추미애, 성남 찾아 첫 집중유세... "경기도 대전환 이끌겠다"

큰사진보기 ▲추미애 더불어민주당 경기도지사 후보 성남서 집중유세추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 21일 성남 서현역 로데오거리에서 첫 집중유세를 열고 본격적인 선거전에 돌입했다. ⓒ 정은아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 21일 경기도 성남시 서현역 로데오거리에서 민주당 추미애 경기도지사 후보와 김병욱 성남시장 후보 유세 지원에 나서며 선거운동원과 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 21일 경기도 성남시 서현역 로데오거리에서 민주당 추미애 경기도지사 후보와 김병욱 성남시장 후보 유세 지원에 나서며 선거운동원과 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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6·3 지방선거에 출마한 추미애 경기도지사 후보가 21일 경기도 성남시 분당구 서현역 로데오거리에서 첫 집중유세를 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.이날 오전 서현역 5번 출구 인근 로데오거리 일대에는 이른 시간부터 파란색 선거복을 입은 지지자들과 선거운동원들이 몰리며 유세 열기가 달아올랐다. 민주당 깃발과 응원 피켓이 곳곳에 등장했고, 지나가던 시민들도 발걸음을 멈추고 연설을 지켜보는 모습이 이어졌다.유세 차량 주변으로는 "추미애"를 연호하는 지지층이 모여들었고, 음악과 율동이 이어질 때마다 박수와 환호가 터져 나왔다. 일부 시민들은 휴대전화로 현장을 촬영하거나 후보 연설 장면을 생중계하기도 했다.무대에 오른 추 후보는 지지자들을 향해 손을 흔들며 인사한 뒤 "경기도를 대한민국 성장의 중심으로 만들겠다"며 "AI·반도체·교통·민생을 연결하는 새로운 경기도 비전을 실현하겠다"고 밝혔다.이어 "31개 시·군 모두 승리해 경기도를 대전환하겠다"며 "도민 누구나 성장의 기회를 누리고 어디서 살든 삶의 격차를 줄이는 경기도를 만들겠다"고 강조했다.연설 도중 지지자들 사이에서는 "추미애!" "경기도!"를 외치는 호응이 이어졌고, 후보가 "쉬운 길을 선택하지 않았다"고 말하는 대목에서는 박수가 집중됐다.추 후보는 "저는 쉬운 길만 걷지 않았고 쉬운 길만 찾지도 않았다"며 "국민이 명령하고 당이 맡긴 길이라면 험난한 길이라도 주저하지 않았다"고 말했다.또 "법무부 장관으로서 검찰개혁을 추진했고 국회 법제사법위원장으로서 개혁 과제를 끝까지 책임졌다"며 "이제는 경기도 행정의 산적한 과제를 해결하겠다"고 밝혔다.성남과 판교의 산업 경쟁력도 주요 화두로 제시했다.추 후보는 "성남 판교에 연구개발(R&D) 기반이 없었다면 대한민국 K-반도체 클러스터가 세계 경쟁력을 갖기 어려웠을 것"이라며 "반도체 설계와 시스템반도체를 이끌 인재 도시 판교를 더 키워 대한민국 글로벌 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.이어 "교통을 바꾸고 주거를 바꾸고 좋은 일자리를 만들어내겠다"며 "경기도 31개 시·군 어디서든 기회와 성장의 혜택을 체감할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.이날 현장에는 정청래 총괄상임선거대책위원장, 김병욱 성남시장 후보와 김태년·김영진·이수진·권칠승·백혜련 의원 등이 참석해 지원 유세에 나섰다.정청래 대표는 "이번 지방선거는 단순한 지방선거가 아니라 국가 정상화를 완성하고 일 잘하는 지방정부를 만드는 선거"라며 "이재명 정부와 함께 경기도가 대한민국 변화의 중심이 돼야 한다"고 말했다.김태년 의원은 "경기도는 대한민국 최대 지방정부이자 혁신 성장의 심장"이라며 "경기도의 성공이 곧 대한민국의 성공"이라고 강조했다.행사 말미에는 참석자들이 무대 앞으로 몰려 후보들과 함께 손을 들어 올리며 기념 촬영을 이어갔고, 서현역 로데오거리 일대는 한동안 선거송과 지지자들의 구호로 북적이는 분위기가 이어졌다.