"미국 역사상 가장 뻔뻔한 사적 거래" 어떻게 가능했나

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지난 5월 19일(현지 시각), 미국 법무부 웹사이트에 올라온 한 페이지짜리 합의서 보충 문건이 미국 사회를 뒤흔들고 있다. 토드 블랜치 법무부 장관 대행이 서명한 이 문서에는 도널드 트럼프 대통령과 그의 가족, 그리고 트럼프 개인 기업의 과거 세무 보고서에 대해 미국 국세청이 향후 감사나 조사를 진행하는 것을 '영구적으로 금지하고 배제시킨다(Forever barred and precluded)'는 내용이 담겼다.이는 하루 전인 5월 18일, 트럼프 대통령이 연방 정부를 상대로 제기했던 100억 달러 규모의 손해배상 소송을 자진 취하하는 대가로 법무부와 합의한 '사법 피해자 보상 기금'의 연장선상에 있다. 대통령이 자신이 수장으로 있는 정부 기관을 상대로 소송을 벌여, 17억7600만 달러(약 2조 4천억 원)에 달하는 국가 기금을 조성하고 자신은 '세무조사 면제'라는 전대미문의 특혜를 받아낸 것이 이 사건의 본질이다.이 사건의 전개 과정은 정치 스캔들을 넘어, 미국이 자랑해 온 '견제와 균형(Checks and Balances)'의 법 체계에 얼마나 치명적인 허점이 있는지를 보여준다.사건의 시작은 2020년이다. 대선을 앞둔 9월, 미 국세청의 한 계약직 직원을 통해 트럼프의 과거 20여 년치 연방 소득세 내역이 뉴욕타임스에 폭로됐다. 조 바이든 당시 민주당 후보와의 1차 TV 대선 토론을 이틀 앞둔 민감한 시점이었다. 해당 직원은 2024년 1월 개인 세무 정보 무단 유출 혐의로 실형을 선고받았지만, 트럼프는 그해 2월 국가의 관리 부실 책임으로 피해를 입은 시민으로서 권리를 행사하며 국세청과 재무부를 상대로 100억 달러의 손해배상 소송을 제기했다.문제는 트럼프가 다음 해인 2025년 1월 대통령직에 공식 복귀하면서 발생했다. 소송을 제기한 '원고(대통령 개인)'와 소송을 방어해야 하는 '피고(법무부 및 국세청)'의 최고 임명권자가 동일 인물이 되는 헌법적 모순이 발생한 것이다. 의회와 법조계에서는 즉각 원고와 피고가 한 몸이 되어 재판을 조작하는 "위헌적 소송"이라며 거세게 반발했다.미국 헌법 제3조에 따르면 법원은 추상적이거나 가상의 문제가 아닌 반드시 실제 대립하는 당사자 간의 구체적인 분쟁, 즉, '사건 또는 논쟁(Case or Controversy)'이 존재할 때만 재판권을 행사할 수 있다. 대통령이 결과적으로 자신을 상대로 소송을 유지하는 것은 이 요건에 명백히 위배되므로 사법부가 즉각 제동을 걸었어야 했다는 지적이 나오는 이유이다.그렇다면 왜 법원은 이 소송을 진작에 각하하여 사태를 막지 못했을까? 여기에는 미국 사법 절차가 가진 구조적 맹점이 작용했다.사건을 맡은 플로리다 남부 연방법원의 캐슬린 윌리엄스 판사도 원고와 피고가 한 몸인 소송의 위헌 가능성을 인지하고, 양측에 "실제 대립 관계가 맞는지 소명하라"고 직권 명령을 내렸다. 그러나 법원은 절차적 정당성을 준수해야 했기에 소명 기간인 한 달간의 시간이 소요될 수밖에 없었다.트럼프 행정부는 법원이 부여한 이 시간을 정교하게 이용했다. 법원이 소송 자격 미달을 이유로 강제 종료 판결을 내리기 단 이틀 전, 소송을 기습적으로 '자진 취하'한 것이다. 결국 사법부가 위헌성을 판단하기 직전에 사건을 법원 밖으로 빼내어 자신이 통제하는 법무부와의 '내부 합의' 형식으로 전환시킨 것이다.이번 사태는 미국 행정부가 손에 쥔 막강한 '재량권'이 삼권분립의 상호 견제 시스템을 어떻게 무력화할 수 있는지 여실히 보여준다. 일반적으로 정부가 거액의 예산을 집행하려면 입법부의 승인을 받아야 한다. 하지만 미국에는 정부가 소송에서 패소하거나 합의금을 지급할 때, 의회의 별도 승인 없이 곧바로 예산을 집행할 수 있도록 예외를 둔 '판결기금(Judgment Fund)' 제도가 존재한다. 이 기금은 원래 국가의 위법 행위로 피해를 입은 일반 시민을 신속하게 구제하려는 '선의'로 설계된 제도이다.문제는 법무부가 연방 정부를 대리해 소송을 합의할 수 있는 독점적 재량권까지 쥐고 있다 보니 대통령이 임명한 법무부 장관 대행의 사인 하나로 17억 달러가 넘는 거액의 기금을 조성할 수 있었고, 국세청의 세무조사 기능까지 영구 무력화하는 '합법적 담합'의 도구로 변질되었다는 점이다.이러한 법적 허점이 드러났음에도 의회가 사후 보완 조치에 나서지 못한 이유는 현재 미국 의회가 진영 논리에 갇혀 견제 기능을 상실했기 때문이다. 현재 민주당 진영은 이 판결기금을 "사설 비자금(Slush Fund)"으로 규정하고 대통령의 셀프 합의를 원천 금지하는 법안(Ban Presidential Plunder of Taxpayer Funds Act)을 발의하며 거세게 저항하고 있다. 반면 다수당인 공화당은 이 기금을 "지난 정부의 정치적 표적 수사(Lawfare)로 피해를 입은 보수 인사들을 구제하는 정의로운 조치"라며 옹호하고 있는 실정이다.설령 민주당의 법안이 극적으로 통과된다 하더라도, 대통령이 거부권(Veto)을 행사하면 이를 뒤집을 현실적인 방법이 없다. 결국 '상식과 자제'를 전제로 설계된 미 헌법의 견제와 균형 메커니즘이, 행정부의 독주와 이를 막아설 수 없는 입법부의 구조적 한계 속에 완전히 자정 능력을 잃어버린 셈이다.미국 사회는 이 사건을 두고 완전히 두 쪽으로 갈라진 것으로 보인다.미 진보 성향의 언론(CNN, 뉴욕타임스)은 물론 영국 가디언(The Guardian) 등 유력 외신들까지 이번 합의를 "미국 역사상 가장 뻔뻔한 사적 거래"이자 "법치주의의 종말"로 규정하고 있다. 특히 이 기금이 2021년 1월 6일 일어난 의회의사당 난입 사태로 처벌받은 트럼프 지지자들의 형사 합의금이나 보상금으로 우회 지원될 수 있다는 우려를 집중 보도하고 있다.반면 트럼프 지지층과 폭스뉴스 등 보수 매체들은 이를 "국가 권력의 무기화에 맞선 정당한 방어권 행사"로 본다. 법무부 역시 의회 청문회 등에서 "해당 기금은 특정 정파를 위한 것이 아니며, 독립적인 5인의 위원회를 통해 공정하게 심사하고 집행될 것"이라며 사법적 정당성을 항변하고 있다.이처럼 동일한 사건을 두고 한쪽은 '부패의 극치'로, 다른 한쪽은 '정의의 실현'으로 받아들이는 극단적 상황이 미국 사회의 현재이다.미국의 이번 사태는 무거운 시사점을 던진다. '설마 그렇게까지 하겠는가'라는 느슨한 상식은 권력 앞에 무력하다는 점이다. 미국 초기 헌법의 제정자들도 대통령이 자신을 상대로 소송을 걸어 국고를 낭비할 것이라고 상상조차 하지 못했기에 금지 조항을 두지 않았다고 본다.사실 행정부의 독단적 예산 우회는 과거에도 있었다. 오바마 정부가 2010년 인디언 농부들과의 소송(Keepseagle 사건)을 '판결기금'으로 합의한 후, 집행되지 못하고 남은 수천억 원을 진보 성향의 민간 재단과 비영리 단체에 배분해 버린 사례나, 트럼프 1기의 멕시코 국경 장벽 설치를 위한 예산 전용, 바이든 정부의 학자금 대출 탕감을 위한 행정명령도 본질은 비슷하다. 제도의 허점을 파고들던 행정부의 재량권 남용이 이번 사건에서 '현직 대통령의 셀프 소송 취하와 2조 원대 지지자 보상 기금 신설'이라는 최악의 형태로 진화한 것이다.이 사건을 남의 나라 일로만 치부할 것은 아니다. 우리 역시 임기 말 대통령의 고유 권한을 최측근 구제로 사용했던 '셀프 사면' 논란을 몇 번 겪었고, 2015년 국회 동의를 우회하여 구두 합의로 기금을 조성했던 '한일 위안부 합의와 화해·치유재단 설립'은 의회 예산권을 건너뛴 미국 법무부의 행태와 크게 다르지 않아 보인다.우리도 입법부의 견제 장치가 느슨한 사각지대를 촘촘히 재점검해야 한다. 사법부가 절차에 갇혀 머뭇거리고 입법부가 진영 논리에 빠져 법적 허점을 방치할 때, 견제와 균형은 작동을 멈추게 된다. 미국 민주주의가 정치적 이익 속에 좌초되는 최근의 모습은, 막연한 정치적 상식에 기댈 것이 아니라 제도의 허점을 촘촘하게 메우는 법적 견제 장치와 끊임없는 감시가 왜 필수적인지 보여주고 있다.