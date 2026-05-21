박종준 전 경호처장 무죄... '윤석열·홍장원 비화폰 삭제' 혐의

큰사진보기 ▲비화폰 전자 정보 삭제 등의 혐의를 받는 박종준 전 대통령 경호처장이 2일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.5.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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12·3 내란 발생 사흘 뒤에 윤석열씨 등의 비화폰 통화 기록을 삭제한 혐의를 받는 박종준 전 대통령경호처장이 무죄를 선고받았다.서울중앙지방법원 형사합의32부(재판장 류경진 부장판사)는 21일 오후 박종준 전 경호처장 증거인멸 혐의를 무죄로 판단했다.공소사실은 박종준 전 처장이 2024년 12월 6일 당시 윤석열씨, 홍장원 국가정보원 1차장, 김봉식 서울경찰청장의 비화폰 통화 기록을 '원격 로그아웃'을 통해 삭제했다(증거인멸)는 것이다.재판부는 "당시 국가정보원의 유권해석에 따르면, 비화폰 사용자 아이디는 3급 비밀이었다. 12월 6일 홍장원의 비화폰 화면이 언론에 노출돼 경호처 입장에서는 보안사고로 해석할 여지가 있었다"면서 "당시 경호처 지원본부장 등이 나름대로 최선의 판단을 거쳐서 윤석열, 홍장원 경호처 비화폰 보안 조치로서 사용자계정 삭제 조치를 검토하고 피고인에게 보고한 것"이라고 설명했다.이어 "경호처 조치가 적절했는지 의문이 드는 것은 사실"이라면서도 "사후적으로 미흡했다거나 더 바람직한 방법이 있었다는 이유로 증거 인멸의 고의가 있다고 함부로 추단할 수 없다"라고 판시했다. 재판부는 박 전 처장이 윤석열씨의 비화폰 전자정보 삭제 지시, 김성훈 경호처 차장의 군사령관들 비화폰 삭제 요청에 협조하지 않은 점도 무죄의 근거로 봤다.재판부는 김봉식 서울경찰청장 비화폰 사용자계정 삭제 혐의 역시 무죄로 판단했다. 김봉식 청장이 먼저 비화폰 반납 의사를 밝혔고, 피고인이 경호처에 비화폰 반납 처리를 지시했지만 전자정보 삭제 지시는 하지 않은 것으로 보이는 점 등을 언급했다.한편, 박 전 처장은 김성훈 전 차장 등과 함께 윤석열씨 체포방해 사건과 관련한 특수공무집행방해, 직권남용권리행사방해, 범인도피 혐의로 별개의 재판을 받고 있다. 공범 관계인 윤씨가 이미 1·2심에서 관련 혐의 유죄를 받은 만큼, 박 전 처장을 비롯한 당시 경호처 지휘부도 유죄를 피하기 어려워 보인다.