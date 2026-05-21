우리 감귤로 '피부장벽 개선' 화장품 개발... 식약처 인증 받아

큰사진보기 ▲감귤(윈터프린스)과 화장품 시제품 ⓒ 농촌진흥청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲윈터프린스·온주 혼합추출물을 포함하는 기능성 화장품의 피부임상 시험 내용 ⓒ 농촌진흥청 관련사진보기

국산 감귤이 이제는 먹거리를 넘어 피부 건강을 책임지는 기능성 화장품 원료로 주목받고 있다. 농촌진흥청이 개발한 국산 감귤 품종을 활용한 기능성 화장품으로, 식품의약품안전처 인증까지 받으면서 감귤 산업의 새로운 가능성이 열렸다는 평가가 나온다.농촌진흥청은 21일 우리 감귤인 '윈터프린스'와 '온주밀감' 혼합 추출물을 활용한 피부장벽 개선 기능성 화장품을 개발했다고 밝혔다.피부장벽은 외부 유해 물질의 침투를 막고 피부 속 수분 손실을 차단하는 역할을 한다. 그 기능이 약해지면 피부 건조, 가려움증, 염증 등 각종 피부 트러블이 발생할 수 있다.농촌진흥청에 따르면 최근 화장품 업계에서 천연 유래 원료 수요가 증가하는 점에 주목했다. 생산량이 풍부하고 안정적으로 공급 가능한 국산 감귤(Citrus)을 연구 대상으로 삼았다.감귤에는 항산화·항염 효과가 뛰어난 플라보노이드와 피부 노화 방지 및 장벽 강화에 도움을 주는 폴리페놀 성분이 풍부한 것으로 알려져 있다.특히 최근 재배 면적이 늘고 있는 국산 품종 '윈터프린스'와 국내 감귤 생산량의 약 70%를 차지하는 '온주밀감'이 피부장벽 개선 효과에서 우수한 효능을 보였다는 것이 농촌진흥청의 설명이다.연구진이 두 감귤의 혼합 추출물을 인공 피부 조직에 적용한 결과에서도 피부장벽 형성의 핵심 단백질인 '필라그린'과 콜라겐 유전자 발현량이 대조군보다 약 2배 증가한 것으로 나타났다. 필라그린은 피부 수분 유지와 외부 자극 차단에 핵심 역할을 하는 단백질이다.실제 인체 적용 시험에서도 개선 효과가 확인됐다. 피부장벽 기능 저하 증상이 있는 성인을 대상으로 4주간 실험한 결과, 피부 속 수분이 빠져나가는 정도를 나타내는 '경피수분손실량'은 사용 전보다 15.4% 감소했다. 반면 피부 수분 함유량은 61.7% 증가했고, 가려움 증상 역시 28.5% 개선된 것으로 나타났다.감귤 화장품은 피부장벽 개선 효능을 인정받아 올해 4월 식품의약품안전처로부터 기능성 화장품으로 정식 인증받았다.김진숙 농촌진흥청 국립원예특작과학원 특용작물이용과장은 "윈터프린스가 미용산업 소재로 활용되면 감귤 농가 소득 증대와 신품종 보급 확대에도 이바지할 것"이라며 "앞으로는 바르는 화장품을 넘어 먹는 화장품 등 다양한 바이오 소재 분야로 연구를 확대해 나가겠다"고 말했다.한편 이번 연구는 농진청과 전남바이오진흥원, 민간기업 ㈜팜스빌이 공동으로 추진했다. 연구진은 관련 특허 등록과 기술 이전도 마친 상태다. 산업체는 오는 11월부터 본격적인 제품 생산에 들어갈 계획이다.