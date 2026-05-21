BTS 부산 공연 '들썩'에 부산시·경찰도 비상

큰사진보기 ▲방탄소년단(BTS)이 4월 11일 고양시 일산서구 고양종합운동장 주경기장에서 BTS 월드투어 '아리랑'(ARIRANG) 공연을 펼치고 있다. ⓒ 빅히트뮤직제공 관련사진보기

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다음 달 12~13일 부산에서 열리는 BTS(방탄소년단)의 월드투어 공연에 수만 명의 국내외 팬들이 찾을 것으로 예상되자, 부산시와 경찰 대응에도 '비상'이 걸렸다. 시는 불편·안전 문제가 없게 하겠다며 사전 대비에 나섰고, 현장을 점검한 부산경찰청은 최대한의 경찰력 투입을 강조했다.21일 부산경찰청에 따르면, 김성희 부산경찰청장은 하루 전인 20일 부산 아시아드경기장의 인파 밀집 예상 구역과 관객 이동 동선을 살핀 뒤 입·퇴장 안전관리 방안 등을 검토했다. 이번 공연으로 약 10만 명에 달하는 인원이 몰릴 것으로 추정하는데, 이를 사전 점검하는 차원이다.제대로 대처하지 않는다면, 혼란이 불가피해 '안전'과 '불편 최소화'에 모두 공을 들인다. 경찰은 기동대, 광역예방순찰대, 교통경찰 등 가용 인력을 총동원할 방침이다. 경비과 관계자는 "구체적으로 어떻게 배치할 것인지는 현재 논의 중"이라고 말했다.대형 행사가 코앞으로 다가오면서 부산시도 이틀 전인 지난 19일 준비 태세를 논의하는 회의를 열었다. 공연 주최 측인 하이브가 참석해 같이 실무 논의를 했고, 발생할 수 있는 여러 시나리오 가상으로 만들어 사각지대 해소에 나섰다.시는 "관광마이스국장을 중심으로 소방재난본부, 부산경찰청 등이 합동으로 종합상황실을 가동하고, 다중 운집 인파관리 시스템과 연계해 실시간으로 상황을 관리하겠다"라고 강조했다. 공개된 내용을 보면, 공연장·보행로 위험을 미리 차단하고, 밀집 구간엔 안전 인력을 집중적으로 둔다. 교통 측면에서는 도시철도·경전철·시내버스 증편과 배차간격 단축 계획을 세웠다.혼잡도가 높아질 아시아드 종합운동장역은 단계별로 승객 진입을 통제한다. 인근 도로는 개인형 이동장치(공유 PM)까지 즉시 견인을 포함해 주정차를 금지하기로 했다. 시는 지난 2022년 공연 과정에서 불거진 불편을 이번엔 반복하지 않겠단 태도다. 큰 사고는 없었지만, 당시 행사가 끝난 뒤 팬들이 한꺼번에 빠져나가면서 혼잡이 빚어졌다.BTS의 소속사인 빅히트뮤직은 아예 전국의 대형 스크린에서 공연을 볼 수 있도록 서비스를 마련했다. 현장에 가지 않더라도 실시간 중계(라이브 뷰잉)로 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국 등 BTS 멤버들의 무대를 접할 수 있다. CGV, 롯데시네마, 메가박스 등 주요 멀티플렉스 3사 극장에서 28일 오전 10시부터 예매가 가능하다.