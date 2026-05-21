김종민 의원 "조상호·박수현, 금강수목원 공공화 공동선언하자"

큰사진보기 ▲금강수목원 공공성지키기 네트워크’는 20일, 더불어민주당 박수현 충남도지사 후보와 함께 금강수목원 국가자산화 관련 긴급 현안 간담회를 가졌다. ⓒ 김종민 의원실 관련사진보기

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'금강수목원 공공성지키기 네트워크'는 20일 더불어민주당 박수현 충남도지사 후보와 함께 금강수목원 국가자산화 관련 긴급 현안 간담회를 가졌다. 이날 간담회에는 국회 마지막 상임위 일정까지 조정하며 달려온 김종민 의원(세종시갑, 산자중기위)을 비롯해 정치권과 시민사회 관계자들이 동행해 머리를 맞댔다.이번 간담회는 최근 충청남도의 잇따른 금강수목원 민간 매각 시도와 이에 따른 시민사회의 강한 반발 속에서 마련됐다. 앞서 충남도는 지난 3월부터 네 차례에 걸쳐 민간 매각 입찰을 추진했으나 잇따라 유찰 및 무효 처리됐다. 이에 세종·대전·충남 지역 시민단체로 구성된 '금강수목원 공공성지키기 네트워크'는 충남도의 매각 시도를 '무책임한 폭탄 돌리기식 행정'으로 규정하고 법적 대응을 예고하는 한편, 이번 지방선거 후보자들에게 공공자산화 공약 채택을 강력히 촉구해 왔다.이처럼 시민사회가 강력한 사수 의지를 천명하자, 6.3 지방선거를 앞두고 정치권도 본격적인 해결책 모색에 동참했다. 현장에서 김종민 의원은 민주당 조상호 세종시장 후보와 박수현 충남도지사 후보가 금강수목원의 국가자산화 추진을 위한 공동 선언 및 협약을 통해 주민들에게 명확한 공동 입장을 밝힐 것을 제안했다.김 의원은 "현재 발의된 행정수도특별법에 특별구역으로 산림생태단지를 지정할 수 있도록 규정되어 있다"며 "당정이 조속히 법안을 통과시켜야 행정수도 완성은 물론, 금강수목원 국가자산화에 대한 법적 근거가 단단히 마련된다"고 강조했다.당초 참석 의사를 밝혔던 더불어민주당 조상호 세종시장 후보는 당일 방송 토론회 일정으로 인해 문서진 선거대책본부장이 대리 참석했다. 조 후보 측은 "이미 성명서를 통해 밝혔듯 도시계획 인허가권 등을 활용해 민간 매각을 저지하겠다는 입장은 확고하다"는 뜻을 네트워크 측에 재차 전달했다.이어 박수현 충남도지사 후보는 "김종민 의원과 정부의 노력이 좋은 결과로 귀결될 것"이라며 "국정기획위원회 당시에도 조상호 후보와 함께 금강수목원의 공공성 유지에 뜻을 모았었다"고 밝혔다. 박 후보는 선거 국면에서의 여러 정치적 고려 속에서도 "금강수목원은 기본적으로 공공화해야 하고 민간 매각은 재검토되어야 한다"는 취지의 명확한 개인 신념을 피력하며, 이르면 21일 오전 개인 SNS를 통해 공식 입장을 공표하겠다고 예고했다.특히 이번 간담회에는 가톨릭 생태환경위원회 등 종교계 인사를 비롯해, 국민의힘 소속이자 충남도의회에서 관련 사안을 다뤄온 박기영 도의원(공주)도 전격 참석해 눈길을 끌었다. 박 의원은 현장 면담에서 "공주 지역 정치인으로서 금강수목원을 아끼는 마음은 같다. 타 지역 도의원들의 매각 압박이 강해 방어가 쉽지 않은 구조적 어려움이 있지만, 심정적으로는 공공화 방향이 맞다고 본다"며 향후 원만한 합의를 위해 역할을 하겠다는 뜻을 비쳤다.이날 간담회를 이끈 박경 네트워크 상임대표(목원대 명예교수)는 정치권의 이 같은 움직임에 환영의 뜻을 밝히며 시민사회와 언론의 지속적인 역할을 강조했다. 박 상임대표는 "이번 간담회는 금강수목원 공공화를 위해 시민사회와 정치권이 한데 모여 상황을 공유하고 서로의 확고한 의지를 확인했다는 점에서 매우 뜻깊은 자리였다"고 평가하며, "금강수목원이 사익을 위해 훼손되지 않고 온전한 시민의 공공재로 남을 수 있도록, 앞으로도 시민단체와 언론이 끊임없이 관심을 두고 힘을 보태 끝까지 지켜내야 한다"고 강조했다.한편, 김종민 의원실은 지난 7일 금강수목원 4차 민간매각이 유찰된 직후 충남도와 세종시에 각각 '민간매각 중단 요청 공문'을 발송한 바 있다. 이에 대해 세종시는 "수목원의 공공성을 유지하고 난개발을 막기 위해 인허가권을 적극 활용하겠다"고 답변했다. 충남도 역시 공식 회신에 앞서 구두를 통해 "정책결정권자가 없는 현 권한대행 체제에서는 민간매각 절차를 추가로 진행하기 어렵다"며 "지방선거 이후 새로운 당선자가 취임하면 정책적 논의 절차를 거쳐 최종 판단하게 될 것"이라는 취지의 입장을 전해왔다.김종민 의원은 "세종과 충남의 두 후보가 손을 맞잡으면 이 문제는 쉽게 해결될 수 있으며, 향후 정부와 협의할 때도 큰 힘이 실릴 것"이라며 "금강수목원이 시민들의 지속 가능한 공공재로 남을 수 있도록, 행정수도 특별구역 내 산림생태단지 조성을 국회 차원에서 적극적으로 뒷받침하겠다"고 강조했다.