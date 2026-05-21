'6억 성과급' 축제와 분노한 주주들, 삼성전자 전쟁은 끝나지 않았다

삼성전자의 이번 노사 합의를 둘러싸고 시장과 노동계 안팎에서 다양한 평가와 논쟁이 이어지고 있습니다. 오마이뉴스는 독자 여러분의 다양한 의견을 기다립니다.

큰사진보기 ▲20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명한 후 김영훈 고용노동부 장관과 손을 맞잡고 있다. 2026.5.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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20일 오후 타결된 삼성전자 노사의 '2026년 성과급 잠정 합의안'은 대한민국 노동 역사와 기업 경영사에 전무후무한 기록인 동시에, 우리 사회에 가장 뼈아픈 질문을 던지는 사건으로 기록될 전망이다.올해 예상 영업이익 300조 원을 기준으로 재원을 계산하면, 메모리사업부 임직원은 인당 최대 6억 원에 달하는 성과급을 받을 것으로 알려졌다. 수조 원대 적자가 유력한 비메모리 사업부 임직원 역시 최소 1억 6천만 원을 보장 받는다.기업이 막대한 이익을 냈으니 직원들과 나누는 것은 얼핏 정당해 보인다. 하지만 이번 합의안의 이면을 들여다보면, 과연 이것이 '정당한 노동의 대가'인지 묻지 않을 수 없다.이번 보상안은 삼성전자 내부에서조차 극심한 위화감과 신분제적 격차를 낳고 있다. 같은 회사에서 같은 시간을 일하고도 어느 사업부에 속했느냐에 따라 수억 원의 자산 격차가 순식간에 벌어진다. '메모리 성골'이라는 웃지 못할 신조어가 나오는 이유다.더 큰 문제는 상생협력이라는 명목으로 완제품(DX) 부문에 주어진 600만 원 상당의 자사주다. 6억 원과 600만 원, 무려 100배의 격차 앞에서 DX 부문 직원들이 느낄 상대적 박탈감과 내부 조직력의 균열은 돈으로 치유하기 어려운 상처가 될지도 모른다.삼성전자라는 거대한 생태계 밖으로 시선을 돌리면 상황은 더욱 참담하다. 지금 대한민국 경제는 고물가와 고금리, 내수 부진 속에서 수많은 중소기업과 협력업체들이 생존의 기로에 서 있다. 삼성전자가 올린 300조 원의 영업이익은 홀로 이뤄낸 기적이 아니다.단가를 깎이며 부품을 공급한 수많은 협력업체 노동자들의 피와 땀 역시 밑거름이 되어 만들어낸 결과다. 그러나 이 생태계의 최상위 포식자들은 성과의 10.5%를 고정 재원으로 묶어 그들만의 잔치를 벌이기로 했다. 노조가 외치던 '노동의 가치'에 협력업체와 사회적 약자의 자리는 없었던 셈이다.이재명 대통령은 20일 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제대책회의 모두발언에서 "노동 3권은 사회적 약자를 보호하기 위한 것이지, 몇몇 사람만의 이익을 위해 집단으로 뭔가를 관철해내도록 무력을 준 게 아니다"라며 "(자신들의 이익만을 지키기 위해) 선을 넘지 않아야 한다"고 말했다. 노동조합의 단결권과 단체행동권은 헌법이 보장한 신성한 권리이지만, 그 권리의 이면에는 반드시 '사회적 연대와 책임'이라는 도덕적 의무가 따른다는 의미다.예고된 파업을 무기로 기업을 압박해 막대한 재원을 독점하는 것은 약자 보호라는 노동운동의 본령에서도 벗어난 처사다. 연봉의 몇 배를 상회하는 성과급을 당연한 권리처럼 요구하며 파업 불사를 외치는 모습은, 대다수 평범한 국민과 중소기업 노동자들에게 깊은 좌절감을 안겨줄 뿐이다.이러한 합의에 대하여 기다렸다는 듯이 주주들의 반발이 거세다. 당연한 결과다. 삼성전자 노사가 영업이익의 약 12%를 성과급 재원으로 삼는 안에 잠정 합의한 가운데, 일부 주주들은 이미 법적 대응을 예고하며 전면전을 선포했다.소액 주주단체인 대한민국주주운동본부는 21일 오전 "영업이익 12% 성과급 잠정합의안은 상법상 강행 규정 위반"이라며 "주주총회 결의 없는 자본 분배 합의는 법률상 무효"라고 강하게 주장하고 나섰다. 초과이익성과급(OPI) 1.5%와 특별경영성과급 10.5%를 합산해 영업이익의 약 12% 수준의 성과급 재원을 만든다는 노사의 서명이 상법 질서를 정면으로 뒤흔들었다는 지적이다.법인세 등 세금을 먼저 공제한 뒤 배당가능이익 범위에서 주주총회 결의를 거쳐 이익을 배분하도록 한 상법의 대원칙을 무시하고, 영업이익 단계에서 성과급을 무더기로 배분하는 것은 조세권을 우회한다는 것이 이 단체의 주장이다.만약 사회가 이를 그대로 비준할 경우, 이사의 충실의무와 선관주의의무 위반 문제가 발생할 수밖에 없다. 주주운동본부는 이미 향후 삼성전자 주주 모집 및 소송인단 결집 절차에 들어가겠다고 밝히며 가처분 신청 등 법적 대응을 예고했다.이번 합의로 삼성전자 노조는 단기적인 물질적 풍요를 얻었을지 모른다. 그러나 국민적 공감대와 사회적 존경, 그리고 기업 생태계 구성원들과의 신뢰는 모두 잃었다. 주주들의 분노와 법적 공방은 이제 막 막을 올렸을 뿐이다.이번 삼성전자 노조가 보인 탐욕이 남긴 씁쓸한 뒷맛은 향후 대한민국 노동운동과 기업 경영이 마주해야 할 무거운 부메랑이 되어 돌아올 것이다. 삼성전자 '6억 성골'과 주주의 갈등, 진짜 전쟁은 이제 시작이다.