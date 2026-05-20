전설의 비경 앞에서 한 달치 웃음을 다 쏟아낸 날

큰사진보기 ▲베트남의 오래된 사찰 진국사.붉은빛의 8층 보탑이 이국적이다. ⓒ 김경희 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲바딘광장내 호찌민 시신이 안치된곳.내부 관람을 위해 앞 친구 옷 자락을 잡고 줄서서 기다리는 아이들 모습 ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲한기둥사원.커다란 연못 한가운데 하나의 돌 기둥 위에 세워진 독특한 사원 ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲분짜와 반쎄오.베트남 전통 음식으로 빛깔과 맛, 모두 좋았다. ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲키스섬.배를 타고 하롱베이를 돌다 보면 사람이 키스하고 있는 듯한 형상의 바위 ⓒ 김경희 관련사진보기

큰사진보기 ▲항루원.가이드가 잠깐 배를 세우고 007 영화를 찍은 곳이라 설명 ⓒ 김경희 관련사진보기

"여러분을 보니 1년 넘게 못 뵌 부모님 생각이 납니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통에도 실립니다.

지난 5월 중순, 남편 직장 친구들의 환갑 기념 여행으로 베트남 하노이와 하롱베이를 다녀왔다. 부부 8팀, 모두 16명이 함께한 3박 5일 여정이었다. 새벽 2시에 여수를 출발해 하노이에 도착하니 뜨거운 공기와 활기찬 풍경이 우리를 맞이했다. 공항에서 만난 가이드는 여행 내내 유쾌한 분위기를 만들어주었다. 첫 식사는 베트남 대표 음식인 쌀국수였다. 진한 국물 한 숟갈에 피로가 녹아내리며 본격적인 여행이 시작됐다.처음 찾은 곳은 베트남의 오래된 사찰 진국사였다. 붉은빛 8층 보탑과 넓게 그늘을 드리운 보리수나무가 이국적인 분위기를 자아냈다. 특히 석가모니가 깨달음을 얻었다는 보리수의 후계목이라는 설명에 더 의미 있게 다가왔다.저녁으로 먹은 베트남식 월남쌈도 인상적이었다. 얇고 부드러운 라이스페이퍼에 채소와 과일을 싸 먹으니 한국에서 먹던 맛과는 또 달랐다. 새콤한 푸른 망고와 쫀득한 쌀떡은 자꾸 손이 갔다. 버스 안에서는 가이드가 베트남의 독특한 문화를 소개해주었다.길거리 노래방 문화 이야기였다. 옆집 사람이 밤새 노래를 불러 항의하러 갔더니 "최근 결혼해서 너무 행복하다"며 마이크를 건네더라는 이야기였다. "축하합니다" 하고 돌아왔다는 말에 버스 안은 웃음바다가 되었다. 우리나라였다면 상상하기 힘든 풍경이라 더 재미있었다.하노이 중심의 바딘 광장에서는 호찌민 묘소를 찾았다. 내부에는 실제 호찌민의 시신이 안치되어 있었고 분위기는 매우 엄숙했다. 특히 놀라웠던 건 어린아이들까지도 한마디 말 없이 질서를 지키는 모습이었다. 일행 모두 "어떻게 저렇게 조용할 수 있을까" 하며 감탄했다.이어 방문한 한기둥사원은 연못 한가운데 돌기둥 하나 위에 세워진 독특한 사찰이었다. 연꽃 위에 피어난 모습 같아 무척 아름다웠다. 자녀를 원하는 사람들이 많이 찾는다는 이야기에 가이드가 "오른쪽으로 돌면 아들, 왼쪽으로 돌면 딸을 낳는다는 전설이 있다"고 설명했다. 필자는 양쪽으로 모두 돌며 기도했고, 그 모습을 본 남편은 웃음을 터뜨렸다.여행의 또 다른 즐거움은 음식이었다. 점심으로 먹은 분짜와 반쎄오는 기대 이상이었다. 바삭한 전병 속 채소와 새우, 고기의 조화가 훌륭했고 숯불향 가득한 분짜도 입맛을 사로잡았다. 하롱 테마파크의 케이블카에서는 바다 위를 떠다니는 유람선들이 한눈에 들어왔다. 장난감처럼 작게 보이는 배들과 거대한 대관람차 풍경이 인상적이었다.그리고 드디어 세계 3대 비경 중 하나로 불리는 하롱베이. 전설 속 용이 내려왔다는 이야기를 품은 바다는 이름처럼 신비롭고 웅장했다. 유람선 2층 갑판에 올라 모두 영화 <타이타닉>의 한 장면처럼 두 팔을 벌리고 사진을 찍었다. 웃음소리가 끊이지 않았다.'키스섬'에서는 서로 마주 보는 바위를 배경으로 부부들이 키스 포즈를 취했다."입술을 더 내미세요!"라는 외침에 다들 부끄러워하면서도 한껏 웃었다. 한 달 치 웃음을 그 유람선 위에서 다 웃은 것 같았다.티톱섬에서는 가파른 계단을 올라 전망대를 다녀온 사람들과 그늘 아래 쉬는 사람들로 나뉘었다. 정상에 오른 사람들은 "하롱베이가 한눈에 내려다보이는 풍경이 정말 장관"이라며 연신 감탄했다. 땀 흘린 뒤 마신 시원한 코코넛 주스는 더없이 달콤했다.이후 스피드보트를 타고 항루원으로 향했다. 거센 바람을 가르며 달리는 순간은 짜릿했다. 절벽 근처에서는 새끼를 품에 안은 원숭이 무리도 만났다. 또 한참을 달려가다 보니 작은 배 한 척과 바구니 모양의 배가 눈에 들어왔다. 보트가 방향을 돌려야 한다는 표시 역할도 하고, 쓰레기를 모아두는 용도로도 사용한다고 했다. '2026여수세계섬박람회'를 앞두고 있는 여수 사람인 우리 일행에게는 꽤 인상적인 아이디어처럼 느껴졌다.배로 돌아오니 식탁 위에는 푸짐한 해산물 요리가 차려져 있었다. 식사를 마친 뒤 가이드가 준비한 깜짝 이벤트도 이어졌다. 환갑을 맞은 남자들을 위한 생일 케이크가 등장했고, 모두 함께 촛불을 끄며 축하했다. 와인잔이 오가고 노래가 이어지며 선상 분위기는 더욱 무르익었다. 흥겨운 분위기 속에서 가이드는 마지막으로 김광석의 <어느 60대 노부부 이야기>를 조용히 불렀다.그 말에 모두 잠시 숙연해졌다. 단순한 관광이 아니라 사람의 마음이 오가는 여행이라는 생각이 들었다. 이후 찾은 재래시장에서는 통통한 바나나와 화려한 꽃들이 눈길을 끌었다. 수상인형극에서는 베트남 전통문화를 가까이서 느낄 수 있었다. 물 위를 자유롭게 움직이는 인형들의 익살스러운 모습에 언어가 달라도 모두 함께 웃을 수 있었다.마지막 일정이었던 옌뜨 국립공원에서는 또 한 번 감동이 이어졌다. 이동하는 버스 안에서 가이드가 남자들에게 장미꽃 한 송이씩 건네며 아내에게 사랑과 감사의 말을 전해보라고 했다. 서로 쑥스러워하면서도 웃으며 꽃을 건네는 모습에 버스 안 분위기는 한층 따뜻해졌다.여행의 끝에 우리는 새우 소금이며 기념품을 한가득 안고 공항으로 향했다. 하지만 가장 오래 남은 것은 물건이 아니었다. 서로 배려하며 웃고 함께 시간을 나눈 사람들이었다. 하롱베이의 절경도 아름다웠지만, 오래 곁을 지켜온 사람들과 함께 웃고 걸었던 시간이 더 오래 기억에 남는다. 결국 여행은 풍경보다 사람을 남긴다는 말을 이번 여행에서 다시 한번 느낄 수 있었다.