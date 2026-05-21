벼랑 끝 생존권... TBS노동자들의 외침 들어보셨나요

큰사진보기 ▲방송작가 송지연 지부장방송박가 송지연 언론노조 TBS지부장(중)이 19일 낮 서울시청 앞에서 증언 발언을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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"이제 분명히 말할 수가 있다. TBS는 교통방송이 아니다. 시민을 위한 공영방송이고, 권력을 감시하는 것은 공영방송의 가장 핵심적인 역할이다. TBS의 풀네임은 '서울특별시 미디어재단 TBS'이다. 공영방송으로서 실험을 본격화 한 시기는 2020년 2월 17일이었다. 고 박원순 전 서울시장이 당시 가진 생각은 '서울시민의 세금으로 운영되는 방송이라면, 시민의 목소리를 담아야 한다. 그렇기 위해서는 언론기관으로서의 독립성과 그 안에 지탱하는 노동의 공정성까지 함께 마련돼야 한다'였다."

"저는 대한민국 최초의 정규직 방송작가이다. 여전히 TBS에서 근무하고 있다. 많은 시민분들은 방송작가들이 KBS에 근무하면 KBS 소속의 방송작가라고 생각하고, MBC에 근무하면 MBC 소속의 방송작가라고 생각하지만, 대한민국의 모든 방송작가는 프리랜서이다. 그런데 방송작가의 노동성을 인정해 준 최초의 방송사는 TBS였다. 그래서 TBS에 근무하는 게 너무나 자랑스러웠고 TBS란 방송사가 공영방송 전체를 바꿀 수 있을 것이라는 생각을 했다."

"정규직이 된 이후 TBS에 있는 많은 구성원들은 더 많은 것을 의식하게 됐다. 같은 방송국 안에서 오랜 시간 비정규직으로 버텨온 동료들의 감정, 비록 TBS에 소속된 것은 아니었지만 매일 회사로 출근해 방송을 지탱해 온 사람들의 존재 그리고 그들이 우리가 되었다는 감각, 이것은 단지 조직의 변화가 아니라 '공공미디어가 지켜야 할 가치는 무엇인가'에 대한 실질적인 대답이었다. 시민에게 신뢰 받은 방송이라면 그 방송을 만든 노동 역시 존중받아야 한다. 이것이 고 박원순 전 서울시장 체제에서 시작된 TBS 실험의 핵심 정신이었다."

"유튜브 기반 콘텐츠의 확대와 시민참여혐 프로그램 기획, 다양한 플랫폼 실험들은 안정된 인력 기반이 없이는 불가능한 일이었다. 비정규직의 정규직화가 방송사를 정체시킨다고 생각하시겠지만, TBS는 그 오해를 완전히 불식시키는 사례였다. 기획, 제작, 운영까지 일관된 비전과 실행력을 갖춘 팀이 존재한다는 것은 급변하는 미디어 환경 속에서 공영방송 콘텐츠의 공공성과 노동의 존엄을 동시에 추구할 수 있다는 가능성을 보여준 드문 사례였다."

"그 중심에 있었던 것이 '골방 라이브'와 '짤짤이 쇼'였다. 이들 프로그램은 시사 정치이슈를 패러디로 해체해 뉴스에 환멸을 느끼던 젊은 시민들에게 유쾌하고 뾰족한 현실을 보여주는 콘텐츠였다. 지금 즐겨 듣는 '사장 남천동' '매불쇼'까지 이런 프로그램들과 이후 뉴스형 콘텐츠에 TBS가 구조적 영감을 제공했다는 데 선도성을 절대 부정하기 어렵다고 생각한다. 저는 '짤짤이 쇼' '골방 라이브' '변상욱 쇼' '김어준의 뉴스공장'의 작가였다."

"'신박한벙커'라는 프로그램 역시 TBS 공공성의 상징적인 사례다. 서울시출연기관으로서 책무를 바탕으로 도시 재난과 기후위기, 방역 대응을 결합한 과학 기반 재난 콘텐츠였다. 시민은 방송을 통해 위험에 대비했고, 방송은 시민에게 공공의 감각을 되살려 줬다. 이 모든 플랫폼의 실험은 우연히 만들어진 것이 아니었다. 서울시출연기관이 된 TBS는 임기제 공무원과 비정규직 노동자를, 정규직 직원으로 받아들이면서 안정된 인사 구조를 가지고 있었고, 그 인력들이 이런 실험방송의 중심이었다."

"TBS는 주파수를 지켜온 모든 분들에게 앞으로 정성을 다해 방송을 할 수 있게 됐다. 방송을 하기 위해선 2년 동안 무급으로 생활하고 있는 분들의 노고도 중요하지만, 앞으로 제작을 하기 위해 재원이 어느 정도 필요한 사항이다. 그런데 서울시에서 지원을 하지 않는 바람에, TBS가 미디어재단이지만은 독립하기 위해서는 어느 정도 적응할 기간도 필요하다. 하루 아침에 재원을 없애 버렸기에 저희가 아무것도 할 수 없었다. 그래서 저희 내부적으로는 이런 일이 발생하지 않기 위해서 재원을 여러 가지로 만들려고 하고 있다."

큰사진보기 ▲TBS구성원 162인의 릴레이 증언대회지난 3년간의 힘든 일들을 시민들에게 증언을 통해 알리고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

1년 9개월째 임금을 받지 못해 생존권 위기에 있는 TBS 노동자들이 서울시청 앞에서 방송 정상화를 외치며 연일 증언대회를 이어 오고 있다.19일 오전 11시 40분경부터 송지연 전국언론노조 TBS지부장이 증언대회 발언자로 나섰다. 김재기 TBS라디오기술팀장 등 TBS 구성원들의 발언도 이어졌다.현재 남아 있는 TBS구성원들은 지난 2022년 11월 TBS지원 조례폐지안이 서울시의회를 통과한 날부터 3년여 간 겪었던 일들을 릴레이 증언대회를 통해 설명했다. 무임금으로 현재까지 남아 있는 구성원들은 162명이다.이날 송지연 지부장이 마이크를 잡았다. 그는 "우리의 마이크가 꺼지고 프로그램이 하나씩 사라질 때마다 'TBS는 원래 교통방송이니까'라는 말들이 칼날처럼 날아 들었다"며 "그 말은 교묘했고, 악의적이었다"고 말문을 열었다.이어 "교통방송이라는 초기 소임을 빌미 삼아, TBS가 추구해 온 모든 실험의 공영방송 정체성을 부정하려 한 것"이라며 "그런데 대법원은 그런 주장에 대해 분명히 선을 그었다"고 전했다.송 지부장은 "방송사에는 수없이 많은 비정규직 직원들이 있다"며 "당시 TBS는 90% 정도가 비규직 노동자였다. 당시 TBS는 대부분 비정규직 노동자를 정규직으로 전환했다. 저도 그때 정규직이 됐다. 당시 방송작가를 정규직으로 뽑는 사례는 없었다"고 말했다.이어 "오로지 프리랜서로만 존재했던 방송작가들이 방송국의 내부로 들어 오는 첫 순간은 미디어 비정규직의 정규직화의 가장 획기적 사례였다"며 "방송 노동의 존엄이 제대로 구현된 역사적 경험이었다"고 강조했다.이어 "그것이 TBS가 한 때나마 진정으로 신뢰할 수 있는 방송이 될 수 있었던 결정적 이유였다"며 "그리고 정규직화 된 제작 인력은 TBS의 플랫폼 실험과 디지털 전환의 실질적인 동력이 됐다"고 피력했다.그는 "당시 TBS는 라디오, TV, 유튜브를 수평적으로 연결하며 기존 방송사와 전혀 다른 콘텐츠 전략을 펼쳤다"며 "방송사들이 여전히 채널중심으로 사고할 때, TBS는 유튜브를 별도의 방송 채널로 인식하고 그 안에 자체 편성을 운영할 정도로 빠르게 진화했다"고 피력했다.이어 "이제는 더 이상 그런 프로그램을 볼 수가 없다. 너무 서러운 일"이라며 "그리고 TBS는 패러디 논란에 사로잡혀지만 항상 시민들과 소통하던 굉장히 제기 발랄한 방송사였다"고 강조했다.그는 "팬데믹 시기에 TBS의 가치는 더 분명해졌다. 코로나19가 일상을 마비시키던 그때, TBS는 단 하루도 빠짐 없이 코로나 방송을 이어간 거의 유일한 공영방송이었다"며 "단발성 보도가 아니었다. 일상에 기반한 감염병 리포트와 정책 설명, 인터뷰, 방역 지침 해설까지, TBS는 시민과 함께 팬데믹 일상을 얘기했고, 그 방송은 시민들에게 가장 안전한 안내방송이 됐다"고 소개했다.이어 "성과는 분명했다. 방송은 나날이 활기를 띠었고 시민과 한층 가까워졌다"며 "그 시절 TBS는 누구보다 사랑받는 방송사였다"고 말했다.특히 "이 모든 흐름은 시민들이 만들고 시민이 지지했고, 시민과 확장된 실험이었다"며 "그 실험은 비록 멈췄지만 우리가 만들었던 그 플랫폼에 기억은 여전히 시민들에 마음에 남아 있을 것이라고 확신한다"고 강조했다.이어 김재기 TBS 라디오기술팀장의 발언이 이어졌다.그는 "방송사에서 엔지니어 파트에 있는 사람들은 잘 나서지도 않고, 뒤에서 묵묵히 일을 하신 분들이 많기 때문에 이런 자리에서는 보기 힘들 것"이라고 운을 뗐다.이어 "그동안 TBS가 방송국 재허가로 말이 많았다"며 "2026년 4월 29일부로 TBS FM, EFM 모두 3년 재허가를 받았다"고 전했다.그는 "이번 지방선거에서 후보를 잘 선택해 TBS가 다시 재탄생할 기회가 주어졌으면 한다"며 "보통 시민분들은 TBS사태의 내용을 잘 알지 못한다. 그래서 홍보를 하고자 이렇게 발언을 하고 있다"고 말했다.이어 "TBS는 더 이상 교통만 하는 방송이 아니다. 채널도 TBS만 있는 게 아니라 TBS FM 한국 방송, TBS EFM 외국인 대상 방송이 있고, TBS 케이블TV 등 세 가지가 있다"며 "공정한 방송, 옳은 방송을 할 수 있게 시민들께서 많이 도와주시라"고 호소했다.현재 공영방송 TBS는 제작비가 전무하고 구성원들은 1년 9개월째 임금을 받지 못하고 있다. 현재 남아 있는 구성원 162명은 생계 파탄에 직면해 있다.한편 정원오 민주당 서울시장 후보가 15일 낮 광화문 TBS 릴레이 증언대회 현장을 격려 방문했다.이 자리에서 정 후보는 "서울지역 공영방송의 역할을 했던 TBS"라며 "시민들의 지지 속에서 빠른 시간 내 어떤 방법의 해결이 좋을지 대화를 통해 생각해 보겠다"고 말했다.