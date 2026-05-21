이 대통령, 블룸버그 정정보도에 "일부 국내 언론들 귀감으로 삼아야"

이재명 대통령이 21일 김용범 청와대 정책실장의 가칭 '국민배당금' 페이스북 글에 대한 미국 <블룸버그 통신>의 정정보도문 발행을 거론하면서 일부 국내 언론들이 귀감으로 삼으면 좋겠다고 했다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 관련 내용을 담은 <미디어오늘> 기사를 공유하면서 "김용범 실장님의 주장이 초과이윤 배당이 아니라 초과세수 배당이었는데 잘못 보도했다며 정정한 외신. 정론직필하는 자존감 높은 언론의 이 모습이 얼마나 당당하고 보기 좋은가요"라고 적었다.
이어 "특정세력을 편들거나 누군가를 공격하기 위해 고의적인 조작왜곡으로 가짜뉴스를 남발하는 언론은 결코 보일 수 없는 자세"라며 "명백하게 정치적 의도를 가지고 조작왜곡 보도 일삼으며 정정거부하는 일부 국내 언론들이 귀감으로 삼으면 좋겠다"고 했다.
이 대통령은 전날(20일) 국무회의에서도 일부 언론 보도를 거론하면서 "내용을 알면서도 왜곡을 해서 기사를 쓰는 경우가 있다"고 비판한 바 있다.
특히 "(일부 언론들이) 국가정책을 왜곡하고 호도해서 뭔가 다른 목표를 이루려고 하는 경향들이 있다"며 "관련 부처들이 정정보도 청구를 하든 반론보도 청구를 하든 확실히 책임을 물으라"고 했다.
한편, <블룸버그 통신>은 '인공지능(AI) 부문 초과이윤으로 발생한 국가의 초과세수를 가칭 국민배당금으로 사회적으로 환원하는 방안에 대한 논의를 제안'하는 김 실장의 페이스북 글을 "한국, AI 세금으로 '시민 배당금' 도입 제안해 시장 혼란 야기(Korea Roils Markets by Floating 'Citizen Dividend' From AI Tax)"란 제목으로 보도하면서 당시 코스피 하락의 주된 원인으로 분석한 바 있다.
이와 관련, 청와대는 지난 14일 <블룸버그 통신> 측에 김 실장의 개인 페이스북 게시물을 보도한 방식에 심각한 우려를 전달한다는 취지의 서한을 발송했다고 밝혔다.