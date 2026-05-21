'아이 낳으라더니... ' 대전시, 산후도우미 예산 5월 소진 위기

큰사진보기 ▲대전광역시 산모 신생아 건강 관리 지원 사업 안내 홈페이지 화면 갈무리. ⓒ 대전시 관련사진보기

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산모의 산후 회복과 신생아 건강 관리를 위해 지원되는 '산모·신생아 건강관리 지원사업', 이른바 산후도우미 사업이 대전에서 예산 부족으로 차질을 빚고 있다. 출생아 수와 서비스 이용 수요는 늘고 있지만, 대전시 본예산은 수년째 비슷한 수준으로 편성되면서 현장에서는 건강관리사 인건비를 제때 지급하지 못할 수 있다는 우려가 커지고 있다.대전 산모·신생아 건강관리 제공기관 등에 따르면, 대전시가 2026년 편성한 산모·신생아 건강관리 지원사업 예산은 5월 말께 대부분 소진될 것으로 예상된다. 이 사업은 출산 가정이 바우처 방식으로 산후도우미 서비스를 신청하면, 위탁 제공기관이 건강관리사를 파견하고 이후 정부지원금을 정산받는 구조로 운영된다.문제는 제공기관이 먼저 서비스를 제공한 뒤 사후 정산을 받는 방식이어서, 예산이 소진되면 건강관리사 인건비와 기관 운영비 부담을 민간 제공기관이 고스란히 떠안게 된다는 점이다.'산모·신생아 건강관리 지원사업'은 출산 가정에 건강관리사를 파견해 산모의 산후 회복과 신생아 돌봄을 지원하는 사업이다. 건강관리사는 출산일로부터 90일 이내 기간에 가정을 방문해 신생아 목욕·수유 지원, 세탁 등 위생·청결 관리, 산모 영양 관리와 식사 준비, 산모·신생아 건강 상태 관찰, 산후우울 예방을 위한 정서적 지지 등을 수행한다.지원 대상은 기준중위소득 150% 이하 출산가정이 기본이며, 지자체에 따라 지원 대상을 확대할 수 있다. 기초생활수급자와 차상위계층, 다태아 출산가정, 둘째아 이상 출산가정, 장애 산모·장애 신생아 가정 등도 지원 대상에 포함된다.대전시의 경우 기준중위소득 150% 이하 가정은 국비 70%, 시비 15%, 구비 15% 구조로 지원하고, 그 외 확대 지원 대상은 시비 50%, 구비 50%로 지원하는 것으로 알려졌다. 이용자는 소득과 출산 순위, 다태아 여부 등에 따라 일부 본인부담금을 낸다.그러나 사업 수요는 늘고 있는데 예산은 이를 따라가지 못하고 있다. 대전시 자료 등에 따르면 대전의 출생아 수는 2023년 7190명대에서 2024년 7300명, 2025년 7809명으로 증가했다. 산모·신생아 건강관리 지원 건수도 전환사업 기준 2023년 3601건, 2024년 3610건, 2025년 3788건으로 늘었다.반면 대전시의 올해 본예산은 지난해와 같은 50억6000만 원 수준으로 편성됐다. 3년째 제자리 걸음이다. 지난해에도 본예산만으로는 사업비를 감당하지 못해 20여억 원의 추경을 편성했지만, 지급 지연은 반복됐다. 대전시 관계자 통화 내용에 따르면 2024년 미지급액은 5억3500만 원, 2025년 미지급액은 11억9000만 원이었고, 이 금액은 다음 해 예산으로 지급된 것으로 파악됐다.결국 지난해 밀린 인건비와 사업비를 올해 예산으로 먼저 지급하면서, 올해 예산은 더 빨리 줄어드는 악순환이 반복되고 있는 것이다. 현장에서는 "지난해 못 받은 정부지원금을 올해 1~2월에야 지급받았는데, 그 돈도 올해 예산에서 나간 것"이라며 "올해 이용자는 더 늘었는데 예산은 그대로라 5월부터 다시 미지급이 시작되는 구조"라고 호소하고 있다.대전산모신생아건강관리연합회 관계자는 "이 사업은 전체 금액의 70~75%가 인건비인데, 예산이 끊기면 기관이 건강관리사 인건비를 떠안아야 한다"며 "한 기관에 제공 인력이 50명만 있어도 한 달 인건비가 1억 원 가까이 나가는데, 몇 달씩 밀리면 민간기관이 감당하기 어렵다"고 말했다.그는 "지난해에도 대출을 받아 인건비를 지급한 기관들이 있었고, 올해도 같은 상황이 반복될 가능성이 크다"며 "서비스는 이미 제공됐는데 정부지원금이 들어오지 않으면 현장 관리사들은 기관에 급여를 요구할 수밖에 없고, 기관은 다시 대출을 받아 버티는 구조가 된다"고 토로했다.그는 특히 대전시의 대응에 대해서도 불만을 나타냈다. 그는 "예산이 부족할 것이 충분히 예상됐고, 2~3월이라도 추경을 준비했어야 하는데 선거 이후에나 가능하다는 답변만 들었다"며 "추경이 9월에나 가능하고 실제 집행이 10월이 된다면 6월부터 10월까지 몇 달 동안 기관이 모든 부담을 떠안아야 한다"고 지적했다.또 "세종과 충남은 현재 시스템상 미지급 문제가 뜨지 않고 있고, 서울·경기·광주 등도 지난해 비슷한 문제가 발생한 뒤 올해 예산이나 추경을 미리 준비한 것으로 알고 있다"며 "대전은 매년 같은 문제가 반복되는데도 근본 대책 없이 민간기관에 기다리라고만 하고 있다"고 비판했다.일부 제공기관들은 서비스 중단까지 고민하고 있지만, 이 경우 피해는 산모와 신생아에게 돌아갈 수밖에 없다. 한 제공기관 관계자는 "돈이 없으면 서비스를 중단해야 하는 것 아니냐고 시에 물으면, 산모 민원 때문에 그것은 안 된다고 한다"며 "그러나 인건비를 지급하지 못하는 상황에서 질 좋은 서비스가 가능하겠느냐"고 말했다.대전시도 예산 조기 소진 가능성은 인정하고 있다. 대전시 질병관리과 관계자는 "출생아 수가 늘고 전년 대비 지침이 개정되면서 지원금이 확대돼 예산이 예상보다 빠르게 소진되고 있다"며 "올해 본예산은 50억6000만 원이고, 추경을 통해 예산을 확보하는 방향으로 추진하고 있다"고 밝혔다.다만 추경 일정은 아직 확정되지 않았다. 시 관계자는 "선거 때문에 추경 일정이 잡기 어려운 상황"이라며 "선거 이후 예산실과 협의해 추경을 추진할 예정"이라고 설명했다.현장에서는 단순한 추경 편성을 넘어, 출생아 수 증가와 지원 대상 확대를 반영한 본예산 현실화가 필요하다고 요구하고 있다. 산모·신생아 건강관리 지원사업은 저출생 대응과 산모 건강권, 신생아 돌봄을 위한 핵심 사업인 만큼, 매년 미지급과 추경에 의존하는 방식으로는 안정적인 서비스 제공이 어렵다는 것이다.대전산모신생아건강관리연합회 관계자는 "대전시는 출산장려를 말하면서도 정작 출산 이후 가장 필요한 산후돌봄 예산은 터무니없이 적게 잡고 있다"며 "기관들이 대출을 받아 인건비를 지급하는 상황을 방치해서는 안 되고, 당장 추경 대책과 함께 내년도 본예산부터 현실적으로 편성해야 한다"고 촉구했다.