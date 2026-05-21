시장 후보에게 "예산 확대"보다 "구조 개선" 물은 대전 문화예술계

대전작가회의 르포작가단은 지역의 현실과 중요한 현안을 알기 쉽게 취재하고, 또 새로운 지역 스토리 발굴 등을 통해 지역 현실과 이슈를 전달하고자 합니다.

큰사진보기 ▲대전문화예술단체와 함께하는 시장 후보 초청 간담회초청 간담회가 열린상상아트홀 입구 ⓒ 조훈성 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전문화예술단체와 함께하는 시장 후보 초청 간담회대전문화예술단체와 함께하는 시장 후보 초청 간담회에서 국민의힘 이장우 대전시장 후보가 발언하고 있다. ⓒ 조훈성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전문화예술단체와 함께하는 시장 후보 초청 간담회간담회를 주최 주관한 5개 지역문화예술단체 대표 ⓒ 조훈성 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전문화예술단체와 함께하는 시장 후보 초청 간담회초청 간담회가 끝나고 참여한 지역문화예술인과 함께 ⓒ 이장우 후보자 페이스북 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 대전작가회의 사무처장입니다.

'대전 문화예술단체와 함께하는 시장 후보 초청 간담회'가 지난 5월 12일 대전시 중구 상상아트홀에서 열렸다. 다가올 2026년 6월 3일 제10회 전국동시지방선거를 앞두고 '대전 문화예술5개단체 협의회((사)한국예총대전광역시연합회, (사)대전민예총, 대전광역시문화원연합회, 원도심문화예술행동, (사)한국문화예술네트워크 대전지회('가 주최한 행사로, 대전시장 후보자의 문화예술정책과 공약을 점검하고 대전 문화예술 현장의 목소리를 전달하기 위해 마련된 자리였다.먼저 간담회에 참석한 이장우 국민의힘 대전시장 후보는 대전을 'K-문화예술 허브'로 만들겠다고 밝히며 공약을 소개했다.대전형 '지정예술단' 지원 및 예술인 창작 머뭄터 확장, 원도심 3대 역사·문화·예술 클러스터 조성, 중촌근린공원 일대 2050석 규모 콘서트홀과 490석 규모 체임버홀을 갖춘 음악전용공연장을 2032년 개관 목표로 추진 중이라는 계획, '제2문화예술복합단지 조성' 등을 주요 공약으로 제시했다.이 후보는 간담회에서 "0시 축제에 지역 예술인 참여가 계속 증가했고 앞으로도 지역 예술인 참여를 확대할 생각"이라며 "0시 축제는 지역 예술인들에 의한 지역 중심의 축제가 되어야 하고 세계적인 축제로 도약해야 한다"고 말했다. 대전연극협회의 시립극단 설립 관련 질의에 대해서는, 경쟁력 있는 극단을 선정해 약 3년간 예산을 집중 지원하여 민간 부문에서 성장할 수 있도록 하는 방식이 바람직하다며 '지정 예술단' 운영 구상을 설명했다.또한 이 후보는 유등천 인근 음악 전용공연장 조성, 80억 원 규모 추경예산을 통한 평송청소년문화센터 리모델링 추진, 현재 활용되지 못하고 있는 옛 가톨릭문화회관의 리모델링과 시민 개방 계획 등을 언급하며 문화예술 인프라 확충 방향에 대해 설명했다. '대전인디음악협회'가 대전인디음악축제 예산 지원 확대를 질의하자, 앞으로 축제 규모에 맞게 예산을 추가 반영할 수 있도록 하겠다고 답했다.'대전민예총'은 민선 7기 조례 제정을 통해 추진된 '청소년 공연전시 관람료 지원사업'의 부실한 운영 관리 현황과, 최근 예산 편성에서 해당 사업이 제외된 경위를 짚으며 향후 수정·개편 방향에 대해 질문했다. 이에 대해 이 후보는 청소년 공연·전시 관람료 지원사업 예산을 반영하지 않은 이유로 "타 지역 업체들이 예산을 다 가져가는 구조"를 들었고, 대전민예총에서 대안을 제시해 준다면 예산에 반영할 수 있도록 검토하겠다고 밝혔다.'대전작가회의'는 선거 때마다 "무엇을 짓겠다, 무엇을 지원하겠다"는 공약이 반복되는 상황을 언급하며, 기존 시설과 사업을 어떻게 활성화하고 내실 있게 지속할 것인지에 대한 정책과 공약이 상대적으로 부족하다는 문제의식을 제기했다. 이와 관련해 현재 대전문화재단 산하로 운영되는 '대전문학관', '테미 문학관' 등 대전문학관의 전문성과 자율성을 확보하기 위해 독립법인화 추진이 필요하다는 의견을 밝혔다. 이 후보는 대전문학관의 법인화와 전문가 중심 운영에는 찬성한다는 입장을 보이면서도, 예산 사용의 투명성을 강조하며 일부 예술단체의 회계 처리 문제를 함께 언급했다.'대전 문화예술5개단체 협의회'는 문화예술 예산 비율을 5% 수준으로 확대하는 방안, 상근 문화예술 특보 운영, '대전문화재단'의 역할 재정립과 혁신 방안 등에 대해서도 질문했다. 이 후보는 지역 문화예술 증진을 위해 예산을 확대해 가는 것은 필요하다며, 예산 증액을 위해 최선을 다하겠다고 답했다.약 두 시간 동안 진행된 이날 간담회에서 이 후보는 이번 선거 국면을 넘어 이러한 간담회가 정례적으로 자리 잡아, 지역문화예술계와의 소통이 원활해지기를 바란다는 뜻을 밝혔다. 행사 과정에서는 공약 소개와 더불어, 각 단체들이 현장의 요구 사항과 애로 사항을 중심으로 질의와 의견을 제시하는 방식으로 논의가 이어졌다.한편 간담회에는 지원 확대, 제도 개선, 인프라 보완 등 다양한 요구가 제기되었다. 발언들은 각 단체의 운영과 활동, 예술인의 창작 환경, 관람 기회 확대 등 구체적인 현안을 중심으로 구성되었으며, 발언자들은 필요 예산과 제도적 장치에 대한 의견을 함께 제시했다.간담회장을 채운 목소리들은 절실했다. 지원 없이는 생계도, 현장의 존속도 위태로운 구조 속에서 각 단체의 대표들은 제 살림살이를 털어놓듯 차례로 마이크 잡았다. 그들의 발언이 얼마나 절박했는지 잘 알기에, 그 절실함이 때로는 "지원 없이는 버틸 수 없다"는 이미지로 비쳐질지도 모른다는 불편함 또한 피할 수 없었다. 스스로를 궁하게 만들어 보이는 구조 안에 문화예술계가 갇혀 있는 것은 아닌지, 질문은 간담회가 끝난 뒤에도 쉽게 가시지 않았다.그래서일까. 이날 자리를 지키며 거듭 떠오른 생각은"공약을 듣는 자리가 아닌, 제대로 묻는 자리"가 되려면 "준비된 유권자"가 되어야 한다는 것이다. 화려한 시설과 숫자로 가득한 공약의 나열 앞에서, 우리는 무엇을, 어떤 기준으로, 어떻게 물어야 하는지 충분히 공부하고 있는가. 예산의 크기가 아니라 예산이 흐르는 방향과 구조를 묻는 질문, 새로 짓겠다는 약속보다 이미 있는 것을 어떻게 바꾸고 키워갈 것인지에 대한 비전을 요구하는 목소리가 더 많아질수록, 비로소 이 같은 간담회가 선거철의 이벤트를 넘어 살아 있는 공론장에 가까워질 것이다.