼 배웠어요. 그러다 보니 여기서 사람이 죽고 학살당해도, 그런 현실을 신앙 안으로 끌어들이지 못했던 겁니다. 교회와 세상이 너무 동떨어져 있었던 거죠. 저는 그걸 깨뜨린 사건이 5·18이었다고 생각합니다.이후 KAL858 사건도 만나게 되었는데, 사실 저는 사건 자체보다 유족들을 만난 거예요. 그 사람들의 슬픔과 고통을 보았기 때문에 붙들 수 있었던 겁니다. 사건만 만났다면 벌써 손을 뗐을 거예요.광주도 마찬가지입니다. 광주 정신은 사건만 봐서는 모릅니다. 희생자와 부상자, 유족들을 직접 만나고 그들의 이야기를 들을 때 비로소 알게 되는 거예요."