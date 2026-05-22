목련은 두 번 피었지만…김포는 왜 서울이 되지 못했나

큰사진보기 ▲2023년 11월 1일 국민의힘이 당론으로 경기도 김포시를 서울특별시로 편입하는 방안을 추진하면서 논란이 이어지고 있는 가운데 경기도 김포시 거리에 현수막이 걸려있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"목련이 피는 봄이 오면 김포는 서울이 될 수 있을 겁니다. 동료 시민이 원하시면 저는, 국민의힘은, 합니다."

큰사진보기 ▲지난 2024년 2월 3일 당시 국민의힘 한동훈 비상대책위원장이 경기도 김포시 라베니체광장에서 열린 김포-서울 통합 염원 시민대회에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장(왼쪽)과 김병수 김포시장이 2023년 11월 6일 오후 서울 중구 서울시청에서 김포시의 공식적인 서울 편입 방안을 논의하기 위해 만나고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

지난 2024년 2월 3일, 김포 시민단체가 주최한 시민대회 연단에 오른 한동훈 당시 국민의힘 비상대책위원장은 이같이 말했다. 한 비대위원장 발언으로 김포 서울 편입은 국민의힘의 1호 총선 공약처럼 받아들여졌다. 국민의힘은 김포시의 서울 편입을 총선 주요 의제로 띄우면서 여론전을 펼쳤다.국민의힘은 지난 2023년 11월 '국민의힘 뉴시티프로젝트 특별위원회'를 출범해, 김포 등 서울 인접 경기도 기초 지자체들의 서울 편입 추진을 공식화했다. 당시 특위 소속 위원이었던 이용 의원 등은 김포는 물론, 하남과 구리도 서울 편입 대상으로 거론하며 분위기를 띄웠다.김포 지역에 출마한 국민의힘 후보들도 잇따라 '김포-서울 편입'을 공약으로 내걸었다. 당시 민주당 등에선 실현 가능성이 전혀 없는 공약이라고 비판했지만, 국민의힘 측은 오히려 민주당이 김포-서울 편입에 대한 방침을 밝히라고 응수했다. 한동훈 위원장도 총선 막판, "김포, 이미 서울 아니었나"라며 김포 서울 편입론을 거듭 밝혔다. 김포원도심총연합회와 김포검단시민연대 등 김포 시민단체들도 잇따라 서울 편입을 주장하며 화답하고 나섰다.당시 김포검단시민연대는 "김포가 서울로 편입된다면 교통·학군이 개선되는 데다 재산 가치도 높아질 것"이라고 했다. 국민의힘이 띄운 '김포 서울 편입' 이슈는 단순히 행정구역 개편의 차원을 넘어, 부동산 자산 상승이라는 거대한 욕망의 뿌리를 건드린 셈이다.김포 서울 편입 이슈는 총선의 주요 쟁점이 됐다. 중앙선거관리위원회가 언론 보도 데이터들을 종합해 집계한 '공약이슈트리'에 따르면 지난 총선 기간(2022년 7월~2024년 4월) 경기도 김포시의 지역균형 분야 공약이슈 키워드 1위는 '서울 편입'이었다. 이어 '메가서울', '주민투표', '행정구역', '뉴시티 프로젝트' 등의 키워드들이 상위권을 차지했다. 당시 김포 지역의 선거 관련 보도는 '서울 편입' 이슈가 장악했던 셈이다.목련이 두번이나 피고 진 2026년 5월, 2년이 흘렀지만 김포는 서울이 되지 못했다. 지난 2024년 총선이 끝난 뒤, 김포시의 서울 편입 논의가 없었던 것은 아니다. 지난 2024년 8월 9일 국민의힘 뉴시티프로젝트특별위원장이었던 조경태 의원을 비롯한 13명 국민의힘 의원이 김포시를 서울로 편입하는 내용을 담은 '경기도와 서울특별시 간 관할구역 변경에 관한 특별법'을 발의했다.지난 2025년 2월 25일 오세훈 서울시장은 김포시청을 방문해 기자들과 만나 "서울 편입 문제에 대해서 장단점을 꾸준히 검토하고 있고요. 계속해서 논의는 지속되고 있다는 점을 말씀드린다"라고 말했다. 김병수 김포시장도 이 자리에서 김포의 서울 편입 논의를 계속할 뜻을 밝혔다.김포시청은 지난 2024년 7월 5일 '민선 8기, 시민과의 대화' 공식 답변을 통해 "김포는 2022년부터 김포서울통합에 대한 발걸음을 한 번도 멈춘 적이 없고, 실제로 서울시와 공동연구반 5회 개최를 앞두고 있는 앞선 도시"라면서 "김포시는 서울시와 함께 서울통합에 따른 행정기구와 재정 변화, 상생 비전 등을 논의해 오는 한편, 22대 국회 특별법안 재발의와 행안부를 통한 주민투표 실시 등을 준비해 오고 있다"는 공식 의견을 밝히기도 헀다.그러나 거기까지였다. 실질적으로 진척된 것은 하나도 없었다.김포시의 서울 편입 내용을 담은 특별법은 2년 가까이 국회 상임위(행정안전위원회)에 계류 중이다. 해당 법과 관련한 국회 회의록 등이 공개하는 국회의안정보시스템을 보면, 법안 검토보고서 외에는 상임위에서 논의된 기록조차 찾아볼 수 없다. 22대 국회에서 발의된 법안들은 국회 회기가 종료되면 자동 폐기되는 운명을 맞는다. 현 상황에선 이 특별법도 같은 길을 걷게 될 것이 분명하다.김포시의 서울 편입 논의를 위해 서울시와 김포시가 구성한 공동연구반도 잠정 중단된 상태다. 김포시 관계자는 편입 논의와 관련 <오마이뉴스>와 한 전화 통화에서 "진행 보류 상태로 봐야 할 것 같다"라고 했다. 김포시는 이후 서면 답변을 통해 "현재는 공동연구반이 가동되고 있지 않지만 행정통합 논의 추이에 따라 가능성이 열려있다고 본다"라고 설명헀다. 편입 문제에 가장 적극적으로 움직였던 김포시조차 추진 여부에 대해 확답을 못하는 상황이다.서울 편입을 강력 주장했던 김병수 국민의힘 김포시장 후보(총선 당시 김포시장)도 이번 6.3지방선거에 나서면서 '서울 편입'을 전면에 내세우지 않고 있다. 김 후보가 지난 4월 30일 발표한 출마선언을 보면, 김포시의 서울 편입 문제를 공약으로 거론하지 않았다. "지금 이뤄지고 있는 행정통합도 '김포-서울 통합' 제기로 인해 촉발된 것"이라고 짧게 언급한 것이 전부다. 그가 이번에 내세운 1호 공약은 서울 편입이 아닌 '지하철 노선 확장'이다.이렇게 추진 동력마저 상실하면서, '김포 서울 편입'은 애초에 현실성이 결여된 '선거용 주장'이었다는 비판이 설득력을 얻고 있다. 전문가들은 김포를 서울에 편입한다는 구상 자체가 도시계획적인 면에서 합리성이 결여된 '선거용 '이라고 평가한다. 이 구상이 실현됐다면 서울이라는 도시 공간 구조의 왜곡을 넘어, 생활권이 비슷한 다른 경기도 자치시들의 편입 주장, 교통망 과부하 등 다양한 문제가 폭발할 위험성도 안고 있었다는 진단이다.도시계획 전공인 최봉문 대진대 교수는 "정치적인 것을 제외하고 서울과 김포 통합은 도시계획적 측면에서 합리적인 구상이라고 평가하기 어려웠다"라면서 "김포를 발전시키겠다는 정치적인 맥락 속에서 논의할 수 있다는 수준이었던 것이지, 실제 도시 발전이나 행정적 안배 등을 따지지 않고 했던 일이라고 생각한다"라고 지적했다.유매희 김포시의회 의원은 "총선 당시 목련 발언 등이 화제가 되면서 김포시민들도 서울 편입 문제에 호도되신 분들이 있었다"라면서 "지금은 분위기가 달라졌다, 서울 편입에 대해 이제는 그냥 코웃음치시는 분들이 훨씬 많고 김포시에서 관심이 떨어진 이슈"라고 말했다. 유 의원은 "행정사무감사 때도 (서울 편입 관련) 자료를 요구했지만, 시청 측에서 대부분 자료를 비공개 처리해 보내와서 행정력 낭비 그만하라고도 지적했다"라고 덧붙였다.