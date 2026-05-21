정진욱, 5·18 왜곡 처벌법 발의 ''스타벅스 사태 재발 막아야"

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일에 진행된 스타벅스코리아의 '탱크데이' 이벤트와 관련해 대국민 사과문을 발표했다. 정 회장은 "5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다"며 "그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다"고 밝혔다. 사진은 19일 서울 시내의 한 스타벅스 매장 모습. 2026.5.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 '윤어게인'을 주장하는 단체인 '애국대학'은 SNS에 5·18 민주광장 앞에서 스타벅스 유니폼을 입은 사람을 비롯한 이들이 '우리가 스타벅스다'라는 피켓을 들고 있는 이미지를 게시했다. ⓒ 애국대학 스레드 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲스타벅스코리아 사과문이 게시된 '이벤트' 게시판에서 게시일자가 지난 게시물은 '종료 이벤트'로 분류되고 '종료된 이벤트'로 표시된다. ⓒ 스타벅스코리아 관련사진보기

스타벅스 코리아의 '5·18 탱크데이' 이벤트에 대한 국민적인 분노로 촉발된 이른바 '5·18 왜곡 처벌법'이 발의됐다.더불어민주당 정진욱 국회의원(광주광역시 동남갑)은 21일 5·18민주화운동을 부인·비방·왜곡·날조하는 행위를 방지하기 위해 '5·18민주화운동 등에 관한 특별법 일부개정법률안'을 대표 발의했다고 밝혔다.5·18민주화운동 기념일에 스타벅스 코리아가 '5·18 탱크데이' 이벤트를 진행하고, 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시키는 '책상에 탁!' 문구를 마케팅에 활용해 사회적 공분을 일으킨 데 따른 후속 조치다.현행 5·18 특별법은 5·18민주화운동에 대한 허위사실 유포 행위만을 처벌 대상으로 규정하고 있어, 역사적 사실 자체를 교묘하게 부인·비방·왜곡하거나 스타벅스 '5·18 탱크데이' 사태처럼 조롱·희화화하는 행위는 법에 따른 실질적 제재가 어려웠다.이 때문에 스타벅스 사태 이후 정치권과 시민사회를 중심으로 5·18과 민주화운동에 대한 조롱과 폄훼 행위를 더 강력하게 처벌할 수 있는 법 개정이 필요하다는 목소리가 나왔다.정 의원이 대표 발의한 개정안은 허위사실 유포뿐 아니라 5·18민주화운동을 부인·비방·왜곡·날조하는 행위까지 처벌할 수 있도록 규정을 보완했다.정 의원은 "'위안부피해자법'은 일본군 위안부 피해 사실을 부인·왜곡하거나 허위사실을 유포하는 행위를 명확한 형사처벌 대상으로 규정하고 있다"며 "독일도 홀로코스트를 부인하거나 나치 범죄를 미화·옹호하는 행위를 중대한 범죄로 인식하고 엄격히 처벌하고 있다"고 설명했다.이어 "5·18민주화운동은 대한민국 민주주의와 헌정질서를 지켜낸 역사이자 헌법적 가치의 상징"이라며 "이를 조롱·희화화하거나 왜곡하는 행위를 표현의 자유라는 이름으로 방치하는 것은 민주주의의 근간을 흔드는 일"이라고 지적했다.그러면서 "이번 개정안은 반역사적이고 반인륜적인 역사 왜곡 행위에 대한 법적 공백을 메우기 위한 필수적인 조치"라며 "법안을 신속히 통과시켜 5·18 민주영령들의 숭고한 희생을 보호하고, 우리 사회의 민주주의적 가치를 단단히 수호하겠다"고 강조했다.