탈석탄의 시간을 정의로운 전환의 마중물로

큰사진보기 ▲화석연료의 시대를 끝내고 노동자와 시민 모두의 존엄이 지켜지는 정의로운 전환의 현장에서 함께 만나기를 바란다. ⓒ matthewhenry on Unsplash 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 정진영씨는 경남기후위기비상행동 집행위원입니다.



6.13 공공재생에너지 확대! 발전노동자 총고용 보장! 정의로운 전환을 위한 노동자·시민 대행진

○ 일시 : 6.13(토) 15시

○ 장소 : 경남 창원(창원시청 최윤덕 동상 앞)



전국 참가버스 및 상영회 안내 페이지 : Bit.ly/letsgo613

탈석탄의 시간이 본격화되고 있다. 이재명 정부는 국제 탈석탄 동맹(PPCA) 가입 과정에서 2040 탈석탄 방향을 공식화했고 김성환 기후에너지환경부 장관은 제12차 전력수급기본계획에 2040년 탈석탄 계획을 담을 것을 약속했다. 이미 태안화력 1호기는 2025년 12월 31일 공식 폐쇄됐고, 2023년 기준 전국 61기의 석탄발전소는 2038년까지 21기 수준으로 줄어들 예정이다.중동 전쟁으로 인한 에너지 수급 불안 속에서 올해 6월 폐쇄 예정이었던 경남 하동화력 1호기 폐쇄가 내년 상반기로 연기되어 정부가 석탄발전의 수명을 연장하는 듯 보이지만 탈석탄의 세계적 흐름은 이미 되돌릴 수 없는 방향으로 움직이고 있다. 국제에너지기구(IEA)는 2030년까지 세계 재생에너지 설비가 현재보다 약 세 배 가까이 확대될 것으로 전망하고 있다. 태양광과 풍력은 이제 가장 값싼 신규 전력원이 될 것이고, 세계 전력시장에서 석탄의 경제성은 빠르게 무너지고 있는 것이다. 결국 석탄발전의 폐쇄 시기는 늦춰질 수 있어도, 거스를 수는 없다.문제는 석탄발전 폐쇄의 과정에서 노동자와 지역의 삶이 함께 무너지고 있다는 점이다. 석탄발전소는 수십 년 동안 지역의 전력을 생산해왔고 우리는 스위치 하나로 간편하게 전기를 사용해왔지만 그 생산의 현장은 위험의 외주화와 비정규직 구조 위에 세워져 있었다. 태안 김용균 노동자 사망사고 이후에도 발전 비정규직 노동자들의 현실은 크게 달라지지 않았다. 올해 또다시 태안화력에서 김충현 노동자가 목숨을 잃었다. 발전소가 단계적으로 폐쇄되면서 인력은 줄고, 업무는 과중해 결국 두 사람이 해야 할 일을 비정규직 노동자 한 명이 홀로 떠안게 되는 구조가 되었고 노동자는 결국 죽음으로 내몰렸다.인류의 생존을 위해 기후위기대응을 논하면서 대응의 일환으로 석탄발전노동자들을 사지로 내모는 것이 지금 정부의 행태다. 우리는 노동자들이 거리로 내몰리는 전환이 아니라, 우리 모두 함께 살수 있는 공공재생에너지 체계 속에서 총 고용이 보장되는 정의로운 전환을 원한다.우리는 오랜 기간 동안 전국 곳곳에서 함께 싸워왔다.2024년 3월 30일 충남 태안에서 진행된 '330 충남노동자행진'에서는 발전 비정규직 노동자와 시민들이 함께 기후정의와 정의로운 전환, 공공재생에너지 확대를 외쳤다. 2024년 5월에는 부산 남부발전 앞에서 발전 비정규직 노동자들의 공동파업까지 이어졌다. 정부가 갈팡질팡 할 때 노동자들이 먼저 기후위기 시대 어떤 에너지 체계로 전환해야 하는가를 사회에 질문하고 답하기 시작했다. 그 과정에서 만들어진 공공재생에너지 확대를 위한 5만 국민동의청원 달성의 기쁨을 우리는 아직도 잊지 못한다. 기후위기 대안을 시장과 민간기업의 이윤 논리에 맡겨둘 수 없다는 절박함, 발전소는 폐쇄되어도 석탄발전 노동자들의 삶은 폐쇄될 수 없다는 전국 시민들의 목소리가 하나로 모인 것이다.전환의 한가운데 서 있는 경남에서 다시 한 번 정의로운 전환에 대한 실질적인 요구를 결집하는 날이 바로 6월 13일 창원에서 열리는 '정의로운 전환 노동자·시민 대행진'이다. 하동과 삼천포 석탄화력발전소 폐쇄는 단지 몇 개 발전소의 문제가 아니라 앞으로 다가올 조선·자동차·철강 산업 전환의 미래를 미리 보여주는 시험대다. 여기서 정의로운 전환이 실패한다면 이후의 어떠한 산업의 정의로운 전환도 이뤄내기 어렵다. 만약, 여기서 노동자와 시민이 함께 새로운 전환 모델을 만들어낸다면, 그것은 한국 사회 전체의 희망이 될 수 있다.613 정의로운 전환 노동자 시민대행진에서 기후위기 대응과 노동의 권리, 지역의 미래를 함께 지키기 위한 사회적 전환의 방향을 만들어내자.민간의 이윤이 아닌 공공재생에너지로 모두의 삶을 밝히자.화석연료의 시대를 끝내고 노동자와 시민 모두의 존엄이 지켜지는 정의로운 전환의 현장에서 함께 만나기를 바란다.