이 대통령 "우리 국민 잡아가? 네타냐후 체포영장 판단해보자"

"지(자기들) 땅입니까? 이스라엘 영해에요?"
이재명 대통령이 20일 팔레스타인 가자지구 구호선단을 나포해 해당 선박에 탑승 중인 한국인 활동가들을 구금 중인 이스라엘에 정부의 공식 항의 필요성을 제기했다.
또한 프랑스·벨기에 등 일부 유럽 국가가 2024년 가자지구 전쟁범죄 혐의로 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 체포영장을 발부한 국제형사재판소(ICC)의 결정을 지지한 것을 거론하면서 관련 검토를 해보라고도 주문했다.
참고로 팔레스타인 가자지구로 향하는 국제 구호선단에 탑승했던 한국인 활동가 동현(34, 김동현)과 해초(28. 김아현)는 지난 18일, 20일 각각 이스라엘군에 체포돼 구금된 상황이다(관련기사 : 가자지구 향하는 한국인 활동가, 전원 이스라엘군 나포 https://omn.kr/2i9z6
).
"교전국도 아닌 제3국 국적 선박 마음대로 나포해도 되나"
이 대통령은 이날 국무회의에서 "지금 이스라엘이 가자지구에 자원봉사 하러 가겠다고 하는, 우리 내국인들 포함한 선박들을 나포하거나 폭침시키고 있다고 그런다"라며 외교부에 관련 보고를 요구했다. 특히 "가자지구로 가는데 이스라엘 영해를 지나는 거냐"라며 이스라엘군의 선박 나포 및 활동가 구금에 국제법적 문제가 있다고 지적했다.
이 대통령은 "이스라엘이 (가자지구에 대한) 관할권을 주장하면서 모니터링선을 치고 있다"라는 김진아 외교부 2차관의 보고에 "거길(모니터링선) 침범했다고 체포했단 말이냐. 정확히 말해보시라. 모르시는 거냐, 입장이 난처해서 그러는 거냐. 여기가 이스라엘 정부도 아니고"라고 목소리를 높였다.
위성락 국가안보실장이 "이스라엘이 가자지역에 군사작전을 하고 있고 군사적 통제를 하고 있기 때문에 출입을 통제하는 중이다. 그런 연장선상에서 선박이든 인원이든 출입을 통제하는 것"이라고 부연했을 땐 "영해가 아니지 않나. (이스라엘이) 불법 침략한 것 아니냐. 국제법적으로는"이라고 말했다.
위 실장과 임웅순 국가안보실 2차장은 '추가 검토돼야 한다'는 뜻을 밝혔다. 임 차장은 "지금 말씀하신 것은 지금 국제법적으로도 굉장히 논란이 되고 있는 이슈"라며 "이스라엘의 행위가 항행 자유 원칙이란 국제법적 원칙을 위반해서 불법이란 주장도 있지만 이스라엘은 교전상태에서 해상봉쇄조치는 합법이라고 반박한다"라고 설명했다. 그러면서 "조금 더 검토해서 보고드리겠다"라고 했다. KTV 등을 통해 생중계 되고 있는 지금이 아니라 다른 때 다시 보고하겠다는 취지였다.
하지만 이 대통령은 "이스라엘이 남의 나라를 침략해서 전투 중이니까 이스라엘 마음대로 제3국 국적 선박을 마구 나포하고 요새는 보니깐 아예 선박 엔진을 폭파해서 침몰시킨다던데"라며 문제 제기를 멈추지 않았다.
이 대통령은 "교전국끼리 어떻게 하는 건 관여할 바가 아닌데 제3국 국적 선박을 나포하고 체포, 구금한 게 타당한 일인가"라며 "(이스라엘 영해도 아니고)그러면 항의해야 하는 것 아닌가"라고 따졌다.
"너무 많이 인내했다. 도가 지나쳐도 너무 지나치다"
이 대통령은 그러면서 ICC의 네타냐후 이스라엘 총리 체포영장 발부 문제까지 짚었다. 위 실장이 "복잡한 문제라서 여기서 논의하는 것보단 저희가 검토해서 따로 보고를 드리겠다"라고 했지만, "우리 국민을 잡아갔으니깐 하는 말 아닌가"라고 했다.
이 대통령은 "(한국인 활동가가) 가지 말라는 정부의 권고를 안 따른 것은 우리 내부 문제이고 (이스라엘이) 우리 국민들을 국제법적으로 타당하지 않은 사유로 잡아간 것은 맞지 않냐"라고 지적했다.
이어 "제가 보기에는 (이스라엘의 행태가) 너무 심하다. 너무 비인도적이고"라며 관련 상황 파악을 정확히 해보라고 주문했다.
또 "지금까지야 외교 관계를 고려해서 그런지 모르겠는데 유럽 대부분 국가들은 체포영장을 발부해서 네타냐후 총리가 국내로 들어오면 체포하겠다고 발표했다는데 우리도 판단을 해보자"라며 "(이스라엘이) 최소한의 국제규범을 다 어기고 있잖나"라고 말했다.
위 실장이 "여러 측면을 검토해서 따로 보고드리겠다"라고 답했을 땐, "여하튼 원칙대로 하라"며 "너무 많이 인내했다. 도가 지나쳐도 너무 지나치다"라고 덧붙였다.