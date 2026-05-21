아버지의 냄새가 머무는 계절

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큰사진보기 ▲1980년대 외국인 노동자였던 아버지 ⓒ 우무진 관련사진보기

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냄새로 기억되는 사람이 있다. 나에게는 아버지가 그러하다. 이미 돌아가신 지 36년이나 흘렀지만, 여전히 어떤 장소의, 어떤 냄새를 맡을 때면, 아버지가 떠오른다. 내 나이가 이제 그때의 아버지 나이보다 더 많아졌음이 문득, 참 많이 낯설다.아버지는 엄마가 나를 가지셨을 때, 이미 나의 이름을 지으셨다고 한다. 아들인지, 딸인지도 알 수 없을 때, 장군이 되라고. 장군이 되지는 못했지만 내 목소리가 큰 걸 보면, 아버지의 소원대로 우렁찬 사람이 되기는 했나 보다.아버지께서는 1989년 8월, 내 열두 살 생일에 돌아가셨다. 좁은 골목으로 구급차가 들어오고, 이내 엄마의 울음소리, 할머니의 울음소리가 집안을 채웠으며, 골목길 사이사이로 화환들이 줄 지어 세워졌다. 그리고는 사람들의 방문, 수군거림, 집 안에 채우는 향 내음. 사람들 몰래 병풍 뒤에 숨어, 누워계신 아버지를 가만히 만져보았다. 따뜻함, 분명 차가웠을테지만 나에게는 너무 따뜻한 아버지.아직도 나는 생일날이면, 축하를 받아 기쁘기 보다는 아버지에 대한 그리움에 마음이 가라앉는다.유난히 더웠던, 그러면서도 쨍 했던 여름날의 그 기억들. 이미 세월이 많이 흘러, 기억 속 아버지의 모습은 점점 희미해져 간다. 그 모습이 잘 떠오르지 않을 때도 많지만, 아버지를 떠올리게 하는 수많은 냄새들이 여전히 이 계절에 묻어 있다.어린 시절 피부병이 심해, 접히는 팔 부위는 다 긁어 딱지가 앉았고 가려움을 참지 못해 벅벅 긁어대는 통에 피부 상처는 나을 기미가 영 보이지 않았다. 아토피 피부염은 여름날 습할 때면 더 심해졌으며, 더위를 유난히 못 견디던 나는 온 몸에 상처를 내고서야 울면서 아버지께 떼를 썼다.아버지께서는 우는 나를 조용히 안아주시고는 내 팔의 상처에 침을 발라 주셨다. 지금이야 그게 세균을 더 번지게 하는 안 좋은 일이라는 것을 알지만, 1980년대 그때는 아버지의 침이 나에게는 약이었다. 달큰하고도 시큼한, 그 독특한 아버지의 침 냄새. 내 팔에 툭툭 손가락으로 침을 발라주시던 아버지의 그 마음을 나는 아이를 낳고 아이가 열꽃이 올라 자지러지게 울 때야 알게 되었다. 자식의 아픔을 바라보던 당신의 마음을.오랫동안 사우디아라비아에서 외국인 노동자로 일을 하고 다시 고국에 돌아온 아버지께서는 복덕방만 있던 동네에서 부동산을 하셨다. 공인중개사 자격증을 따기 위해 공부 하시던 아버지의 모습은 오래도록 내 삶의 지침이 되어 주었다.여름 날, 일찍 날이 밝으면, 아버지께서는 옥상에 돗자리를 펴고 상을 펼친 채 앉아 한나절을 내려오지도 않으시고 공인중개사 자격증 공부를 하셨다. 아마, 세 명의 어린 자식들이 왁자지껄 떠드는 방에서는 조용히 공부를 하실 수 없으셨던 모양이다.엄마는 그런 아버지를 위해 라면을 끓이셨고, 점심을 드시기 위해 옥상에서 내려오신 아버지를우리는 빙 둘러 싸고 바라보았다. 라면 한 젓가락을 얻어 먹기 위해. 아버지의 젓가락에 꼬불꼬불 딸려 온 라면가락을 비집고 나오는 계란 풀린 국물의 얼큰한 냄새.나는 아직도 라면을 볼 때면 그 시절, 라면의 계란은 자식을 위해 절대 먹지 않고 남겨주시던 아버지가 떠오른다. 얼큰하면서도 매콤하여 코를 확 찌르는 라면 국물 냄새와 함께.가장의 책임감으로 열심히 살아오셨던 아버지는 부동산을 운영하신 지 2년 조금 넘어 폐암에 걸리셨다. 술과 담배를 참 좋아하시던 아버지의 일상이 건강을 조금씩 갉아먹었나보다. 엄마는 늘 아버지와 함께 계셨고, 2년 남짓 우리는 할머니 손에서 자랐다.부산에서 투병 중이던 아버지를 만나러 가는 날. 오랜만에 엄마와 아버지를 만난단 생각에 신나 들떴던 나, 그날이 살아계신 아버지를 마지막으로 본 날이었다. 아버지와 함께 넓은 언덕에 올라, 함께 해 지는 것을 바라보았던 날.구름 많은 날이어서 붉은 해는 구름을 연분홍색으로 물들였고, 공기의 습함이 끈적끈적 피부에 달라붙었지만, 아버지랑 함께 앉아있다는 것이 마냥 좋았던 날이었다. 그날의 냄새. 더운 바람에 실려와 옅게 퍼지던, 쓰디쓴 아버지의 약 냄새.여름은, 아버지께서 돌아가신 계절이다. 아주 오랜 세월이 흘렀어도 계절은 변함없이 돌아오고, 여름의 냄새는 아버지를 떠올리게 만든다. 그래서 나에게 이 계절은 참 아프면서도 더디, 아주 더디 지나갔으면 싶은 그런 계절이다. 오래 기억하고 싶은 아버지의 냄새가 머무는 계절.