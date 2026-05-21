문화예술 증액 공약... 하지만 예산 크기보다 더 중요한 것

"대전작가회의 르포작가단"은 지역의 현실과 중요한 현안을 알기 쉽게 취재하고, 또 새로운 지역 스토리 발굴 등을 통해 지역 현실과 이슈를 전달하고자 합니다.

큰사진보기 ▲대전문화예술단체와 함께하는 시장 후보 초청 간담회대전인디음악협회장이 인디음악축제예산 확충에 대해 질의하고 있다. ⓒ 조훈성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전문화예술단체와 함께하는 시장 후보 초청 간담회더불어민주당 허태정 대전시장 후보가 발언하고 있다. ⓒ 조훈성 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전문화예술단체와 함께하는 시장 후보 초청 간담회박은숙 원도심문화예술인행동 대표가 질의하고 있다 ⓒ 조훈성 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전문화예술단체와 함께하는 시장 후보 초청 간담회청 간담회가 끝나고 참여한 지역문화예술인과 함께 ⓒ 허태정 후보자 페이스북 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 대전작가회의 사무처장입니다.

두 번째 '대전 문화예술단체와 함께하는 시장 후보 초청 간담회'는 19일 오후 1시 20분부터 허태정 더불어민주당 대전시장 후보를 대전 중구 상상아트홀로 초청해 진행됐다.한 시간여 남짓한 시간 동안 진행된 간담회에서 허 후보는 시립극단과 시립오페라단 창단, 0시 축제 예산의 지역 예술인 참여 확대, 공연장 인프라 확충 등의 구상을 내놓았다. 특히 현재 대전시 문화예술 예산이 전체 예산의 2.5% 수준에 머물러 있다는 점을 짚으며, 민선 9기에는 문화예술 예산 5% 달성을 이루겠다고 말했다.또한 허 후보는 0시 축제를 지역 축제와 연계하는 방식으로 전환하고 지역 문화예술인들의 결합도를 높일 수 있도록 예산 배정을 늘리는 장치를 찾아야 된다고 했다. 이에 덧붙여 대전시와 5개구가 지역 축제에 지역의 문화예술인들이 참여할 수 있는 프로그램을 일정 비율 반영하도록 하고 거기에 따른 예산을 대전시가 지원하는 방식을 말하기도 했다.음악전용홀 조성에 관한 질의에는 "정부의 사업 타당성 통과 여부와 재원 조달 가능성을 보면서 추진하겠다"고 답하면서 평송수련원 공연장 활용, 예술의전당 공연장 개조 등과 더불어 "은행동·대흥동 일원에 중소 규모 300석 내외의 공연장을 추가로 조성하겠다"고 했다. 이어 시립극단, 시립오페라단 창단, 전통문화전수관 건립 등에 대해서도 긍정적으로 검토하겠다고 말했다. 덧붙여 시립예술단 운영 방식은 비상임·작품 중심으로, 지역 민간단체와 협업하는 개방형 모델로 가겠다는 방향도 제시했다. 예술인 복지에 대해선 청년 문화예술인들을 위한 지원 활동을 더 강화하겠다고 했다.한편, 대전디자인진흥원 운영과 관련해서는 원장의 전문성 부족을 지적하면서 이를 정상화하겠다고도 했다. 이어 청소년 공연전시 관람료 지원 사업 재개와 청년문화쿠폰제 등 문화예술 소비자를 위한 지원도 약속했다. 대전문학관 독립법인화에 대해선 "구와 협의해서 현재 접근성이 떨어지는 대전문학관을 도서관으로 전환하고, 대전문학관을 접근성이 좋은 지역으로 이전해 운영하는 방법을 찾을 필요가 있다"고 답했다.허 후보는 문화예술을 도시 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략으로 규정하며, "현장 의견을 반영해 지속가능한 문화도시 대전을 만들겠다"고 밝혔으나 발언의 폭이 넓고, 문화예술계가 요청해 온 의제들에 대해 답변이 보다 구체적일 필요가 있다는 생각도 남았다. 현장의 시간과 형식이 모두 압축된 만큼, 이날 간담회가 보여준 것은 정책과 공약의 풍성함이라기보다 선거 시기 문화예술단체와의 형식적 간담회라는 한계가 느껴졌다.허 후보는 문화예술예산 증액에 대해 민선 7기 때도 내걸었던 목표지만, 코로나19라는 변수로 중단되었다고 설명했다. 0시 축제 예산을 재배정해 지역 예술인 참여를 확대하겠다는 계획이나 시립극단·시립오페라단 창단 의지, 평생수련원과 원도심 공간을 활용한 공연장 인프라 확충 구상 등, 언뜻 보기에는 현장의 요구와 맞닿은 정책 언어가 줄줄이 나왔지만, 간담회장을 채운 이들의 머릿속에 남았을 질문은 다르다.문화예술예산 5%대로 확충하겠다고 약속했지만, 그 5%가 어디에서 어떻게 빠져나와 어디로 어떻게 흘러갈 것인가에 대한 후보자의 시정 설계를 제대로 가늠하긴 어려웠다. 수천억이든 수백억이든, 예산 규모의 크기가 아니라 임기 내 중장기 배정 계획과 우선순위를 어떻게 설계할지, 지난 집행 과정에서 드러난 과다·과소 편성의 문제를 어떻게 진단하고 고칠지에 대한 설명이 더 필요해 보였다.이날 질의 역시 한계를 드러냈다. 선거를 코앞에 두고 한 주 뒤로 이어진 2차 간담회 일정, 앞선 후보와의 간담회에서 이미 제기된 질문을 반복할 수밖에 없었던 구조, 사전에 공유되지 않은 세부 공약 자료 등 이런 조건 속에서 무엇을 짓고 무엇을 지원하겠다는 후보자의 공약을 넘어, "왜 그것이 지금 필요한가, 무엇을 줄이고 무엇을 바꿔 그 재원을 마련할 것인가"를 집요하게 묻기는 쉽지 않았다는 점에서 여러 가지가 아쉬웠다.결국 문제는 후보자의 준비만이 아니었다. 지방선거가 더 이상 파란 깃발과 빨간 깃발을 드는 의례가 아니어야 한다고 말하면서도, 우리는 여전히 슬로건과 호명에 머무르는 정치에 익숙하다. 각 분야 간담회는 내실 있는 소통의 장이 되어야 하지만, 후보는 '분야 전문가들이 모인 자리'에 초대받은 손님처럼 가볍게 출입하고, 현장은 '아쉬운 소리 이어달리기'의 무대가 되기 일쑤다. 민주주의 헌법 가치 수호와 정당 정체성은 물론 중요하지만, 그 위에 쌓여야 할 것은 지자체 행정을 설계하고 운용할 전문성과, 이를 집요하게 검증하는 질문들이다.이번 간담회를 마련한 다섯 개 문화예술 단체의 시도는 그래서 더욱 의미 있다. 정당이 아닌 지역 단체가 주도해 후보들을 불러 세우고, 각자의 현안을 들고 나와 질문을 쏟아냈다는 사실 그 자체는 분명 변화다. 이제 남은 과제는, 그 질문의 내용과 기준을 한 단계 더 끌어올리는 일이다. 더는 "지원이 없으면 버틸 수 없다"는 절박함만을 반복하는 수혜적 유권자에 머물지 않고, 예산의 방향과 구조, 정책의 지속 가능성을 따져 묻는 권리자로 자리를 옮기는 것. 준비된 후보를 기다리는 선거에서, 준비된 유권자들이 설계도를 요구하는 선거로 넘어갈 수 있을 때, 이런 간담회는 비로소 선거철 이벤트를 넘어 살아 있는 공론장에 가까워질 것이다.