이 대통령 국정지지율 66%... TK 포함 모든 지역 과반 긍정평가

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일 경북 안동구시장을 방문해 상인과 시민들을 만났다. 2026.5.18 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 21일 전국지표조사(NBS) 5월 3주차 조사에서 66%로 집계됐다. 직전 조사(5.4~6) 대비 1%p 내렸다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 24%로 조사됐다. 모름/무응답은 10%였다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 18~20일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 4233명, 응답률 23.6%)에게 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다.오차범위(95% 신뢰수준 ±3.1%p)를 감안할 때 큰 변화는 없는 결과다. 참고로 NBS 조사기준 이 대통령의 국정지지율은 지난 2월 4주차 조사 이후 줄곧 60% 후반대를 기록 중이다.18·19세 포함 20대(12%p↑, 37%→49%, 부정평가 30%)를 제외한 대다수 연령·지역별 응답층 과반이 이 대통령 국정수행을 긍정평가 했다.연령별로 보면 30대(2%p↓, 63%→61%, 부정평가 28%)와 60대(1%p↑, 67%→68%, 부정평가 25%)의 직무긍정률이 60%대로 나타났고, 40대(5%p↓, 85%→80%, 부정평가 16%)와 50대(2%p↓, 80%→78%, 부정평가 17%)의 긍정평가가 70~80%대로 집계됐다. 70대 이상(10%p↓, 65%→55%, 부정평가 32%)의 긍정평가는 50%대였다.지역별로는 서울(1%p↑, 62%→63%, 부정평가 27%)과 인천/경기(3%p↓, 66%→63%, 부정평가 24%) 등 수도권과 부산/울산/경남(1%p↑, 63%→64%, 부정평가 29%)의 직무긍정률이 60%대로 집계됐다.대전/세종/충청(5%p↑, 70%→75%, 부정평가 22%)의 긍정평가는 70%대, 광주/전라(1%p↓, 91%→90%, 부정평가 5%)의 긍정평가는 90%대였다. 대구/경북(6%p↓, 62%→56%, 부정평가 35%)의 긍정평가는 50%대로 조사됐다.지지정당·이념성향별 긍·부정평가도 직전 조사와 유사했다.더불어민주당 지지층(n=454)의 긍정평가는 직전 조사 대비 5%p 오른 97%(부정평가 1%), 국민의힘 지지층(n=196)의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 오른 31%(부정평가 60%)로 나타났다.진보층(n=294)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 94%(부정평가 3%), 보수층(n=253)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 39%(부정평가 54%)로 조사됐다. 중도층(n=348)의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 내린 66%, 부정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 21%였다.자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.