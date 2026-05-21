[속보] 조태용 위증 징역 1년 6개월... '홍장원 거짓말 몰이'는 무죄

큰사진보기 ▲조태용 전 국정원장이 2025년 8월 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 피의자 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

직무유기

국가정보원법상 정치 관여 금지 위반

증거인멸

위증, 허위공문서 작성·행사, 국회 증언·감정법 위반

위증

허위공문서 작성·행사

조태용 전 국가정보원장이 징역 1년 6개월을 선고받았다.서울중앙지방법원 형사합의32부(재판장 류경진 부장판사)는 21일 오후 조태용 전 국가정보원장의 ▲ 직무유기·국가정보원법(정치 관여 금지) 위반 등의 주된 혐의를 무죄로 판단하고 ▲ 일부 위증, 허위공문서 작성·행사 혐의만 유죄로 보고 징역 1년 6개월을 선고했다.앞서 내란특검(특별검사 조은석)은 지난 4월 결심공판에서 "홍장원을 거짓말쟁이로 만들기 위해 진술 신빙성을 공격했다", "국정원을 내란 범행에 동원했다"면서 징역 7년을 구형한 바 있다.주된 공소사실은 ① 홍정원으로부터 들은 윤석열의 정치인 체포 지시 등을 국회 정보위원회에 보고하지 않고() ② 홍장원 진술을 거짓말로 몰기 위해 브리핑·언론인터뷰 등을 통해 홍장원 진술은 거짓이라고 유포하거나 홍장원 진술과 일부 불일치한 국정원 CCTV 영상을 국민의힘 국회의원들에게 제공했다()는 것이었는데, 무죄 판단이 나왔다.또한 ③ 홍장원 비화폰 기록을 삭제하고() ④ 2025년 1~2월 국회 국정조사나 헌법재판소 대통령 탄핵심판 등에서 홍장원으로부터 윤석열의 정치인 체포 지시를 보고받은 적 없다는 등의 거짓 증언을 하거나 거짓 답변서를 작성해 제출했다()는 혐의도 무죄였다.다만, 2024년 12월 3일 윤씨의 비상계엄 선포 전 용산 대통령실에서 자신은 윤씨로부터 비상계엄 관련 문건을 받지 않았고, 조태열 외교부 장관이 관련 문건을 받는 것을 보지 못했다는 내용의 헌법재판소 탄핵심판 증언()과 국회 국정조사 답변서 제출() 부분만 유죄였다.