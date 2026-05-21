전교조 광주 "스타벅스 불매 돌입... 전국 조합원 동참 호소"

큰사진보기 ▲전교조 광주지부전국교직원노동조합 광주지부 사무실. ⓒ 전교조 광주지부 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정용진 신세계그룹 회장 ⓒ 신세계 관련사진보기

큰사진보기 ▲공분에 휩싸인 스타벅스코리아 '5.18 탱크데이 이벤트'. ⓒ 스타벅스코리아 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 <로이터>는 "‘탱크 데이’ 판촉으로 여론의 거센 비판 받은 스타벅스 코리아 대표 해임"이라는 기사를 올렸다. ⓒ 로이터 관련사진보기

전국교직원노동조합(전교조) 광주지부는 21일 "앞으로 모든 사업과 행사에서 스타벅스 물품을 전면 배제하겠다"고 밝혔다.광주지부는 이날 성명을 내고 "스타벅스코리아의 '탱크데이' 마케팅은 5·18민주화운동과 박종철 열사를 조롱한 참사로, 깊은 모욕과 분노를 느낀다"며 불매 운동 돌입을 선언했다.이들은 "우리는 오늘부터 지부 명의로 진행되는 모든 행사·연수에서 스타벅스 기프티콘과 관련 상품을 일절 사용하지 않기로 했다"며 "나아가 전국의 조합원과 선생님들께도 자발적인 동참을 호소드린다"고 했다.이어 "이번 참사는 단순 마케팅 실수가 아니다"며 "수십 년에 걸쳐 학교 현장의 교사들이 아이들과 함께 지켜온 민주주의의 역사, 그 역사를 위해 목숨을 바친 영령들의 이름을 자본의 상술로 능멸한 반교육적 반역사적 사건"이라고 규정했다.아울러 "대표이사 한 사람을 경질하는 '꼬리 자르기'는 결코 면죄부가 될 수 없다"며 "무수한 의사결정 라인을 거쳐 이번 마케팅이 세상에 나오기까지, 그룹 총수의 경영 기조와 사내 조직 문화가 미친 영향은 결코 가볍지 않다"며 정용진 신세계그룹 회장을 조준했다.스타벅스코리아와 신세계그룹을 지목하면서는 "역사 앞에, 그 역사를 이끌어온 열사들과 시민들 앞에, 무엇보다 우리의 아이들 앞에 진정으로 사죄하라"고 촉구했다.광주지부는 이번 사태가 5·18 정신 헌법 전문 수록이 무산된 직후 벌어졌다는 사실에도 주목하면서 "헌법 전문에 5·18을 담아내지 못한 사이, 자본은 그 역사를 조롱하고 상품으로 소비했다"고 지적했다.그러면서 정치권과 정부를 향해 5·18 정신의 헌법 전문 수록과 역사왜곡처벌법의 실효성 있는 개정을 촉구하는 동시에, 참사가 되풀이되지 않도록 5·18특별법 개정과 함께 철저한 수사를 촉구했다.아울러 광주지부는 역사를 조롱하는 스타벅스를 규탄하며 교실에서 오월을 더 굳건하게 가르치겠다는 다짐도 밝혔다.한편 이번 사태 직후 광주광역시교육청이 스타벅스코리아 측에 항의 서한을 발송하는 등 강경 대응하자 일선 학교도 스타벅스 제품 불매 운동에 나서는 모습이다.광주시교육청과 교육시민단체 '학벌없는사회를 위한 시민모임'에 따르면 지난 19일 광주 한 고등학교는 교직원 생일 기념 선물로 스타벅스 상품권 33만 원어치를 구매했다가 이를 취소하고, 다른 커피 상품권으로 대체 구매했다.