10·26의인들 46주기 합동추모식 광주서 열려

큰사진보기 ▲10·26 의인들 46주기 합동추모식’이 광주에서 처음으로 진행됐다. ⓒ 김지유 관련사진보기

큰사진보기 ▲함세웅 신부 ⓒ 김지유 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김평부 시인의 시소리 공연 ⓒ 김지유 관련사진보기

큰사진보기 ▲문영숙 선생의 살풀이춤 ⓒ 김지유 관련사진보기

큰사진보기 ▲추모의 뜻을 담아 '임을 위한 행진곡'을 뜨겁게 제창하고 있는 참석자들 ⓒ 김지유 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

10·26 사건의 역사적 의미와 민주주의 정신을 되새기는 '10·26 의인들 46주기 합동추모식'이 20일 오후 광주극장에서 열렸다.이날 행사는 10·26 재평가와 김재규 장군 명예회복 추진위원회 주최로 진행됐으며, 시민사회·종교계 원로와 시민들이 참석한 가운데 엄숙한 분위기 속에서 치러졌다.행사는 국민의례와 경과보고를 시작으로 함세웅 신부의 추도 강론, 추모공연, 영화 상영 순으로 이어졌다. 주최 측은 "10·26은 유신독재 종식과 민주화의 물꼬를 튼 역사적 사건"이라며 "김재규 장군과 관련자들에 대한 역사적 재평가와 명예회복이 필요하다"고 밝혔다.이날 행사에는 강정채 전 전남대 총장과 함세웅 신부를 비롯해 이철우·이성재 목사, 임진택 소리꾼, 원순석 전 5·18기념재단 이사장, 김정길 광주평화연대 상임대표 등 지역 원로 및 시민사회 인사들이 함께했다.특히 함세웅 신부는 요한복음 15장 13절 "벗을 위하여 제 목숨을 바치는 것보다 더 큰 사랑은 없습니다"를 주제로 강론하며 김재규 장군과 10·26 사건의 역사적 의미를 강조했다. 함 신부는 "김재규의 결단은 단순한 권력 암투가 아니라 독재 종식을 위한 역사적 선택이었다"며 "부마항쟁 현장에서 시민 탄압의 참상을 목격한 뒤 더 큰 희생을 막아야 한다는 결심에 이르렀다"고 했다.이어 "박정희 유신독재 체제가 지속됐다면 더 큰 유혈사태가 벌어졌을 것"이라며 "김재규는 자신의 안위를 버리고 국민과 민주주의를 위해 결단한 인물"이라고 평가했다. 또 "재판 과정에서도 관련자 누구 하나 김재규를 원망하지 않았고, '다시 그 상황이 와도 같은 선택을 하겠다'고 진술한 점에서 깊은 감동을 받았다"고 회고했다.함 신부는 1979년 10월 27일, 수감 중 김재규의 거사 소식을 들었던 순간도 증언했다. 그는 "갈라진 홍해를 건넌 성서의 기적처럼 독재 체제의 종말 역시 현실 속 기적이었다"며 "김재규의 재평가가 이뤄질 때 한국 민주주의 역사 또한 온전히 바로 설 것"이라고 강조했다.1부 추모공연에서는 김평부 시인의 '시소리' 공연과 문영숙 선생의 살풀이춤이 이어졌으며, 참석자 전원이 함께 '임을 위한 행진곡'을 힘차게 제창하며 추모의 뜻을 나눴다.이어진 2부에서는 다큐멘터리 영화 < 1026: 새로운 세상을 위한 >이 상영됐다. 1979년 10·26 사건을 단순한 '대통령 시해 사건'이 아닌 한국 민주주의의 분기점으로 재조명한 내용이다.영화는 유신체제와 긴급조치, 부마항쟁, 10·26 사건, 12·12 군사반란, 5·18민주화운동까지 이어지는 현대사의 흐름을 하나의 서사로 연결하며 "왜 김재규는 박정희를 쏘았는가"라는 질문을 중심으로 시대적 배경을 입체적으로 조명한다.특히 영화는 김재규를 단순한 권력투쟁의 인물이 아니라, 부마항쟁 당시 시민 탄압과 계엄 확대 움직임을 목격한 뒤 더 큰 희생을 막기 위해 결단한 인물로 해석하고 있다. 또 10·26과 5·18을 분리된 사건이 아닌 민주주의를 향한 역사적 흐름으로 연결하며, 한국 사회가 아직 완전히 정리하지 못한 현대사의 상처와 과제를 함께 성찰하게 만든다.광주에서 열린 이날 특별상영은 단순한 영화 관람을 넘어, 10·26과 5·18 정신을 함께 되새기며 민주주의와 역사 정의의 의미를 성찰하는 자리로 이어졌다.한편 추진위원회는 현재 진행 중인 김재규 장군 재심과 관련해 "오는 6월 17일 제9차 공판을 앞두고 있다. 역사적 진실 규명과 명예회복이 반드시 이뤄지길 기대한다"고 밝혔다.