통일로IC 인근 1톤 화물차 전도... 2차 사고 막은 건 '시민들'이었다

큰사진보기 ▲21일 오후, 경기 고양시 덕양구 통일로IC 문산 방향 출구 인근 도로에서 1톤 화물차가 도로를 가로막고 옆으로 전도되어 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사고 직후 현장을 지나던 한 시민이 전도된 화물차 위로 올라가 갇혀있을지 모를 탑승자를 확인하고 현장 수습을 돕고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 위기의 순간 빛난 시민 의식, 그리고 안전 운전의 중요성



나들목(IC) 진출입로는 주행 속도가 급격히 변동하고 합류 차량이 얽히는 곳으로, 운전자의 각별한 주의가 요구되는 마의 구간입니다. 이번 사고 역시 조금만 늦게 발견했거나 뒤따르던 차량이 속도를 줄이지 못했다면 참사로 이어질 수 있었습니다.



취재 과정에서 가장 인상 깊었던 것은 누구의 지시도 없이 본능적으로 차에서 내려 타인을 도운 시민들의 모습이었습니다. 생업을 위해 바쁘게 이동하던 길이었음에도 불구하고 2차 사고를 막기 위해 기꺼이 땀 흘려준 이름 모를 시민들께, 취재기자이자 한 사람의 고양시민으로서 깊은 경의를 표합니다. 아울러 운전자 여러분께서는 교차로나 나들목 인근에서는 반드시 감속하고 전방 주시를 철저히 해 주실 것을 당부드립니다.

21일 오후, 경기 고양시 덕양구 통일로IC 인근 도로에서 1톤 탑차(화물차)가 전도되는 사고가 발생했다. 차량이 도로 한가운데를 막고 쓰러지는 아찔한 상황이었으나, 현장을 지나던 시민들이 자발적으로 나서며 우려됐던 2차 사고를 막아냈다.기자는 이날 오후 취재차 통일로IC를 거쳐 문산 방향 출구로 진출하던 중 사고 현장을 직접 목격했다. 나들목(IC)을 빠져나와 속도를 줄이는 구간에 다다르자, 흰색 1톤 탑차가 2개 차선 중 하나를 완전히 가로막은 채 우측으로 넘어져 있었다.대형 화물차들이 수시로 오가는 구간인 데다 곡선 도로의 특성상, 뒤따르던 차량이 전도된 화물차를 뒤늦게 발견할 경우 대형 연쇄 추돌로 이어질 수 있는 일촉즉발의 상황이었다. 기자는 안전한 곳에 차량을 정차한 뒤 현장 상황을 살폈다.놀라운 것은 시민들의 즉각적인 대처였다. 사고가 발생한 직후, 주변을 지나던 일반 승용차와 다른 화물차 운전자들이 하나둘 가던 길을 멈추고 현장으로 달려가기 시작했다.한 남성은 주저 없이 전도된 화물차의 측면(현재는 천장 방향이 된 곳)으로 기어 올라가 운전석 문을 열고 탑승자의 상태를 살폈다. 다른 시민들은 차량 전면부 유리에 모여들어 구조를 돕고, 주변 도로로 흩어진 파편들을 치우며 후방에서 오는 차량들을 향해 서행을 유도하는 수신호를 보냈다.기자가 직접 다가가 확인한 결과, 다행히 사고 차량 운전자는 시민들의 도움을 받아 무사히 탈출했으며 겉으로 보이는 큰 외상은 없는 상태였다.시민들의 발 빠른 기지로 인명 피해와 2차 사고는 막았으나, 일대 교통은 순식간에 마비됐다. 사고가 발생한 지점은 평소에도 덕양구 벽제동 및 고양동 방향으로 향하는 차량이 집중되는 주요 간선도로다.특히 이곳은 종합 장사시설인 '서울승화원(벽제화장장)'으로 진입하는 길목이기도 하다. 기자가 현장에 머무는 동안에도 화장 시간이나 장례 일정에 맞춰 이동해야 하는 장례 버스와 유족들의 차량, 그리고 레미콘 공장을 오가는 대형 덤프트럭들이 뒤엉켜 긴 꼬리를 물었다.현장을 통과하던 한 운전자는 창문을 내리고 기자에게 "앞에 무슨 일이 났느냐"고 물으면서, "승화원 예약 시간에 늦을까 봐 걱정"이라며 초조함을 내비치기도 했다.이후 경찰과 관계 당국이 현장에 도착해 사고 차량 견인 및 본격적인 도로 통제에 나섰다. 해당 사고로 인해 일대 도로는 수습이 완료될 때까지 극심한 몸살을 앓았으며, 당국은 운전자를 상대로 졸음운전이나 차량 결함 등 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.