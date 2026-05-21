맹정호·이완섭 서산시장 후보, '누가 누가 더 잘했나'

큰사진보기 ▲서산시장 선거를 앞두고 더불어민주당 맹정호 후보와 국민의힘 이완섭 후보가 민선 7기와 8기 시정 성과의 주역이 누구인지를 두고 공방을 벌이고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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서산시장 선거를 앞두고 맹정호 더불어민주당 후보와 이완섭 국민의힘 후보가 민선 7기와 8기 시정 성과의 주역이 누구인지를 두고 공방을 벌이고 있다.맹 후보는 현재 추진 중인 주요 사업들의 기반과 예산 확보가 자신의 임기(민선 7기) 때 이루어진 것이라고 주장했다. 반면 이 후보 측은 행정의 연속성을 강조하며 막힌 현안을 풀고 착공·준공이라는 실제 결과를 만들어낸 것이 민선 8기의 성과라고 맞받았다.맹정호 후보는 20일 "행정은 무엇 하나 하려 해도 최소 3~4년 이상 걸린다. 준공식은 민선 8기에서 했을지 몰라도 실제 사업을 계획하고 정부 공모에 선정돼 예산을 확보한 것은 민선 7기였다"며 이완섭 후보의 시정 성과 홍보를 비판했다.이어 예산 규모를 비교하며 "2018년 시장 취임 당시 물려받은 예산은 7600억 원이었지만, 2022년 이완섭 시장에게는 1조 1300억 원 규모의 예산을 물려줬다"며 "지난 4년 동안 이 후보가 새롭게 시작해 마무리한 대표 사업은 고속도로 인터체인지 상징물 설치와 호수공원 콘크리트 공사 외에는 떠오르지 않는다"고 지적했다.이에 대해 이완섭 후보 측은 보도자료를 통해 반박에 나섰다. 이 후보 측은 "성과를 깎아내리는 정치 공세는 결국 서산시민과 공직자, 지역사회가 함께 쌓아 올린 땀과 노력을 폄하하는 것"이라며 "이 후보는 단 한 번도 민선 8기 성과를 개인의 공으로만 말한 적이 없다"고 선을 그었다.이어 "문제는 성과의 주인이 누구냐가 아니라, 누가 책임지고 막힌 현안을 풀었고, 누가 예산을 확보했으며, 누가 행정 절차를 마무리해 실제 착공과 준공으로 연결했느냐"라며 행정의 집행력을 강조했다. 전임 시정에서 논의된 사업이라도 갈등을 조정하고 실제 움직이게 만든 것이 현 시장의 책임이라는 취지다.이완섭 후보 측은 "시민은 이미 누가 말로만 했고, 누가 실제 결과를 만들었는지 알고 있다"며 "상대 비난이 아니라 대산항 국제크루즈, 미래 첨단산업 등 대형 현안의 완성으로 답하겠다"고 응수했다.