'궁을사상'과 동학군의 '궁궁을을 주문'

큰사진보기 ▲[목판화] 후천개벽도새로운 세상을 염원하는 민중들은 동학으로 모여들었다. 후천개벽, 다시개벽, 사람이 하늘인 세상을 열기위해 조선의 농민들은 동학과 함께했다. 목판화 후천개벽도는 현재 동학혁명기념관에 전시중이다. ⓒ 동학혁명기념관 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

수운 최제우의 동학에는 궁을사상(弓乙思想)이 한 축을 이룬다. 동학농민혁명군은 〈궁궁을을(弓弓乙乙)〉이란 부적을 가슴에 품거나 주문(呪文)을 외우면서 전투에 나섰다.궁을사상은 한국전통사상의 하나로 인식되어 왔다."궁을이라고 하면 주문이나 부적을 연상하기도 하고 또는 풍수설이나 도참설과 같은 예언사상을 연상하거나 혼란기에 성행했던 민간신앙의 한 형태로 이해하기 쉽지만 실은 궁을사상이란 고전유학 이전 상대사회에서 천지우주의 생멸과 운행법칙에 관한 내용이고, 아주 단적으로 이야기하자면 체(體)에 해당하는 하도(河圖)와 용(用)에 해당하는 낙서의 이치가 어떻게 분화하고 그리고 변화 통일되어 가는가에 관한 이론이라고 할 수 있다. 말하자면 하도 낙서의 이론을 비사체로 바꾸어서 궁을로 표상한 것일 뿐이다. 궁을사상이란 것은 역학적 세계관과 음양오행론에 기초하고 있는 사상의 한 유파이다." (배영순 '동학의 궁을사상과 역학적 세계관')궁을사상이 문헌상 처음으로 등장한 것은 <감결(鑑訣)>이고 그 시기는 삼국시대 특히 고구려시대로 소급한다. 천문관이나 사관이 예언적인 기록들을 모아놓은 것이 후대에 전해진 것으로 이해된다. 근대에 간행된 <궁을경(弓乙經)>은 1922년 청림거사가 편찬하였다. 궁을이란 글자를 풀이하여 弓을 활로 乙을 새로 보는 견해와 한자의 파자(破字)로서 弓과 乙을 조립해서 東으로 인식하는 견해가 있다. 동학의 東은 바로 弓乙의 뜻이라는 주장도 있다. <궁을경(弓乙經)>에서는 "궁을은 음양조화가 쉬임없이 순환하는 의미"이며 "天은 弓이며 乙은 地이며 弓에도 음양이 있고 地에도 음양이 있다.", "궁궁을을에는 오행이 겸비하여 그에 十干 十二支가 응하여 때에 맞춰 행도(行道)한다는 것이다."라고 기술되었다.동학의 경전인 <동학경전>에는 궁을과 몇 가지 주문에 대하여 언급된 구절이 있다."가슴속에 불사약을 품고 있는데 그 모양이 弓乙이오, 입으로는 장생의 주문을 외우는데 그것은 21자다.""21자 주문을 그려 세상에 내놓으니 모든 악마가 항복한다.""이 영부를 받아서 사람들을 질병으로부터 구해내고 주문을 받아서 사람들을 가르쳐 나를 위하게 하면 장생하여 천하에 포덕할 것이다.""이제 네가 무궁무궁한 도를 받았으니 이것을 잘 체득하여 '그 文'을 지어 사람들을 가르치고 '그 法'을 마련하여 포덕을 하면 너를 장생케 하여 천하에 빛나게 할 것이다. 나도 1년이 거의 지나도록 이 도를 닦으면서 생각하여 보니 역시 자연스러운 이치가 있으므로 한편으로 주문을 짓고 한편으로 강력의 법을 마련하고 또 한편으로 '불망의 가사'를 지었다. 도를 닦는 절차와 방법으로 말하면 21자가 그 으뜸이다."종교에서 주문은 주술적 의미가 담긴다. 흔히 전쟁의 승리와 전염병퇴치 등 집단적인 목적으로 행하거나 건강·재산·권력을 얻으려는 개인적 목적으로 행해지는 경우가 있다. 동학에서는 '시천주조화정 영세불망 만사지(侍天主 造化定 永世不忘 萬事知)'라는 13자의 주문이, 수운이 내림받았다는 이른바 본주(本呪)가 되었다. '시천주'의 시(侍)는 "안으로 신령이 있고 밖으로 기화(氣化)가 있고 각자가 깨달아서 마음속에 꼭 간직하는 것"을 뜻한다. '조화정'은 "조화가 정해진다는 의미로서 조화는 만물이 저절로 화생(化生) 할 수 있도록 정해진다"는 깊은 뜻이다. '영세불망'은 "죽을때까지 잊지 않고 늘 생각한다"는 의미이다. 한울님을 죽을때까지 기리 생각한다는 뜻인 것이다. '만사지'는 "만사가 저절로 각득된다. 즉 수도자가 능동적으로 알아내는 것이 아니라 어떤 요건만 갖추면 저절로 알게 된다."는 뜻이다.(최동희, '동학의 주문에 대하여')어느날 제자가 수운에게 물었다."주문의 뜻은 무엇입니까?"수운이 답했다."천주를 지극히 위하는 글이므로 '주(呪)'라는 말을 쓴다. 금문(今文)이 있고 고문(古文)이 있다"여기서 금문은 지금의 주문, 고문은 옛 주문을 말한다. 수운은 동학을 창도하면서 '천주를 지극히 위하는 글'인 주문을 짓고, 이것을 오늘의 것과 옛날의 것으로 분류하면서 몇 편의 주문을 새로 지어 자신과 교도들이 행하도록 하였다.수운의 21자 주문을 요약정리하면 다음과 같다."지기(至氣)가 지금 저에게 충분히 내리기를 바랍니다. 그리하여 제가 한울님을 모시면 그 놀라운 덕이 체득되고 한울님을 기리 잊지 않으면 만사가 환히 깨달아 집니다."(최동희, 앞의 글)수운의 '시천주 조화정 영세불망 만사지'라는 열석자 주문을 궁을사상의 핵심으로 해석 하기도 한다. '시천주 조화정'은 하늘의 뜻을 받들어 순천, 순리하면 땅에서 조화가 이루어지고, 곧바로 궁을 즉 천궁지을(天弓地乙)로 대체된다는 것이다. 본체의 이치인 천의 궁도(弓圖)와 그것이 땅에서 온전히 실현될 때 을도(乙圖)가 정해진다는 해석이다. 다시 말하면 하도와 낙서의 이치가 분열이 되었다가 다시 합일이 되는 이치가 부로 궁궁을을이라는 것이다.(배영순, 앞의 글)궁을사상을 연구하는 학자 중에는 동학과 증산사상 등이 내세우는 개벽사상이 이들의 독창적인 이론이 아니라 궁을사상에 근거한 것이라 주장한다. "동학과 궁을사상이 접할 수 있었던 것은 동학의 '시천주 조화정'의 구도가 궁을사상의 기본구도와 전혀 일치하는 것이었기 때문이었다. 말하자면 弓은 하늘의 이법에 해당하는 것이었고, 乙은 땅에서 조화를 의미하는 것이었다. 즉 시천주에 해당하는 것이 弓이었으며, 조화정에 해당하는 것이 乙 이었다. 더구나 궁을사상은 '조화'의 전망을 말해주고 있었고, '개벽'이라는 새 세상을 예고하는 것이었기 때문에 동학이 대안적 사상으로서 체계화할 수 있는 바탕을 제공하는 것이었기 때문이었다."(배영순, 앞의 글)궁을사상과 각종 민족종교에 나타난 주문은 전래의 전통사상에서 발원하는 고유한 민중 사상이다. 압제와 빈곤과 질병에 시달리는 민중들에게 꿈이었고 희망이었다. 그렇지만 민중의 의지적 실천성을 강조하기보다 다분히 운명론적인 한계를 벗어나지 못한 것도 사실이다.이를 집강소 운영의 준칙으로 삼도록 지시하였다.