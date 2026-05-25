'가보세' 에 담긴 뜻은

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덧붙이는 글 |



[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

삼남지방에 집강소를 설치하고 폐정개혁을 전개하던 동학농민군은 정부와 맺은 전주화약이 깨지면서 재차 기의(起義)하여 서울로 북진을 기도한다. 이 무렵에 불린 것은 〈가보세〉의 참요이다.가보세 가보세을미적 을미적병신되면 못 가보리.동학혁명기의 대표적 참요인 이 노랫말의 뜻은 "갑오세(甲午歲: 1894년, 갑오년)에 일어난 동학농민혁명이 을미(乙未: 1895년, 을미년) 적거리며 병신년(丙申年: 1896년)이 되면 실패하니 그 때까지 끌지 말고 성공해야 한다"는 의미를 담고 있다. 더 지체하다가는 실패할지 모르니 모든 민중이 일어나 동학농민혁명군에 가담할 것을 권려하는 내용이다.그러나 농민군의 총궐기를 호소하는 〈가보세〉의 노래에도 동학농민혁명군은 충청도 보은에서 관군과 일본군 연합군에 크게 패하여 혁명은 위기에 봉착하였다. 다음은 이를 안타깝게 여긴 민중들의 노래이다.봉준아 봉준아 전봉준아양에야 양철을 짊어지고놀미 갱갱이 패전했네.여기서 놀미는 논산, 갱갱이는 강경의 사투리이다. 한결같이 혁명군 지도자의 패배를 아쉬어 하는 노랫말이다.개남아 개남아 진개남아수많은 군사를 어디다 두고전주야 숱애는 유시했노.여기서 '개남'은 동학혁명을 이끈 김개남 장군을 뜻한다. 전주지역으로 후퇴한 김개남의 패전을 안타깝게 노래하고 있다.