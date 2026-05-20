이 대통령 "우리 국민 잡아가? 네타냐후 체포영장 판단해보자"

▲한국시간으로 20일 오전 가자지구 구호선단 선박의 항해 현황. 파란 선은 항해 궤적이고 빨간 점은 나포된 지점이다. 50척의 선박이 모두 지중해의 공해상에서 이스라엘 군에 나포당했고, 이스라엘 영해로 진입한 선박은 1척도 없었다. ⓒ GSF 관련사진보기