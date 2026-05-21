김홍도가 그린 촛대바위와 풍경, 과연 보는 눈이 다르구나

큰사진보기 ▲김홍도그림 안내판추암 촛대바위 ⓒ 최옥화 관련사진보기

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큰사진보기 ▲해암정추암 능파대 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲촛대바위추암 촛대바위 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲촛대바위 일출촛대바위 일출 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲촛대바위 일출촛대바위 일출 ⓒ 최옥화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

촛대바위 일출은 애국가 첫 소절의 배경화면으로 자주 나온 곳이다. 그만큼 이곳은 우리나라의 아름다운 명소를 대표할 만한 곳이다. 동해시 추암의 촛대바위는 바다와 기암이 빚어낸 천혜의 절경이다. 하늘을 찌를 듯 우뚝 솟은 바위 군상은 자연이 수만 년에 걸쳐 완성한 조각 작품이나 다름없다.그래서인지 조선시대 화가인 단원도 이곳을 방문하고 그 절경을 그림으로 남겼다고 한다. 조선시대 조희룡이 쓴 '호산외사'에 의하면 단원 김홍도는 1788년 정조의 어명으로 '금강사군첩'을 그렸고, 이 그림에 촛대바위 풍경이 포함된다고 전해진다. 이곳 촛대바위에는 단원 김홍도가 그때 그린 그림이 표지판에 붙어 있다.지난 18일 두근거리는 가슴을 안고 나도 단원 김홍도의 발길을 따라 촛대바위가 있는 추암 바닷가를 찾았다. 동해시 추암역 아래 굴다리를 통과하는 순간부터 그를 만날 생각을 하면 시간이 달라지는 느낌이었다. 굴다리 너머에는 단원이 걸었던 길이, 그리고 그가 바라보았던 풍경이 기다리고 있다는 것을 알았기 때문이다.굴다리를 빠져나오면 바닷가에 기암괴석의 바위 앞에 가장 먼저 해암정(海巖亭)이 있다. 표지판에 의하면 "1361년 공민왕 10년, 삼척 심씨의 시조 심동로가 벼슬을 버리고 이 바닷가로 내려와 지은 정자"라고 전해진다. 후학을 양성하고 풍월을 읊으며 여생을 보낸 곳이라 하니, 나도 모르게 마음이 숙연해진다.교직을 정년 퇴직하고 세상 밖으로 나온 내가 여기서 660여 년 전의 그 마음을 만날 줄이야. 단원도 나처럼 해암정과 그 뒤의 바위와 바다 풍경에 마음을 빼앗겨 이 자리에 꽤 오래 머물렀을 것이다.정자를 뒤로 하고 비탈길을 오르면 우리가 촛대바위라 부르는 능파대(凌波臺)에 이른다. 기록에 따르면(척주지(陟州誌)1662년, 허목) 조선 세조 때, 강원도 제찰사로 이곳을 찾은 한명회는 하늘로 솟구친 바위들의 자태에 감탄한 나머지 '능파(凌波)'라 이름 붙였다고 한다. 미인의 걸음걸이처럼 가볍고 아름답다는 뜻이라고 하는데, 과연 하늘로 솟구친 기암들의 자태가 그 말 한 마디를 아깝지 않게 한다.그 중에서도 촛대바위와 그 주위의 풍경은 단원의 그림과 판박이다. 그의 시선이 고스란히 느껴지는 순간이었다. 그런데 카메라를 들고 그림 속 구도를 찾아보려 했지만, 아무리 자리를 바꿔도 같은 장면이 한 프레임 안에 들어오지 않았다. 조금 더 위쪽 전망대에 올라서도 그림의 구도가 모두 다 들어오지 않는다.오늘날이라면 드론으로나 가능한 부감(俯瞰)의 시선이다. 그런데 단원은 200여 년 전, 땅 위에 두 발을 딛고 서서 이미 하늘의 눈으로 이 풍경을 내려다보고 있었다. 예술가의 눈은 몸이 닿지 못하는 곳까지 먼저 가닿는 법인가 보다. 천재적인 예술가의 감각이란 중력을 거스르는 경지에까지 다다른 것인가 하는 감탄을 금할 길이 없다.시간이 흘러 단원이 그림을 그리던 그 자리에 요즘은 이 촛대바위 위로 떠오르는 일출 광경을 촬영하러 사진 작가들이 많이 찾는 곳이 되었다. 다음 날 나도 일출을 담으러 새벽에 다시 이곳을 찾았다.새벽 5시 여명을 뚫고 해가 떠오르자 모두 숨을 참으며 셔터만 누르고 또 누른다. 찰나의 순간도 놓치고 싶지 않다. 아무 소리도 들리지 않고 셔터 소리만 울린다. 손톱만 하던 해가 동그란 태양이 될 때까지, 카메라 셔터 소리에 간절한 소망 하나씩을 담으며 모두 경건하게 그날의 해를 가슴에 품었다.나도 그 자리에 서서 단원이 그렸던 그 장면을 그대로 찍고 있었다. 아름다움이란 완벽하게 담을 수 없기 때문에 더 오래, 더 간절히 바라보게 되는 것인지 모른다. 단원은 이 풍경을 화폭에 남겼고, 나는 가슴에 남겼다. 단원 김홍도의 발자취를 따라 삼척 추암 해변의 촛대바위와 일출을 담은 시간, 잊지 못할 가슴 벅찬 행복이었다.