왔다 갔다 하는 사이, 글이 독자에게 '닿는' 순간

시민기자가 쓴 글을 매일 고치고 다듬는 사람의 이야기. 인공지능(AI)이 쓰고 고치는 시대에, 인간이 쓰고 고치는 마음을 찬찬히 담아 봅니다.

큰사진보기 ▲인공지능(AI)을 활용해 만든 이미지. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

퇴고는 글을 쓴 사람이 자신의 글을 첨삭하거나 고치는 것을 말한다. 이때는 글쓴이 자신의 글이니 마음대로 고칠 수 있다.

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