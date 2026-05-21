'늑장 민원처리'로 침수된 논... "모 다시 심어야" 농민 분통

큰사진보기 ▲충남 예산군 신암면의 논. 지난 20일 예산군에는 폭우가 쏟아졌다. 해당 논은 배수로가 막혀 침수 피해를 입었다. ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

논 옆 배수로를 제때 정비하지 않아 모를 심은 논이 폭우로 침수되는 일이 발생했다. 뒤늦게 농어촌공사에서 배수로에 쌓인 흙더미를 치웠지만 피해 농민은 '늑장 대응'이라며 분통을 터뜨리고 있다.A씨는 지난 19일 충남 예산군 신암면에 있는 자신의 논에 모를 심었다. 모를 심은 지 하루 만인 지난 20일 예산군 일대에 폭우가 쏟아져 논이 물에 완전히 잠겼다. 문제는 모가 뿌리를 내리기도 전에 침수 피해를 입었다는 점이다.21일 신암면 오산리 현장에는 농어촌공사에서 나온 포클레인이 배수로의 흙을 치우는 작업을 진행하고 있었다. 배수로 옆 논은 폭우가 내린지 하루가 지났지만 여전히 물에 잠긴 상태였다.현장에서 만난 피해주민 A씨는 기자에게 "모가 논바닥에 뿌리를 내리지도 못한 상태다. 모가 썩을 수 밖에 없다. 모를 다시 심어야 하는 상황이다. 모 100판 45만 원에 기계값, 인건비를 더하면 피해가 더 크다"라고 토로했다.그러면서 "논 옆 배수로가 흙으로 꽉 찬 상태여서 배수로를 치워야 하는 상태였다. 지난 3월 초에 농어촌공사에 민원을 넣었다. 그런데도 나와보지도 않았다. 피해를 본 뒤에야 포클레인이 나와서 배수로를 치우고 있다. 천재지변이 아니라 명백한 인재다"라고 주장했다.농어촌 공사 관계자는 "관련 담당자가 올해 처음 그 지역을 담당했다. 그러다 보니 업무 파악에 시간이 걸렸다. 또 개인 사정도 있었다. 담당자에게 민원이 전달되는 과정이 지연이 됐다"라고 해명했다. 그러면서 "오늘(21일) 아침에 민원 처리를 완료했다. 민원처리가 지연된 부분은 죄송하게 생각하고 있다. 앞으로는 최대한 빠르게 민원을 처리하도록 노력할 것"이라고 덧붙였다.예산군 관계자도 "논과 연결된 배수로 안쪽의 (연결) 관이 찌그려져 있어서 물이 잘 안빠지는 상태다. 관을 걷어내고 물이 잘 빠지도록 했다. 이번 주말에 관을 접합하는 공사를 추가로 할 예정이다"라고 말했다.배수로에 흙이 쌓이는 문제와 관련해서도 이 관계자는 "비가 많이 오면 배수로에 토사가 쌓이고 있다. (이 문제를 해결하기 위한) 공사도 6월에 진행할 예정이다"라고 덧붙였다.