아버지의 냄새가 머무는 계절

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냄새로 기억되는 사람이 있다. 나에게는 아버지가 그러하다. 이미 돌아가신 지 36년이나 흘렀지만, 여전히 어떤 장소의, 어떤 냄새를 맡을 때면, 아버지가 떠오른다. 내 나이가 이제 그때의 아버지 나이보다 더 많아졌음이 문득, 참 많이 낯설다.
아버지는 엄마가 나를 가지셨을 때, 이미 나의 이름을 지으셨다고 한다. 아들인지, 딸인지도 알 수 없을 때, 장군이 되라고. 장군이 되지는 못했지만 내 목소리가 큰 걸 보면, 아버지의 소원대로 우렁찬 사람이 되기는 했나 보다.
아버지께서는 1989년 8월, 내 열두 살 생일에 돌아가셨다. 좁은 골목으로 구급차가 들어오고, 이내 엄마의 울음소리, 할머니의 울음소리가 집안을 채웠으며, 골목길 사이사이로 화환들이 줄 지어 세워졌다. 그리고는 사람들의 방문, 수군거림, 집 안에 채우는 향 내음. 사람들 몰래 병풍 뒤에 숨어, 누워계신 아버지를 가만히 만져보았다. 따뜻함, 분명 차가웠을테지만 나에게는 너무 따뜻한 아버지.
아직도 나는 생일날이면, 축하를 받아 기쁘기 보다는 아버지에 대한 그리움에 마음이 가라앉는다.
유난히 더웠던, 그러면서도 쨍 했던 여름날의 그 기억들. 이미 세월이 많이 흘러, 기억 속 아버지의 모습은 점점 희미해져 간다. 그 모습이 잘 떠오르지 않을 때도 많지만, 아버지를 떠올리게 하는 수많은 냄새들이 여전히 이 계절에 묻어 있다.
어린 시절 피부병이 심해, 접히는 팔 부위는 다 긁어 딱지가 앉았고 가려움을 참지 못해 벅벅 긁어대는 통에 피부 상처는 나을 기미가 영 보이지 않았다. 아토피 피부염은 여름날 습할 때면 더 심해졌으며, 더위를 유난히 못 견디던 나는 온 몸에 상처를 내고서야 울면서 아버지께 떼를 썼다.
아버지께서는 우는 나를 조용히 안아주시고는 내 팔의 상처에 침을 발라 주셨다. 지금이야 그게 세균을 더 번지게 하는 안 좋은 일이라는 것을 알지만, 1980년대 그때는 아버지의 침이 나에게는 약이었다. 달큰하고도 시큼한, 그 독특한 아버지의 침 냄새. 내 팔에 툭툭 손가락으로 침을 발라주시던 아버지의 그 마음을 나는 아이를 낳고 아이가 열꽃이 올라 자지러지게 울 때야 알게 되었다. 자식의 아픔을 바라보던 당신의 마음을.
오랫동안 사우디아라비아에서 외국인 노동자로 일을 하고 다시 고국에 돌아온 아버지께서는 복덕방만 있던 동네에서 부동산을 하셨다. 공인중개사 자격증을 따기 위해 공부 하시던 아버지의 모습은 오래도록 내 삶의 지침이 되어 주었다.
여름 날, 일찍 날이 밝으면, 아버지께서는 옥상에 돗자리를 펴고 상을 펼친 채 앉아 한나절을 내려오지도 않으시고 공인중개사 자격증 공부를 하셨다. 아마, 세 명의 어린 자식들이 왁자지껄 떠드는 방에서는 조용히 공부를 하실 수 없으셨던 모양이다.
엄마는 그런 아버지를 위해 라면을 끓이셨고, 점심을 드시기 위해 옥상에서 내려오신 아버지를
우리는 빙 둘러 싸고 바라보았다. 라면 한 젓가락을 얻어 먹기 위해. 아버지의 젓가락에 꼬불꼬불 딸려 온 라면가락을 비집고 나오는 계란 풀린 국물의 얼큰한 냄새.
나는 아직도 라면을 볼 때면 그 시절, 라면의 계란은 자식을 위해 절대 먹지 않고 남겨주시던 아버지가 떠오른다. 얼큰하면서도 매콤하여 코를 확 찌르는 라면 국물 냄새와 함께.
가장의 책임감으로 열심히 살아오셨던 아버지는 부동산을 운영하신 지 2년 조금 넘어 폐암에 걸리셨다. 술과 담배를 참 좋아하시던 아버지의 일상이 건강을 조금씩 갉아먹었나보다. 엄마는 늘 아버지와 함께 계셨고, 2년 남짓 우리는 할머니 손에서 자랐다.
부산에서 투병 중이던 아버지를 만나러 가는 날. 오랜만에 엄마와 아버지를 만난단 생각에 신나 들떴던 나, 그날이 살아계신 아버지를 마지막으로 본 날이었다. 아버지와 함께 넓은 언덕에 올라, 함께 해 지는 것을 바라보았던 날.
구름 많은 날이어서 붉은 해는 구름을 연분홍색으로 물들였고, 공기의 습함이 끈적끈적 피부에 달라붙었지만, 아버지랑 함께 앉아있다는 것이 마냥 좋았던 날이었다. 그날의 냄새. 더운 바람에 실려와 옅게 퍼지던, 쓰디쓴 아버지의 약 냄새.
여름은, 아버지께서 돌아가신 계절이다. 아주 오랜 세월이 흘렀어도 계절은 변함없이 돌아오고, 여름의 냄새는 아버지를 떠올리게 만든다. 그래서 나에게 이 계절은 참 아프면서도 더디, 아주 더디 지나갔으면 싶은 그런 계절이다. 오래 기억하고 싶은 아버지의 냄새가 머무는 계절.