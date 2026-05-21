'가짜 직장가입자' 끝까지 추적... 보험료 편법 회피 막는다

큰사진보기 ▲강원도 원주에 있는 국민건강보험공단 ⓒ 국민건강보험공단 관련사진보기

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고액의 지역건강보험료를 피하려고 허위로 직장가입 자격을 취득한 이른바 '가짜 직장가입자'에 대해 정부가 보험료 편법 회피를 차단하는 등 강력한 제재에 나선다. 특히 가족이나 지인 회사에 이름만 올려 직장가입자로 둔갑하는 편법이 갈수록 지능화됨에 따라 인공지능(AI) 기반 분석 시스템까지 도입해 '핀셋 적발'한다는 계획이다.국민건강보험공단은 21일 건강보험의 공정성과 재정 건전성을 지키기 위해 허위로 신고한 직장가입 사업장에 대한 지도점검과 제재를 대폭 강화한다고 밝혔다.건보공단에 따르면 최근 3년간(2023~2025년) 적발된 직장가입 자격 허위 취득자는 모두 9202명이다. 연평균 3000명을 웃도는 규모로, 이들에 대해 약 666억 원의 지역보험료를 소급 부과했다.허위 취득 유형도 갈수록 교묘해지고 있다. 실제 근무하지 않으면서 지인 회사 직원으로 허위 등록하거나, 사업장은 사실상 운영하지 않으면서 직장가입 자격만 취득하는 방식이 대표적이다. 고액 지역보험료를 피하려고 형식상 취업 처리하는 사례도 적지 않은 것으로 나타났다.건보공단은 현재 드러난 사례가 '빙산의 일각'일 가능성이 크다고 보고 있다. 이에 따라 'AI 기반 분석 시스템'을 활용해 허위 취득 의심 사례를 정밀 선별하고 현장 점검을 강화하기로 했다.건보공단이 자체 개발한 '허위 직장가입자 탐지 모델'은 사업장 근로자 구성, 임금 수준, 신고 패턴 등 각종 데이터를 종합 분석해 의심 대상을 추려낸다. 현재 시범 운영 중인데, AI가 선정한 대상 가운데 90.9%가 실제 허위 취득자로 확인됐다. 이를 통해 공단은 제한된 인력으로도 집중 조사가 가능해져 조사 효율성이 크게 높아질 것으로 기대하고 있다.제도적 제재도 한층 강화된다. 지난 4월 국회 본회의를 통과한 국민건강보험법 개정안에는 허위 취득 신고자에 대한 포상금 제도 신설과 함께, 허위 취득 사업주에 대한 가산금 기준을 현행 10%에서 40%로 대폭 올리는 내용이 담겼다.건보공단은 단속과 함께 자진 정정도 유도할 방침이다. 허위로 직장가입 자격을 취득한 가입자가 스스로 자격을 바로잡고 정상 가입 형태로 전환할 수 있도록 안내를 강화하고, 현장 지도점검과 모니터링을 병행한다는 계획이다.정기석 국민건강보험공단 이사장은 "건강보험 재정은 국민이 함께 지켜야 할 소중한 사회적 자산"이라며 "보험료 부담의 형평성을 훼손하고 재정 누수를 초래하는 허위 직장가입 행위에 대해서는 AI 기반 분석과 끝까지 추적하는 현장 점검을 통해 반드시 바로잡겠다"고 강조했다.