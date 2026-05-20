대전 카이스트 구수고개 백로번식지 둥지 680개 이상 감소

큰사진보기 ▲대전 카이스트 구수고개의 2024년 벌목된 모습 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲백로 번식지였던 곳에 공사중인 모습. ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲올해 태어난 왜가리 새끼. ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

대전 카이스트 구수고개 백로 집단번식지의 둥지 수가 2018년 환경부 조사 당시보다 680개 이상 줄어든 것으로 조사됐다.대전환경운동연합과 전북환경운동연합, 청주충북환경운동연합은 지난 18일 대전 카이스트 구수고개 백로 집단번식지에서 공동 모니터링을 진행했다고 20일 밝혔다. 이번 조사는 올해 청주 송절동, 전주 덕진동·효천지구에 이어 진행된 금강권 환경단체 공동 모니터링의 마지막 일정이다.세 단체는 올해 상반기 동안 각 지역 백로 번식지를 지속적으로 조사하고 있으며, 지역별 공동 모니터링과 함께 월 1회 이상 정기 조사를 진행하고 있다. 주요 조사 항목은 종별 둥지 수와 번식 개체 수, 번식 수종, 시기별 변화 등이다.이번 활동은 현대자동차와 사랑의열매 지원으로 진행되는 '백로와 인간 공존의 길을 잇다!' 프로젝트의 일환으로, 환경재단이 주최하고 대전환경운동연합·전북환경운동연합·청주충북환경운동연합이 공동 주관하고 있다.이번 대전 구수고개 공동 모니터링에서는 왜가리 98둥지, 중백로 54둥지, 쇠백로 107둥지, 중대백로 96둥지, 황로 57둥지, 해오라기 번식 둥지 등이 확인됐다. 전체 확인 둥지 수는 최소 412둥지 이상으로 집계됐다.왜가리와 중대백로 일부 둥지에서는 새끼가 관찰됐으며, 중백로와 쇠백로, 황로, 해오라기 대부분은 포란 단계인 것으로 조사됐다.대전 카이스트 구수고개 번식지는 2018년 환경부 조사 당시 1092둥지 이상이 확인됐던 전국적 규모의 백로 집단번식지였다. 그러나 올해 조사에서는 최소 412둥지만 확인돼, 2018년과 비교해 약 680둥지 이상 감소한 것으로 나타났다.환경단체들은 이 같은 감소의 주요 원인으로 이 지역에서 세 차례에 걸쳐 진행된 소규모 벌목을 지목했다. 일부 벌목 현장에는 현재 새로운 건물이 들어서고 있는 것으로 확인됐다.세 단체는 현재와 같은 벌목 중심 대응이 백로 문제의 근본적 해결책이 될 수 없다고 지적했다. 실제 대전에서는 남선공원과 궁동, 내동, 카이스트 앞산 일대 등에서 백로 민원 등을 이유로 반복적인 벌목이 진행됐지만, 백로들은 또 다른 도심 지역으로 이동했고, 그 결과 갈등 역시 다른 지역에서 반복돼 왔다는 것이다.청주 송절동 번식지도 비슷한 문제를 안고 있다. 송절동 번식지는 2000년대 초반부터 유지된 대규모 도심 번식지지만, 인근 테크노폴리스 개발 과정에서 완충녹지와 공원 배치 요구가 충분히 반영되지 않으면서 향후 대규모 민원 발생 가능성이 제기되고 있다.세 단체는 백로 문제를 단순한 지역 민원 차원이 아니라 국제적인 이동 생태계 차원에서 바라봐야 한다고 강조했다.2014년 대전세종연구원의 연구 결과, 대전에서 번식한 백로가 베트남 남부 뚜이호아까지 약 3200km를 이동한 사실이 확인된 바 있다. 이를 바탕으로 세 단체는 지난해 일본 홋카이도 왜가리연구회와 국제 교류를 진행했으며, 올해 4월에는 베트남 짬침국립공원과 메콩델타 일대 습지를 찾아 백로류 월동지 환경과 공존 사례를 조사했다.환경단체들에 따르면 일본은 장기 모니터링과 주민 설명, 인공둥지 활용 등을 통해 백로와 인간의 공존 방식을 유지하고 있었으며, 베트남 역시 습지 보전과 철새 보호를 함께 추진하고 있었다.세 단체는 오는 6월 11일 전주에서 백로 서식지 보호를 위한 정책토론회를 열고, 국가 차원의 보호 대책 마련을 요구할 계획이다.이들은 "개발 이후 뒤늦게 벌목으로 대응하는 방식으로는 공존의 가능성을 만들 수 없다"며 "백로를 없애는 방식이 아니라 인간과 야생동물이 함께 살아갈 수 있는 장기적인 생태 관리 체계가 필요하다"고 촉구했다.