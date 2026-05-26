산에는 하트가, 바위에는 별이 내려앉았네

큰사진보기 ▲광석대서석대·입석대와 함께 무등산을 대표하는 3대 주상절리대 가운데 하나로, 해발 약 850m 지점에 위치 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲규봉서석대·입석대와 함께 무등산을 대표하는 3대 주상절리대 가운데 하나로, 해발 약 850m 지점에 위치 ⓒ 문운주 관련사진보기

"암석의 기묘하고도 오래된 품이 입석과 견줄 만하나, 폭이 넓고 크며 형상이 진기하고도 훌륭한 점에서는 입석이 이를 따르지 못한다."

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큰사진보기 ▲도원명품마을모내기가 끝난 다랑이논에 물빛이 번진다. 초여름 산자락 아래 굽이진 논배미와 초록 숲이 어우러져 산촌의 고요한 풍경을 만든다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲도원명품마을누렇게 익어가는 보리밭 너머로 초록 산줄기가 겹겹이 이어진다. ⓒ 문운주 관련사진보기

"입구에 있는 돌기둥 이름이 뭐예요?"

큰사진보기 ▲무등산삼봉과 입석대·서석대, 그리고 지공너덜(오른쪽 하트모양)이 초록빛 능선 위로 모습을 드러낸다. 짙어진 여름 숲 사이로 주상절리와 너덜겅이 어우러져 무등산 특유의 웅장한 산세를 보여준다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲개망초바람에 흔들리는 개망초 꽃이 초여름 산길을 하얗게 물들인다. 소박한 들꽃 하나에도 산촌의 계절은 조용히 피어나고 있다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲규봉암계곡물 흐르는 바위 위로 때죽나무 꽃잎이 별처럼 내려앉았다 ⓒ 문운 관련사진보기

큰사진보기 ▲광석대구름 아래 검은 돌기둥이 병풍처럼 솟아오른 광석대. 수직으로 갈라진 주상절리와 노송, 짙은 숲이 어우러져 무등산의 웅장한 산세를 드러낸다 ⓒ 문운주 관련사진보기

[탐방코스]

도화정→도원정→도원탐방지원쎈터→규봉(광석대)→석불암→지공너덜→너럭바위→장불재

의병장 고경명이 남긴 <유서석록>의 기록이다. 450여 년 전 한 선비가 감탄했던 풍경은 지금도 규봉의 바위 절벽과 주상절리 사이에 고스란히 남아 있다.광석대(규봉 주상절리대)는 서석대·입석대와 함께 무등산을 대표하는 3대 주상절리대 가운데 하나다. 해발 약 850m 지점에 자리한다. 북서쪽의 지공너덜과 함께 문화재 명승 제114호로 지정돼 었다. 규봉암을 중심으로 거대한 돌기둥들이 병풍처럼 늘어서 있다.주상절리의 높이는 약 30~40m, 최대 너비는 약 7m에 이른다. 세계적으로도 드문 규모를 자랑한다. 절벽을 이루는 암석은 화산활동으로 형성된 '무등산응회암'이다. 오랜 세월 풍화와 침식을 거치며 오늘의 장엄한 경관을 빚어냈다.23일 오전, 화순 도원탐방지원센터에서 규봉암으로 향하는 길에 올랐다. 마을 뒤로는 장불재와 규봉암 능선이 병풍처럼 펼쳐지고, 주상절리에 둘러싸인 바위군은 멀리서도 범상치 않은 기운을 드러낸다. 무돌길 8코스에서 잠시 길을 벗어나면, 무등산을 대표하는 절경 가운데 하나인 규봉과 마주하게 된다.규봉은 화산활동으로 형성된 주상절리와 울창한 숲, 그리고 규봉암이 어우러진 무등산의 대표 명승이다. 약 100여 개의 돌기둥이 병풍처럼 솟아 있으며, 조선시대 고문헌에도 기록될 만큼 역사·학술·경관적 가치가 높은 곳으로 꼽힌다.본격적인 탐방에 앞서 도원 명품마을 주변부터 둘러봤다. 산골에는 계절이 순식간에 바뀐다. 어느새 청보리는 고개를 숙이고, 다랑이논에서는 모내기가 한창이다. 보리 베기, 모내기가 함께 이루어지던 옛 농촌의 풍경이 떠오른다.도원정을 지나 탐방지원센터로 이어지는 길가에는 봄꽃들이 계절을 이어받듯 차례로 피어 있다. 개망초와 찔레꽃, 민들레가 길섶을 수놓고, 초록으로 짙어가는 숲과 어우러져 걷는 발걸음을 한층 가볍게 만든다. 걷기 여행에서는 풍경만이 아니라 길가에 피어난 작은 꽃들까지도 또 하나의 즐거움이다.계곡을 따라 흐르는 물소리와 바위 위에 수북이 내려앉은 꽃잎들이 먼저 눈길을 붙든다. 때죽나무 꽃잎은 맑은 물줄기 곁에 흩날려 초여름 산길의 고요한 정취를 더한다. 꽃잎을 밟으며 걷는 길은 바쁜 걸음마저 잠시 늦추게 할 만큼 잔잔한 여운을 남긴다.해발 600m 이하 구간에는 삼나무와 편백나무 숲이 펼쳐진다. 계곡 주변으로는 때죽나무가 초여름 꽃을 피운다. 짧은 만큼 경사는 제법 가파르다. 길은 곧장 산허리를 타고 오른다. 참나무와 소나무가 뒤섞인 숲 사이로 햇살이 드문드문 내려앉고, 급한 오르막이 이어진다.숨이 턱 끝까지 차오를 즈음 숲 사이가 환하게 열린다. 층층이 솟은 주상절리와 노송들이 어우러진 규봉이 눈앞에 모습을 드러낸다. 짧지만 강렬한 2.1km 오르막 끝에서 사람들은 왜 예부터 "규봉을 보지 않고 무등산을 말하지 말라" 했는지 자연스레 실감하게 된다.부처님오신날을 하루 앞둔 규봉암은 행사 준비로 분주했다. 신자들로 보이는 사람들이 연등과 불단을 손질하며 분주히 움직였다. 입구의 거대한 돌기둥을 가리키며 이름을 묻자, 돌아온 답은 "따로 이름은 없다"는 말이었다.돌기둥은 하늘을 떠받치듯 곧게 서 있고, 그 사이에는 커다란 바위 하나가 날아와 걸터앉은 듯 아슬하게 얹혀 있다. 처음 보는 방문객들은 신기한 듯 한참 발걸음을 멈춘다. 세월에 닳아 희미해진 기둥의 글씨를 끝내 읽어내지 못한 것이 못내 아쉬움으로 남는다.규봉암에서 장불재로 오르는 길은 두 갈래로 나뉜다. 하나는 석불암과 지공너덜을 거쳐 가는 옛길이고, 다른 하나는 비교적 완만하게 정비된 탐방로다. 조금 더 험하지만 옛 산길의 분위기가 남아 있는 지공너덜 방향으로 발걸음을 옮겼다.지공너덜은 규봉암 북서쪽 사면에 펼쳐진 거대한 돌너덜지대로, 광석대와 함께 무등산의 대표적인 자연경관으로 꼽힌다. '너덜'은 산비탈에 돌무더기가 넓게 흩어져 있는 곳을 뜻하는 순우리말로, 지공너덜은 오랜 세월 바위가 풍화와 침식을 거치며 흘러내려 형성된 돌밭이다.이곳 이름에는 고려 말 고승 지공선사에 얽힌 이야기가 전해진다. 인도에서 온 지공선사가 수행하던 자리라는 설에서 '지공너덜'이라는 이름이 붙었다고 한다. 돌무더기 사이로 난 길을 따라 걷다 보면, 회색 바위와 초록 숲이 어우러져 무등산 특유의 거친 산세를 실감하게 된다.특히 지공너덜은 단순한 돌밭이 아니라, 무등산 주상절리가 오랜 시간 무너지고 쪼개지며 만들어낸 지질 경관이라는 점에서 학술적 가치도 높다. 광석대의 수직 절벽과 이어지며, 화산활동의 흔적과 자연의 시간을 동시에 보여주는 공간이다.장불재로 향하는 길 끝에서 다시 규봉을 돌아봤다. 층층이 솟은 돌기둥과 너덜겅, 그 사이를 감싸는 숲은 450여 년 전 고경명이 바라봤던 풍경 그대로인 듯했다. 산은 말없이 그 자리를 지키고 있었고, 사람은 그 곁을 잠시 지나갈 뿐이다.