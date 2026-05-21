이 대통령, 블룸버그 정정보도에 "일부 국내 언론들 귀감으로 삼아야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 21일 김용범 청와대 정책실장의 가칭 '국민배당금' 페이스북 글에 대한 미국 <블룸버그 통신>의 정정보도문 발행을 거론하면서 일부 국내 언론들이 귀감으로 삼으면 좋겠다고 했다. 2026.5.21 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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이재명 대통령이 21일 김용범 청와대 정책실장의 가칭 '국민배당금' 페이스북 글에 대한 미국 <블룸버그 통신>의 정정보도문 발행을 거론하면서 일부 국내 언론들이 귀감으로 삼으면 좋겠다고 했다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 관련 내용을 담은 <미디어오늘> 기사를 공유하면서 "김용범 실장님의 주장이 초과이윤 배당이 아니라 초과세수 배당이었는데 잘못 보도했다며 정정한 외신. 정론직필하는 자존감 높은 언론의 이 모습이 얼마나 당당하고 보기 좋은가요"라고 적었다.이어 "특정세력을 편들거나 누군가를 공격하기 위해 고의적인 조작왜곡으로 가짜뉴스를 남발하는 언론은 결코 보일 수 없는 자세"라며 "명백하게 정치적 의도를 가지고 조작왜곡 보도 일삼으며 정정거부하는 일부 국내 언론들이 귀감으로 삼으면 좋겠다"고 했다.이 대통령은 전날(20일) 국무회의에서도 일부 언론 보도를 거론하면서 "내용을 알면서도 왜곡을 해서 기사를 쓰는 경우가 있다"고 비판한 바 있다.특히 "(일부 언론들이) 국가정책을 왜곡하고 호도해서 뭔가 다른 목표를 이루려고 하는 경향들이 있다"며 "관련 부처들이 정정보도 청구를 하든 반론보도 청구를 하든 확실히 책임을 물으라"고 했다.한편, <블룸버그 통신>은 '인공지능(AI) 부문 초과이윤으로 발생한 국가의 초과세수를 가칭 국민배당금으로 사회적으로 환원하는 방안에 대한 논의를 제안'하는 김 실장의 페이스북 글을 "한국, AI 세금으로 '시민 배당금' 도입 제안해 시장 혼란 야기(Korea Roils Markets by Floating 'Citizen Dividend' From AI Tax)"란 제목으로 보도하면서 당시 코스피 하락의 주된 원인으로 분석한 바 있다.이와 관련, 청와대는 지난 14일 <블룸버그 통신> 측에 김 실장의 개인 페이스북 게시물을 보도한 방식에 심각한 우려를 전달한다는 취지의 서한을 발송했다고 밝혔다.