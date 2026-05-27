윤석열 지키러 헌법재판소 달려간 청년들, 이렇게 됐습니다

6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘은 청년 정치인 공개 오디션을 진행했습니다. 우승자들은 국민의힘 공천권을 따냈습니다. 이들 청년 정치인들은 윤석열 12·3계엄과 탄핵 국면에서 어떤 정치적 선택을 했을까요. 그 선택이 유권자에게 꼭 필요한 정보라고 판단했습니다. 12363을 통해 '국민의힘 광역의원 비례 청년 공개 오디션' 공천 후보자들이 어떤 일을 했는지 유권자들에게 알려드립니다.

큰사진보기 ▲국민의힘 '청년 오디션' 출신 6.3 지방선거 후보 현황 ⓒ 봉주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영록 국민의힘 경상남도 도의원 비례대표(창원시의원)가 2025년 4월 14일 자신의 인스타그램 계정에 올린 게시글. ⓒ 인스타그램 관련사진보기

'자유민주주의 대한민국 수호를 위한 전쟁, 이제 다시 시작입니다. Make Korea Great Again'

큰사진보기 ▲김영록 국민의힘 경상남도 도의원 비례대표(창원시의원)가 2025년 3월 4일 자신의 인스타그램 계정에 올린 게시글. ⓒ 인스타그램 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영록 국민의힘 경상남도 도의원 비례대표(창원시의원)가 2025년 4월 14일 자신의 인스타그램 계정에 올린 게시글. ⓒ 인스타그램 관련사진보기

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큰사진보기 ▲윤석열 대통령 구속취소 요구 탄원서 제출2025년 2월 18일 서울 서초구 서울중앙지방법원 앞에서 탄핵반대 청년연대 회원들이 윤석열 대통령의 구속취소를 요구하는 10만 명 서명 탄원서를 쌓아 보여주고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤서인씨가 2020년 개설한 해당 채널은 '현장출동'이라는 이름 아래 고 노무현 대통령이 투신한 부엉이 바위, 박원순 전 서울시장이 마을공동체로 강조한 서울 성미산 마을, 국립5·18민주묘지 등을 방문해 해당 인물이나 사건 등을 조롱해 왔다. 최 후보는 이런 윤씨의 영상에 함께 등장했다. ⓒ 인라이트스쿨 관련사진보기

큰사진보기 ▲서영일 국민의힘 강원특별자치도 도의원 비례대표 후보가 2025년 3월 22일 자신의 페이스북에 올린 게시글. ⓒ 페이스북 관련사진보기

2025년 4월 4일, 그날은 헌법재판소 재판관 만장일치로 전직 대통령 윤석열씨가 파면됐던 날이다. 그날 한 청년은 헌재 앞에서 주먹을 쥐었다. 그는 현장에서 촬영한 사진을 SNS에 올리며 이렇게 말했다.미국 극우 진영의 정치 구호인 '마가(MAGA·Make America Great Again 미국을 다시 위대하게)'를 따와 윤석열씨를 비호하는 메시지를 남긴 것이다. 그로부터 약 1년 뒤인 지난 3월 28일, 그는 국민의힘 청년 정치인 공개 오디션에서 최종 우승한다.윤씨 파면 결정에 "전쟁"이라고 외쳤던 그는 김영록 국민의힘 창원시의원이다. 그는 이번 지방선거에서 오디션 우승 결과로 경상남도 도의원 비례대표로 국민의힘에서 2번을 받았다.김 후보는 12·3 비상계엄 이후 "윤석열 대통령 만세"를 외치며 남은 시의원 임기를 보냈다. 지난해 2월 17일에는 자신의 인스타그램 계정에 광주에서 태극기를 든 사진을 올리며 "자유민주주의 대한민국 만세! 윤석열 대통령 만세! #탄핵무효"라고 적었다.지난해 2월 23일에는 대전에서 태극기를 든 사진과 함께 "윤석열 대통령 복귀를 위해 이 한 몸 맞서 싸우는 중"이라며 "윤석열 대통령 만세!"라고 적었다. 이 게시글에는 기독교 단체 '세이브코리아'의 국가비상기도회 홍보 포스터와 "대한민국을 위해 3월 1일 여의대로에서 함께 싸웁시다 #세이브코리아"라는 문구가 담겼다. 해당 행사는 손현보 세계로교회 목사를 중심으로 열린 윤석열씨 탄핵 반대 집회로 당시 김기현·나경원·윤상현·추경호 등 국민의힘 의원 36명이 참석했다.김 후보는 거리에서 윤석열씨를 위해 깃발을 들기도 했다. 지난해 3월 4일에는 "부산, 대구, 광주, 대전, 서울까지 매주 토요일 자유민주주의 대한민국을 수호하기 위해 시간을 보냈다"면서 자신의 모습이 담긴 영상을 올렸다. 영상 속 김 후보는 '언젠가 해야 하고 누군가 해야 한다면 지금 내가 하겠다. – 대통령 윤석열'이라는 문구가 적힌 깃발을 들고 걷는 등 적극적인 모습이었다. 지난해 4월 2일에는 안동 산불 봉사활동을 다녀왔다는 게시글을 올리며 "탄핵반대 집회 지원을 뒤로 하고 갔다"는 말도 덧붙였다.윤석열씨를 옹호해 온 김 후보는 혼자가 아니었다. 그의 표현대로 곁에는 "애국 청년 동지들"이 있었다. 지난해 4월 4일도 그랬다. 그는 헌재 앞에서 여러 청년들과 찍은 사진을 올리며 세 명의 계정을 태그했다. 공교롭게도 이들 모두 이번 지방선거에 출마한다. 구자민 개혁신당 관악구의원 후보(현직 관악구의원·최근 국민의힘 탈당), 김유상 국민의힘 김해시의원 후보(현직 김해시의원), 박승엽 국민의힘 경남도의원 후보(현직 창원시의원)이다.이들을 제외하고도 김 후보의 '윤석열 대통령 만세' 게시글에 등장한 인물 가운데 이번 지방선거 출마자가 적지 않다. 5·18민주화운동 폄훼 마케팅을 벌인 스타벅스코리아를 옹호하는 댓글을 달았던 김선민 국민의힘 거제시장 후보(현직 거제시의원)를 비롯해, 박새롬 국민의힘 대구 수성구의원 후보(현직 수성구의원), 이상봉 국민의힘 대구 북구의원 후보(현직 북구의원) 등이 있다.김 후보는 최근까지도 활발히 SNS 활동을 했다. 지난 19일 오전에는 자신의 인스타그램 계정에 '5·18 유공자 중 간첩들이 있다. 심지어 현역 의원들까지'라는 제목의 영상을 올렸다. 업로드 전날(18일)은 스타벅스코리아가 '5·18 탱크데이' 마케팅을 벌여 전국민적 공분이 확산되던 날이었지만 김 후보는 되레 음모론적 주장이 담긴 영상을 올렸다.김 후보 SNS에 등장한 구자민 개혁신당 관악구의원 후보의 행적을 따라가자, 또 다른 '탄핵반대' 청년 정치인들이 나타났다. 이들도 이번 지방선거에 출마한다. 윤씨가 체포됐던 2025년 1월, 구 후보를 비롯한 청년 정치인들은 "우리는 현 사태를 체제 전쟁으로 인식한다"면서 국회서 '탄핵반대청년연대' 이름으로 기자회견을 열었다.2025년 1월 18일 '탄핵반대청년연대' 청년들은 현직 국민의힘 시의원·구의원 자격으로 "우리 청년들은 헌법가치가 제대로 실현되고 자유민주주의 대한민국을 지키기 위해 끝까지 싸울 것"이라며 "헌법상 대통령의 권한인 계엄령을 선포한 사실 외에는 사실로 확정된 것이 하나도 없고, 도주 및 증거인멸 우려가 없음에도 현직 대통령에 대한 구속영장을 신청한 것은 사법 쿠데타라는 말 이외에는 설명할 길이 없다"고 말했다.앞서 헌재 앞 집회에 참여했던 구자민 개혁신당 관악구의원 후보 외에도 강영웅 용인시의원 후보(현직 용인시의원), 전유정 서울시의원 후보(현직 중랑구의원) 모두 '탄핵반대청년연대' 소속이다. 이 외에도 이번 선거에서 후보로서 이름을 올리지는 않았지만 신성영씨는 유정복 국민의힘 인천시장 후보의 총괄선대위원장(현직 인천시의원)으로, 이상욱씨는 국민의힘 중앙선거대책위 내 청년 조직 '청년 RED WINGS'의 단장으로 역할하고 있다.이들은 그로부터 한 달 뒤인 그해 2월 18일, 대표적인 '반탄' 의원이었던 윤상현 국민의힘 의원과 함께 윤석열 대통령 구속 취소 촉구하는 10만 명 서명 탄원서를 서울중앙지방법원에 제출하기도 했다.김영록 후보 외에도 '신(新)전대협' 공동의장으로 활동하던 이범석 국민의힘 인천시의원 비례대표 후보도 국민의힘 청년 오디션을 통과한 인물이다. '신전대협'은 1980년대 당시 학생운동단체인 전대협에 대항한다며 '반 문재인'을 기치로 2018년 만들어진 단체다. 한동안 중국과 관련된 유언비어를 대학 캠퍼스 내 대자보 형태로 게시하는 활동을 이어가기도 했다.이 후보는 같은 해 1월 이재명 당시 더불어민주당 대표가 "김정일, 김일성의 (평화를 위한) 노력들이 폄훼되지 않도록, 훼손되지 않도록 애써야 할 것"이라고 말한 것을 두고 이 대표를 국가보안법 제7조(찬양·고무 등) 위반 혐의로 고발하기도 했다.최종부 국민의힘 서울시 시의원 비례대표 후보(전 자유경제원 연구원) 또한 윤서인씨가 2020년 만든 '인라이트스쿨'이라는 유튜브 채널에서 소위 '학생주임'으로 역할하기도 했다. 당시 최 후보는 윤씨와 고 노무현 대통령이 서거한 현장인 '부엉이 바위'를 함께 방문하기도 했다. 부엉이 바위는 일베 등의 극우 커뮤니티에서 노무현 전 대통령을 비하하는 장소로서 자주 쓰이는 곳이다. 현재 '인라이트스쿨' 유튜브 채널은 모든 영상을 삭제한 상태다.'강원' 지역 최종 우승자에 들었던 서영일 국민의힘 강원특별자치도 도의원 비례대표 후보 또한 이철규 국민의힘 의원이 윤석열 대통령 탄핵 반대 세이브코리아 춘천 집회에 참석 중이라는 사진을 자신의 인스타그램에 공유(리포스트)하기도 했다. 서 후보는 한편 지난 2014년 11월 26일 상해로 벌금 100만 원을 선고받기도 했다.