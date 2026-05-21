5월 정신 헌법전문 수록 무산? 이게 다가 아니다

지난 5월 18일, 광주 옛 전남도청에서 있었던 5·18 민주화운동 기념식에서 5·18 공법단체장 3인은 '다짐의 선언'을 통해 5월 정신의 헌법전문 수록을 정부에 정중히 요청했다. 이에 화답하듯 이재명 대통령도 5월 정신의 헌법전문 수록을 위해 최선을 다하겠다고 했다. 하지만 얼마 전, 부마민주항쟁과 5·18 민주화운동 정신을 헌법전문에 수록하고, 계엄에 대한 국회의 통제권 강화 등을 골자로 한 개헌안이 '국민의힘' 반대로 성사되지 못했다.
역사적 사건 위주의 명시가 문제다, 더불어민주당의 입법 독재 견제를 위한 의회해산권 도입이 우선이다 등의 이유로 '국민의힘' 의원들은 개헌안 상정을 반대했다(관련 기사: 이런 이유로 개헌 반대? 국힘 의원들 반대 이유 살펴보니
). 하지만, 대통령제 국가에서 충분한 견제 장치 없는 의회해산권 행사는 행정부가 입법부보다 우위에 있어 대통령 독재로 흐를 우려가 있다.
더욱이 역사적 사건 위주의 명시가 문제라는 주장도 선진국 선례를 생각하면 정당성이 떨어진다. 프랑스 헌법전문에서 1789년 프랑스혁명의 성과인 인권선언이 명확히 언급돼 혁명 정신의 보편 가치를 계승하고 있기 때문이다.
국민의힘은 당리당략에 따라 개헌안을 거부했다는 비판을 피할 수 없다. 그런데 더욱 우려가 되는 건 따로 있다. 민생의 위협으로 다가오기에, 새롭게 떠오르는 시대적 의제인 '디지털 정의'는 거대 양당의 정쟁 속에 이번 개헌안에 상정조차 되지 못했다.
인권침해·유린 우려 있는 '알고리즘 노동·복지'
AI등 첨단 기술과 관련한 인권침해가 최근 심각한 이슈로 부상하고 있다. 일하는시민연구소와 유니온센터가 지난 2025년 12월에 발표한 'AI 활용의 노동상황 변화 양태 및 제도적 개선과제' 보고서에 따르면 '업무 데이터 수집 시 사생활 우려', '나에게 불리한 결정이 내려질까 우려', '업무 수행에 따른 압박 커짐' 등에 대한 응답이 각각 54.8%, 57.7%, 52.5% 등 절반을 넘어섰다. 특히 디지털 감시에 대한 공포감은 청년층, 여성, 비전형 노동자에게 더욱 큰 것으로 나타났다. 또한, AI도입으로 인한 '일감 감소'와 '소득 감소' 응답은 각각 2025년 기준 46.4%, 37.4%로 나타났다(관련 기사: "AI가 내 사생활을 보고 있다"… 직장인 82% '데이터 감시' 공포
). 이는 첨단 기술의 도입이 취약계층 노동자들을 저임금과 빈곤의 굴레에서 벗어나기 어렵게 만드는 구조적 덫으로 작용하고 있음을 보여주는 방증이다.
정부에선 지난 2월 대한민국 인공지능행동계획(인공지능 기본계획(2026~2028))
을 발표했다. 이 중 'AI 시대 복지·돌봄의 접근성 확대'라는 항목에서 "복지부·기후부는 금융위, 개인정보위, 국세청과 협력하여 신청주의적 관점에서 벗어나 AI 기반의 예방적 복지를 실현할 수 있도록 신청주의 완화, 복지급여 선제적 안내·제공의 법적 기반 강화를 위한 '사회보장기본법'·'사회보장급여법'·'아동수당법'·'저출산고령사회기본법'·'에너지법' 개정안을 '26년 3분기까지 국회에 제출한다"는 권고를 내놨다.
신청주의 복지의 한계로 인해 복지 사각지대가 생기기 때문에 이 같은 권고를 하게 됐다는 점은 이해할 수 있다. 그러나, 당사자의 '자유롭고 고지된 동의' 또한 중요하다. 만약, 당사자의 인권적 맥락과 주체적 의지를 살피는 과정 없이 AI에 결정을 맡기면 어떨까? 당사자 거부권 등의 최소한의 안전장치가 없다면, 선제적 복지는 행정 편의를 통한 감시와 통제로 오용되고 변질될 위험성을 내포하게 된다. 그런 지점을 고려해 정책을 짜야 한다.
더군다나 정신적 장애인의 경우 선호와 의지를 확인할 수 없다는 비장애 중심적 편견을 이유로 자유롭고 고지된 동의 절차가 더욱 생략되기 쉽다. 그래서 당사자의 동의와 검증이 배제된 일방적 AI 선제적 복지가 향후 장애인 인권침해로 변질될 수 있다는 게 결코 기우가 아니다.
또, 온라인 데이터 상엔 지적·자폐성·심리사회적(정신) 장애인을 치료 대상으로 바라보는 편향된 연구자료, 데이터 등이 훨씬 많다. AI가 이 자료와 데이터들을 대량 학습하면, 이들의 행동을 문제행동으로 보며, 보안 위협으로 간주하는 결과를 만들어낼 여지도 존재한다.
장벽에 가로막힌 키오스크, 돌봄문화 위축과 삶의 질 저하 부추겨
요즘 매장에서 늘어나고 있는 키오스크도 장애인에게는 그림의 떡이다. 당사자의 동의와 준비 과정은 사실상 생략한 채 편리함을 앞세워 키오스크를 도입한 결과, 차별을 낳고 있다. 실제로 지체장애인의 경우, 비장애인 중심의 높이에 키오스크가 맞춰지다 보니, 손이 키오스크 상단 화면에 닿지 않는다. 지적·자폐성 장애인의 경우엔 제한 시간 내에 복잡한 옵션을 선택해야 하는 것, 주변 환경에 대한 민감함 등으로 인해 키오스크 접근이 원천 차단될 우려가 있다.
특히 불빛 등 주변환경에 민감한 자폐성 장애아동을 둔 부모의 경우에는 장애아동에게 감각 과민을 줄여줄 합리적 편의를 국가와 지자체에서 제공하지 않는 경우, 외출해 키오스크로 주문하는 것 자체부터가 두렵다. 이렇게 되면 아동을 데리고 나가는 것 자체가 고통이라는 인식 속에 장애 가정의 사회적 소외와 돌봄문화의 위축으로 이어질 수 있다.
이처럼 장애인 등 사회적으로 차별받는 사람들에 대한 인권 감수성 없이 편리함, 효율성을 앞세운 디지털 기술의 전면 도입은 정의롭지 못하다. 일상의 키오스크부터 거시적인 AI 행정까지 사회적 차별을 받는 사람들의 디지털 배제는 이들의 생존과 존엄을 위협할 정도로의 기본권 침해가 본질이다. 민중의 불가침 기본권 보장이란 국가의 의무가 헌법 제10조에 명시됐으니, 기본권 침해에 관련해선 단순한 법률 개정 수준을 넘은 헌법적 가치로 다뤄야 한다.
따라서 ▲당사자의 자유롭고 고지된 동의를 통해 일상영역에서 AI가 내린 결정에 관해 설명을 요구하고 이의 신청을 할 당사자의 권리, ▲알고리즘을 통한 기계적 편향을 통제하고 차별을 종식할 국가의 의무를 헌법에 담는 것이 중요하다. 아울러 ▲정보기기의 설계서부터 사용, 평가에 이르기까지 의미 있고 적극적인 참여를 통한 디지털 접근권 보장 등의 내용을 명시해 헌법에 '디지털 정의'를 명확하게 도입해야 한다.
다음 글에선 기후위기와 가족 구성권에 관련된 개헌 이야기를 해보겠다.