"법에만 있고 우리 동네엔 없다"... 청소년들, 전용공간 의무 설치 공약 촉구

▲청소년들로 구성된 <생활권 청소년공간 확충 추진단>이 지방자치단체장 후보들에게 "모든 읍·면·동에 청소년문화의집을 설치하라"며 공개적인 공약 채택을 촉구하고 나섰다. ⓒ 생활권 청소년공간 확충 추진단 관련사진보기