'학교'가 된 알리바바, '실험실'이 된 로봇전시관

▲4월 29일 <오마이뉴스> 취재진이 방문한 알리바바 항저우 글로벌 본사의 방문객 센터(訪客中心)에는 하루 평균 100개 팀, 연간 10만 명 이상이 방문한다. 방문객 대다수는 중국 국내 기관이며, 교육과 벤치마킹이 주된 목적이다. <오마이뉴스> 취재진이 찾은 이날도 어린 학생들 수십 명이 견학을 왔다. ⓒ 이한기 관련사진보기