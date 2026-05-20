"5·18 영령 모독" 스타벅스 규탄, 세종에서도 확산

큰사진보기 ▲제46주년 5·18 민중항쟁 세종기념행사를 주관한 세종참여자치시민연대는 20일 성명서를 발표하고 스타벅스 세종보람점 매장 앞에서 오월 영령을 모독한 스타벅스를 규탄하는 피켓 시위에 돌입했다. ⓒ 세종참여연대 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

대기업 스타벅스 코리아가 5·18 민중항쟁 기념일에 자행한 반역사적 마케팅에 대한 전국적인 분노와 파장이 확산되는 가운데, 세종 지역 시민사회도 강력한 규탄과 보이콧 행렬에 동참하고 나섰다.제46주년 5·18 민중항쟁 세종기념행사를 주관한 세종참여자치시민연대(상임대표 정형근, 아래 세종참여연대)는 20일 성명서를 발표함과 동시에 스타벅스 세종보람점 매장 앞에서 오월 영령을 모독한 스타벅스를 규탄하는 피켓 시위에 돌입했다.이들은 상업적 이익을 위해 역사의 아픔을 조롱거리로 삼은 스타벅스 코리아의 도덕적 파산을 강도 높게 비판하며 시민들에게 사태의 심각성을 알렸다.이번 사태는 스타벅스 코리아가 지난 18일 텀블러 할인 행사를 진행하며 '5/18 탱크데이'라는 문구를 전면에 내세우면서 촉발됐다. 여기에 신군부 독재정권의 잔혹한 고문으로 숨진 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시키는 '책상에 탁!'이라는 표현까지 홍보물에 사용된 사실이 알려지며 전 국민적인 공분을 샀다.전국적으로 불어닥친 비판 여론에 신세계그룹 측은 손정현 스타벅스코리아 대표를 즉각 경질하고 스타벅스 미국 본사까지 나서 "용납할 수 없는 마케팅 사건"이라며 공식 사과문을 발표했으나, 국민들의 분노는 쉽게 가라앉지 않고 있다. 시민사회와 오월 단체들은 이를 '꼬리 자르기식 문책'이라며 진정성 있는 기업 차원의 대국민 사과를 요구하고 있다.실제로 사법 조치와 소비자들의 실질적인 행동도 들불처럼 번지는 모양새다. 정치권의 강한 질타 속에 한 시민단체는 신세계그룹 정용진 회장과 전 대표를 모욕 및 명예훼손 혐의로 경찰에 고발했다. 온라인 커뮤니티와 SNS상에서는 스타벅스 멤버십인 버디패스 해지, 회원 탈퇴, 스타벅스 카드 환불을 인증하는 불매 운동이 전국으로 확산되고 있다.전국적인 규탄 흐름 속에서 세종참여연대 역시 목소리를 높였다. 세종참여연대는 "이는 5·18 당시 계엄군의 탱크와 군부독재의 폭거 앞에서 목숨으로 민주주의를 지켜온 민주화 영령들에 대한 명백한 모욕이자 그 유산으로 12.3 계엄을 막아낸 대한민국 국민 모두를 향한 조롱"이라며 성토했다.단체는 악의적인 '탱크' 프레임이 대형 브랜드의 공식 프로모션에 그대로 등장한 점을 두고 고의성 의혹을 제기했다. 이들은 "이를 결코 우연의 일치나 단순한 실수로 치부할 수 없다"면서 "스타벅스 코리아 조직 내부와 경영진의 역사 인식 부재와 왜곡된 시각이 고스란히 반영된 결과물이라는 합리적 의심을 지울 수 없다"고 지적했다.세종참여연대는 스타벅스 측에 면피용 대책이 아닌 진정성 있는 사과와 확실한 재발방지 대책 수립을 요구하며 "요구가 관철될 때까지 역사를 모독한 스타벅스에 대한 보이콧을 강력하게 전개할 것이며, 앞으로도 역사를 기억하고 민주주의를 지키는 일에 앞장서겠다"고 밝혔다.