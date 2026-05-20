이 대통령, '계약갱신청구권 무력화' 기사에 "아주 못된 사람들"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.5.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"다른 부처들도 그냥 넘어가지 마세요. 열심히 일해 가지고 정책 결정하면 이상하게 왜곡조작 보도해서 혼선 일으키고 시장에 나쁜 신호를 주고. 아주 못된 사람들이에요."

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이재명 대통령이 20일 국무회의에서 "내용을 알면서도 왜곡을 해서 기사를 쓰는 경우가 있다"라면서 한 주문이다.이 대통령은 이날 '무주택자가 토지거래허가구역 내 세입자가 있는 주택을 매수할 때 실거주 의무를 최대 2년간 유예해주는 정부 방침 탓에 세입자의 계약갱신청구권이 사실상 무력화됐다'는 보도를 그러한 예로 들었다.이에 대해 이 대통령은 "(기사 내용) 그게 말이 되는 소리냐. (계약갱신청구권은) 당연히 세입자의 권리"라며 "세입자가 동의를 해야 (집주인이) 집을 내놓을 수 있는 거지 않냐"고 반문했다. 잔여 임대기간이 남은 세입자가 본인의 권리를 행사하겠다고 의사를 표시하면 주택 매도 자체가 성립되지 않음을 꼬집은 것.김이탁 국토부 1차관도 "전혀 사실이 아니다. (세입자들은) 임대차보호법상 보호된다"라며 "오전에 보도 해명 자료를 배포했고 언론중재위원회에 제소했다"라고 설명했다.이에 이 대통령은 "의도를 가지고 내용을 알면서도 일부러 그렇게 쓴 것"이라며 "어떻게 그렇게 기사를 써서 국정을 폄훼하는지 모르겠다. 부동산 투기 집단인가"라고 지적했다.아울러 "국가정책을 왜곡하고 호도해서 뭔가 다른 목표를 이루려고 하는 경향들이 있다"라며 "특히 부동산 투기가 그런데 너무나 광범위하게 부동산 투기 이해관계를 가진 집단이 많으니 (부처가) 중심을 잘 잡아야 한다"라고 주문했다.특히 이 대통령은 "언론이란 이름으로 허위를 유포해서 정책에 혼선을 주는 것은 처벌할 수 있지 않냐"라고도 물었다.이 대통령은 "전기통신법이 개정돼 가짜뉴스를 통해 경제적 이득을 취하는 경우에는 형사처벌할 수 있게 돼 있다"는 봉욱 청와대 민정수석의 보고에 "정부 정책을 왜곡하는 가짜기사를 쓰는 경우는 처벌하기가 당장 쉽지 않겠다"라며 "관련 부처들이 정정보도 청구를 하든 반론보도 청구를 하든 확실히 책임을 물으라"라고 지시했다.