새로 복원한 옛 전남도청을 둘러봤습니다

큰사진보기 ▲옛 전남도청 전경 ⓒ 김이삭 관련사진보기

큰사진보기 ▲5.18민주화운동기록관 ⓒ 김이삭 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전일빌딩245 ⓒ 김이삭 관련사진보기

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큰사진보기 ▲옛 전남도청 ⓒ 김이삭 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.이 기사는 브런치에도 실립니다.이 주소(https://brunch.co.kr/@isak4703/51)에서도 보실 수 있습니다.

1980년 5월, 광주는 전두환을 위시한 신군부의 군홧발에 짓밟혔다. 여기에 맞선 시민들의 저항은, 군부 독재로 인해 빼앗겼던 민주주의를 향한 열망을 드높였고, 1987년의 6월 항쟁을 통해 자유를 되찾는 계기를 마련했다.지금도 역사의 산 증인이 된 금남로에는 옛 가톨릭센터였던 5·18 기록관과 전일빌딩 245, 그리고 5·18 46주년을 맞이하여 새로 복원한 옛 전남도청이 서 있다. 지난 19일 ·필자가 방문했을 때에도 오월 광주의 아픔을 고스란히 간직하며 자리를 지키고 있었다.고대와 근대, 현대를 통틀어 인류가 지닌 융숭한 문화 가운데 중요하면서도 훼손이라든지, 영구히 없어질 위험에 처한 기록유산 보존을 위해 유네스코 차원에서 등재하기 시작한 것이 바로 '세계기록유산'이다. 5·18 민주화운동에 관한 기록물도 그중 하나다.광주시를 포함한 공공기관 자료나 미국의 기밀해제문서는 물론, 병원에서의 치료 기록이나 국회 진상규명회의록, 기자들이 촬영한 사진 및 취재수첩, 그리고 어린 아이들을 포함해 열흘 간의 참상을 목격한 시민들이 작성한 일기까지 광범위하고 방대한 자료가 세계기록유산으로 등재되었다.지난 2015년 5월에 문을 연 5·18 기록관은, 열흘 동안 전두환과 그 반란세력의 만행 앞에 저항했던 항쟁의 기억을 고스란히 간직하고 있다. 무엇보다 이 기록관은 1970년 개관한 옛 가톨릭센터 건물의 1층 바닥과 벽면을 원형 그대로 보존 중일 뿐만 아니라, 2013년까지 천주교 광주대교구가 자리했던 만큼 6층의 대주교실도 당시 모습 그대로 남아 있다. 5·18 당시 교구장이었던 윤공희 주교의 일대기와 광주교구에서 항쟁의 진상규명 및 명예회복을 위해 전개했던 투쟁을 볼 수 있다.과거 광주 언론과 정치의 중심지였으나 현재 문화콘텐츠의 거점이자 시민들의 휴식공간으로 탈바꿈한 전일빌딩, 정식으로 지정된 주소는 '광주광역시 동구 금남로 245'이다. 얼핏 보기엔 평범해 보이지만, 이 역시 역사의 아픔을 담고 있다. 이유는 딱 하나. 금남로에서 집단 사격을 저지른 계엄군이 헬기를 띄우며 기총소사를 저질렀기 때문이다.지난 2016년 안전 점검을 계기로 시작된 국과수의 감식을 통해 발견됐던 건물의 탄흔은 무려 245개(2020년 25개 탄흔 추가 발견)에 달한다. 계엄군의 빗발치는 집단·조준 사격을 피해 건물 안으로 도망쳤던 시민들을 상대로 저질렀던 계엄군의 만행이 극에 달했음을 보여준 셈이다.통상 '19800518'이란 명칭이 붙은 기념공간인 5·18 메모리얼 홀은 10층부터 9층까지 역순으로 관람하도록 경로를 설정했다. 먼저 10층의 유리로 된 발판과 탄흔이 다수 발견된 기둥과 마주하는 거울을 통해 계엄군의 헬기 사격 만행을 지켜보는 것으로 시작한다. 신군부의 탄압에도 사라지지 않은 증거를 원형 그대로 보존하고 있다.또한 80년 5월 당시 건물 내부에 설치되어 있던 가스배관과 창문, 문틀을 그대로 재활용하여 헬기 사격의 거짓 가설에 맞서 진실을 전하는 건 물론, 북한군 개입설, 광주교도소 습격설 등 극우 세력에서 오월 광주의 사실을 왜곡하며 만든 가짜뉴스에 대해 적극적으로 반박하는 공간도 마련되어 있다.9층으로 내려가기 앞서 유명 인사의 어록을 '남겨진 문장'으로 전하기 시작하여 당시 광주 언론인들의 저항과 이에 대한 계엄당국의 탄압, 그리고 당시 언론의 왜곡 보도를 고발하는 공간이 마련되어 있다. 이는 3층에 마련된 '5·18과 언론' 전시관과도 이어진다.이제 발걸음은 오월 광주가 지닌 아픔의 산 증인인 전남도청으로 향한다. 오랫동안 호남의 행정 중심지로서 역할을 맡았고, 항쟁 당시 시민들이 결집했던 의미 깊은 곳이다. 그러다가 2004년 도청이 무안으로 이전한 후, 그 자리에 문화공간인 국립아시아문화전당을 건립하기로 정하며 비어있는 건물의 역할도 자연스레 바뀌었다. 무자비했던 신군부의 총칼에 맞서 저항했던 시민들의 한이 서려있는 옛 도청 본관의 원형을 그대로 보존하되 '민주평화교류원'으로 이름을 고쳤다.그러나 첫 삽을 뜨고 문을 열기까지 갖은 진통이 뒤따랐다. 문화전당 조성에 있어 근대문화유산으로 지정된 도청의 본관과 경찰국, 민원실, 상무관이 보존되었으나, 그 과정에서 별관 일부를 철거하기로 결정한 점이 문제였다. 철거된 자리를 흰 골조물로 대체했으나, 이는 오히려 지역사회와 오월단체의 반발을 불러오기 충분한 사안이었다.결국 정부는 별관도 원형 그대로 복원함과 동시에 옛 도청 전체를 1980년 당시 모습 그대로 원형 복원하는 길을 택했다. 2023년부터 무려 3년여의 긴 시간 동안 고증을 맞추는 것은 물론 시민들의 의견을 반영하며 각고의 노력을 기울인 공사 끝에, 항쟁 46주년을 맞이한 지난 18일 정식으로 개관하며 다시 돌아왔다.옛 모습 그대로, 우리 곁에 다시 돌아온 옛 전남도청은 이 나라의 민주주의가 열흘 간의 항쟁이란 작은 불씨 하나를 계기 삼아 하나의 횃불로 피어오르기까지 어떤 과정과 고통을 겪었는지 잘 보여준다.도청 본관의 지방과와 무장한 계엄군의 무차별 사격 증거가 남아 있는 서무과 사무실부터, 무기를 반납하고 정부 당국과의 협상을 통해 상황을 해결하고자 노력을 기울인 시민수습대책위원회의 회의공간이었던 부지사 비서실, 그리고 도청 곳곳에 남아 있는 탄흔과 탄두를 전시한 상황실까지 빼놓을 수 없다.아울러 도경찰국 본관에는 오월의 기억을 유네스코 기록과 구술 영상으로 담아낸 '구술영상기록실'과 끝까지 도청을 사수했던 열사 14명의 이야기를 들어볼 수 있는 '오월이야기소통실'이 마련되어 있다. 또한 그 당시 발표된 민중가요를 LP로 들어보며 쉴 수 있는 경찰국 민원실 2층의 5·18 휴게 라운지와 시민군의 무기고를 재현 전시한 도청 회의실까지 둘러보면 금상첨화일 것이다.특히 경찰국 본관 2층에는 당시 경찰국장을 역임했으며, 무차별적으로 진압에 들어갔던 계엄군과 달리 몸소 시민을 보호했던 안병하 치안감의 집무실(경찰국장실)이 자리한다. 이번 옛 도청 복원 과정에서 그의 집무실 역시 다시 돌아온 데에도 그만한 이유가 있는 만큼, 꼭 한 번 둘러보길 권한다.