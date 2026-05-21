"네타냐후 체포, 유럽 대부분 국가 동의" 이 대통령 발언, 검증해 보니

▲해당 성명은 슬로베니아·룩셈부르크·멕시코·시에라리온·바누아투 등 5개국으로 구성된 초지역 핵심 그룹이 제안한 것으로 "ICC는 가장 중대한 국제 범죄에 대한 책임을 묻고 피해자에게 정의를 실현함으로써 국제 사법 체계의 중요한 축을 이루고 있다"며 "ICC의 독립성, 공정성 및 청렴성에 대한 지속적이고 확고한 지지를 재확인한다"고 입장을 표명했다. ⓒ 시에라리온 유엔 대표부 관련사진보기