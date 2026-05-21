이 대통령 "삼성역 철근누락, 엄정히 실태 파악하라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.5.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 21일 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락 사태와 관련해 국토교통부와 행정안전부 등 관계 부처에 엄정한 실태 파악과 철저한 안전 점검을 지시했다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 현안 브리핑을 통해 이를 밝혔다.참고로 이 사안은 이번 6.3 서울시장 선거의 핵심 쟁점으로 부각된 상황이다. 더불어민주당은 현 서울시장인 오세훈 국민의힘 후보가 철근 누락 사실을 인지하고도 5개월 동안 이를 은폐한 것 아니냐고 의혹을 제기하고 있다. 이에 국민의힘과 오세훈 후보 측은 여권이 시공사의 과실 문제를 정치쟁점화 하고 있다고 맞서는 중이다.강 대변인은 이 대통령이 이를 직접 언급한 배경을 묻는 질문에 "사실상 여름철 우기와 여러 가지 상황에서 대형 안전사고 방지 차원에서, 현장의 안전을 살필 정부로서 책임과 의무가 있다"며 "사태 발생 원인에 대해 국토부 및 행안부 등 관련 부처에 대해 검토할 것을 지시한 사안"이라고 답했다.한편 국토부는 지난 15일 서울시와 국가철도공단에 대한 감사에 착수한 상황이다. 윤호중 행안부 장관은 지난 18일 국회 행정안전위원회 전체회의에서 정부 합동 감사 요구를 받고 "국토부 감사를 우선하고 미진한 부분이 있다면 감사원 감사까지 진행하겠다"고 입장을 밝힌 바 있다.