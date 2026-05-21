"한동훈, 친윤 검사에게 '공수처장 하실래요?' 물었다고 말해"

큰사진보기 ▲한동훈 당시 법무부장관이 2022년 10월 26일 오후 경기도 정부과천청사 내 법무부에서 소년범죄 종합대책을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

채해병 특검: 김선규(전 부장검사)가 윤석열·한동훈과의 친분을 과시했고, (그 과정에서) '한동훈이 김 부장님 (공수처) 처장하실래요, (공수처) 차장하실래요'(물은) 말을 들었다면서 (자신이) 차기 지휘부에 오를 것처럼 말한 적이 있나?



이대환 공수처 부장검사: 네 여러 번 이야기했습니다.

AD

큰사진보기 ▲채상병 순직 사건 수사를 방해한 혐의를 받는 김선규 전 고위공직자범죄수사처(공수처) 부장검사가 2025년 11월 17일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 후 서울 서초구 서울중앙지법을 나서고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

고위공직자범죄수사처(공수처) 수사방해 재판에서 한동훈 전 법무부 장관(현 부산북구갑 보궐선거 무소속 후보)의 이름이 거론됐다. 채해병특검(특별검사 이명현)이 이대환 공수처 부장검사(수사3부)를 증인 신문하는 과정에서다. 그는 채해병 수사외압 의혹 사건을 수사하는 과정에서 지휘부로부터 방해를 받았다고 증언했다.'한 전 장관으로부터 공수처 지휘부 자리를 제안받고, 이를 말하고 다녔다'고 지목된 피고인 김선규 전 부장검사는 헛웃음을 치며 낯빛이 붉어졌다. 목이 타는 듯 생수 한 모금을 마시거나 작게 한숨 쉬는 모습도 보였다.서울중앙지방법원 형사합의23부(재판장 오세용 부장판사)는 30일 오전 공수처 수사방해 사건 3차 공판을 열었다. 이날 재판에는 윤석열 정부 시기 공수처에서 채해병 사망사건 및 수사외압 의혹 수사를 총괄했던 이대환 부장검사가 증인으로 출석했다.이 사건 공소사실은 ① 2024년 김선규·송창진 전 부장검사가 공수처장·차장 직무대행으로서 채 해병 수사외압 사건 수사를 방해했고(직권남용권리행사방해) ② 송창진 전 부장검사는 같은 해 7월 국회 법제사법위원회 청문회에서 허위 증언을 했으며(국회증언감정법 위반) ③ 이후 오동운 공수처장·이재승 차장·박석일 전 부장검사는 송창진 위증 사건을 방치했다는 것(직무유기)이다.특검은 이 부장검사에게 "김선규·송창진·박석일이 (공수처 재직 당시) 평소 윤석열 전 대통령과 친분을 과시하는 걸 보거나 들은 적 있냐"고 물었다. 이 부장검사는 "김선규 전 부장검사님 스타일"이라며 "(김건희) 여사님을 형수님이라고 했고, 대통령을 VIP라고 했다. 한동훈 (당시 법무부) 장관님 등 (윤석열 정부) 유력한 인사들과 친분을 (말했다)"고 답했다.이에 특검 측은 "김선규가 윤석열·한동훈과 친분을 과시하면서 한동훈이 '김 부장님 (공수처) 처장하실래요 (아니면) 차장하실래요'라고 하는 말을 들었나"라며 "자신이 (공수처) 차기 지휘부에 오를 것처럼 말한 적 있나"라고 재차 물었다. 이 부장검사는 "여러 번 얘기를 했다"고 말했다.이 부장검사는 지휘부로부터 '(2024년 4월 10일 22대) 총선 전 사건 관련자 소환조사 금지' 지시를 받거나 '강제수사 착수를 위한 통신·압수수색 영장 청구 과정에서 지휘부 반발에 직면하는' 등 어려움이 1년간 있었다고 밝혔다.이 부장검사는 "저희 수사팀은 나름 수사를 진행하겠다는 욕심이 있어 (사건 관련자 소환조사 일정 등을) 조율했으나 (김 전 부장검사가 총선 전에) 소환조사 하지 말라고 처음부터 이야기했다. 이건 명확하다"며 "(일련의 수사방해 과정은) 1년간 거친 과정"이라고 말했다.이어 "(김 전 부장검사는) 2020년 당시 윤석열 검찰총장이 대검찰청에 '총선 전까지 (정치 관련) 사건을 하지 말라고 지시했다'는 예시를 들어가며 설명했다"며 "총선 전 사건 하지 말라는 논거도 미리 준비하셨나 싶은 인상을 받았다"고 설명했다. 실제 <중앙일보>는 2020년 2월 1일 윤씨가 대검 참모진에게 2020년 4월 15일 총선을 앞두고 문재인 정부 청와대의 울산시장 하명사건 등 정치 사건 수사를 중단시켰다고 보도한 바 있다.이 부장검사는 "수사팀에서는 (22대) 총선 전이라도 소환 가능한 사람은 수사하는 방향을 제시했으나 (김 전 부장검사가) 허락을 안 해줬다"며 "(이후) 주임검사 격이었던 차정현 부장검사와 제가 양복 상의에 사표를 넣고 다녔다"고 말하며 실소를 보이기도 했다.이 부장검사는 김 전 부장검사의 태도가 바뀐 건 2024년 5월 2일 국회에서 채해병 특검법이 1차로 통과됐기 때문이라고 밝혔다. 다만 이 특검법은 현직 대통령이었던 윤석열이 재의요구권을 행사했고, 국회 재표결에서 가결 정족수(출석 의원 3분의2 이상 찬성)를 넘지 못하면서 폐기됐다.특검은 이 부장검사에게 "국회에서 특검법이 통과된 다음날 김선규가 돌연 태도를 바꿔 '채해병 수사외압 사건 관련자를 막 소환하라'고 지시했냐"고 물었다. 이 부장검사는 "그랬다"고 답했다. 특검은 "김선규가 부장검사회의에서 '특검 거부권 명분을 만들어야 한다'고 말했냐"고 묻자, 이 부장검사는 "정확히 그런 표현을 썼다"고 강조하기도 했다.