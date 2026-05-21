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[이병한의 상황실] "광주 더러버서 안 가" 송언석 특종기자(곽우신+박수림)

사회

26.05.21 15:41최종 업데이트 26.05.21 15:41

[속보] 조태용 위증 징역 1년 6개월... '홍장원 거짓말 몰이'는 무죄

주된 혐의인 직무유기, 국가정보원법 위반은 무죄... 일부 위증, 허위공문서 작성·행사 혐의만 유죄

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조태용 전 국정원장이 2025년 8월 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 피의자 신분으로 2차 출석하고 있다.
조태용 전 국정원장이 2025년 8월 8일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 피의자 신분으로 2차 출석하고 있다. ⓒ 이정민

조태용 전 국가정보원장이 징역 1년 6개월을 선고받았다.

서울중앙지방법원 형사합의32부(재판장 류경진 부장판사)는 21일 오후 조태용 전 국가정보원장의 ▲ 직무유기·국가정보원법(정치 관여 금지) 위반 등의 주된 혐의를 무죄로 판단하고 ▲ 일부 위증, 허위공문서 작성·행사 혐의만 유죄로 보고 징역 1년 6개월을 선고했다.

앞서 내란특검(특별검사 조은석)은 지난 4월 결심공판에서 "홍장원을 거짓말쟁이로 만들기 위해 진술 신빙성을 공격했다", "국정원을 내란 범행에 동원했다"면서 징역 7년을 구형한 바 있다.

주된 공소사실은 ① 홍정원으로부터 들은 윤석열의 정치인 체포 지시 등을 국회 정보위원회에 보고하지 않고(직무유기) ② 홍장원 진술을 거짓말로 몰기 위해 브리핑·언론인터뷰 등을 통해 홍장원 진술은 거짓이라고 유포하거나 홍장원 진술과 일부 불일치한 국정원 CCTV 영상을 국민의힘 국회의원들에게 제공했다(국가정보원법상 정치 관여 금지 위반)는 것이었는데, 무죄 판단이 나왔다.

또한 ③ 홍장원 비화폰 기록을 삭제하고(증거인멸) ④ 2025년 1~2월 국회 국정조사나 헌법재판소 대통령 탄핵심판 등에서 홍장원으로부터 윤석열의 정치인 체포 지시를 보고받은 적 없다는 등의 거짓 증언을 하거나 거짓 답변서를 작성해 제출했다(위증, 허위공문서 작성·행사, 국회 증언·감정법 위반)는 혐의도 무죄였다.

다만, 2024년 12월 3일 윤씨의 비상계엄 선포 전 용산 대통령실에서 자신은 윤씨로부터 비상계엄 관련 문건을 받지 않았고, 조태열 외교부 장관이 관련 문건을 받는 것을 보지 못했다는 내용의 헌법재판소 탄핵심판 증언(위증)과 국회 국정조사 답변서 제출(허위공문서 작성·행사) 부분만 유죄였다.
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#홍장원

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