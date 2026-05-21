결국 아이들에게 읽어주지 못한 그림책

큰사진보기 ▲우리 가족입니다. 표지오래전 아이에게 읽어줬던 그림책을 다시 펼쳤다. ⓒ 전세정 관련사진보기

AD

"아빠, 할머니 다시 가라고 하면 안 돼요?"

"안 돼. 엄마니까. 할머니는 아빠 엄마거든."

"우리 가족 중에 아무도 치매 안 걸리게 해주세요. 오래오래 기억하게 해주세요."

"나도 애는 넷이지. 아빠는 사업한다고 일 벌여놨지. 그런데 엄마는 아프다고 와서 이불에 똥 지리지… 눈물이 안 나겠니. 니 할머니는 그 자존심에 바로 가시고... 에휴... 그런 건 뭐하러 기억해."

"너네 아빠 집 비밀번호를 자꾸 잊어버리셔. 요새는 밥 먹은 것도 기억 못 하고… 갑자기 다른 사람이 된 것 같아."

"OO아, 너네 엄마 어디 갔니? 엄마 오라고 해. 세정이 어디 갔어?"

"아빠, 나 세정이야. 손녀 아니고 세정이라고요. 아빠 딸!"

"주무시다 받으셔서 그런가 보다. 그래도 당신을 초등학교 6학년으로 착각하신 건 너무한 거 아니야?"

5월은 늘 조금 부담스러웠다. 가족의 달이라는 말 앞에서 나는 자주 작아졌다. 어린 날, 이승환의 노래 '가족'을 들을 때마다 가슴이 일렁거렸다. 가족이어도 알 수 없는 이야기, 서로 등을 돌린 채 누워 있는 외로움. 그 노래는 오래 마음에 남았다. 그래서인지 매년 5월이 오면 아무도 모르게 조금 웅크리게 된다. 올해도 그랬다.그러면서도 그림책 수업을 준비하며 책장을 뒤졌다. 가족 이야기를 담은 책을 찾고 있었다. 손에 잡힌 것이 이혜란 작가의 <우리 가족입니다>였다. 오래전 우리 아이에게 읽어주었던 책이다.중국음식점 신흥반점. 살림방이 딸린 작은 가게에서 부부와 아이 둘, 그리고 치매에 걸린 할머니가 함께 산다. 할머니는 옷장에 젓갈을 넣어 구더기를 끓게 하고, 밥상에서는 음식을 퉤퉤 뱉는다. 화자인 아이는 묻는다.<우리 가족입니다>는 가족을 따뜻하게만 그리지 않는다. 아이의 짜증과 두려움, 어른들의 피로까지 숨기지 않는다. 그런데도 이상하게 온기가 남는다. 가족이란 이해해서 곁에 있는 게 아니라, 이해되지 않아도 쉽게 떠나지 못하는 사이라는 걸 보여주기 때문일까.처음 이 책을 아이에게 읽어주었을 때, 일곱 살이던 아이는 한동안 매일 밤 기도를 했다.할머니나 엄마가 나중에 치매에 걸리면 어떡하냐고 걱정하면서. 책장을 넘기다가 문득 그 기도를 하던 아이 모습이 떠올랐다. 그리고 오래전 기억 하나가 따라 올라왔다.<우리들은 아직 일학년>을 가방에 넣고 국민학교에 다니던 때였다. 괴산에 혼자 사시던 외할머니가 편찮으셔서 우리 집에 며칠 머무르셨다. 어느 날 밤 엄마가 할머니 실수로 더러워진 이불을 화장실에서 빨며 울고 있었다. 그 장면을 나만 본 게 아니었다. 외할머니도 함께 보고 계셨다.다음 날 외할머니는 아무 말 없이 다시 괴산으로 돌아가셨다. 할머니가 베고 주무시던 베갯잇에서는 시큼한 요구르트 냄새 같은 것이 났다. 나는 그 냄새가 남은 베갯잇을 만지며, 할머니가 아프신데 왜 혼자 가셨냐고 울다가 혼나기도 했다.얼마 전 친정엄마와 통화하다 조심스레 그 이야기를 꺼냈다. 왜 그렇게 아픈 할머니에게 짜증을 냈냐고. 엄마는 한참 말이 없더니 이렇게 말씀하셨다.민망한 듯 말씀하시던 엄마는, 당신 인생에서 후회하는 날 중 하나라고 덧붙이셨다. 그때는 몰랐다. 가족 안에는 사랑만 있는 게 아니라 지침과 미안함도 함께 있다는 걸. 6년 전, 친정아버지가 치매 판정을 받으셨다. 처음 소식을 들었을 때는 믿기지 않았다. 검사가 잘못된 게 아닐까 싶어 어머니에게 다른 병원에 가보시라고 했다. 그런데 어머니께서 말씀하셨다.여러 곳에서 검사를 받아도 결과는 같았다. 인도네시아에 살고 있는 나는 전화로 소식을 들었다. 아버지를 일 년에 한 번쯤 만나는 삶이 되어버린 지도 오래 됐다. 그날도 나는 아무렇지 않은 척 "네" 하고 전화를 끊었던 것 같다.건망증이 심해질 때마다 문득 겁이 난다. 나도 아버지를 닮아가는 걸까. 그러다 문득 아버지 생각이 난다. 어머니에게 조심스레 카톡을 보낸다. 별다른 일이 없다는 답이 오면 안도하면서도, 멀리 사는 딸이 걱정할까 봐 다 말하지 않으시는 건 아닐까 혼자 짐작한다. 아버지를 곁에서 돌보는 어머니가 지치지는 않을까, 어머니 건강은 괜찮으실까. 걱정은 늘 아버지로 시작해서 어머니에게로 번진다.어버이날 페이스톡을 드렸더니 주무시다 일어나신 아버지가 내 이름 대신 손녀 이름을 부르셨다.처음엔 잘못 들으신 줄 알았다. 웃으며 말했다.그런데 아버지는 같은 말을 몇 번이고 반복하셨다. 같이 통화하던 남편이 옆에서 웃으며 말했다.농담처럼 넘기려는 말이었다. 남편도 어느 정도는 알고 그렇게 말해준 건지 모르겠다. 나는 그동안 아버지 상태에 대해 남편에게 자세히 말하지 않았었다. 왜 그랬을까. 나도 따라 웃는 척했지만 어쩐지 점점 숨이 막혔다. 결국 "몰라요" 하고 급하게 전화를 끊어버렸다.한쪽 귀가 십 년 전부터 안 들리고, 이제는 보청기를 끼고도 잘 못 들으시는 아버지. 그날 따라 아버지 목소리가 아이처럼 들렸다. 전화를 끊고 한동안 멍하니 앉아 있었다. 딸을 손녀로 헷갈리는 아버지와, 그런 순간을 웃으며 넘기려 했던 나.그림책 수업을 하려고 꺼냈던 책인데, 정작 책장을 덮고 나니 수업 준비보다 가족들 얼굴이 먼저 떠올랐다. 괴산 외할머니와 화장실에서 울던 엄마, 그리고 손녀 이름으로 나를 부르던 아버지까지. <우리 가족입니다>는 결국 아이들에게 읽어주지 못했다. 대신 오래 미뤄두었던 가족 이야기를 혼자 다시 들여다보게 만들었다.이번에 다시 읽으며 자꾸 한 장면에 마음이 머물렀다. 책 속 아이는 할머니 냄새를 싫어하고, 자꾸만 화를 낸다. 그러면서도 밤이 되면 할머니 곁에 가만히 눕는다. 예전에는 그냥 지나쳤던 장면인데, 이번에는 이상하게 그 아이 얼굴이 오래 남았다. 남의 이야기인 줄 알았던 책이, 어느새 내 이야기가 되어 있었다.