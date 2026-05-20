시민단체 "과거사 외면한 한일 셔틀외교는 허상"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 경북 안동 한 호텔에서 다카이치 사나에 일본 총리와 공동언론발표를 하고 있다. 2026.5.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김상희 더불어민주당 대일굴욕외교대책위원회 위원장이 22일 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열정부 對일본 굴욕외교 저지 더불어민주당 연석회의에서 발언하고 있다. 2023. 3. 22 ⓒ 남소연 관련사진보기

일제 피해자 지원단체가 과거사 문제 해결 없는 한일 정상 셔틀외교는 허상이라고 비판하며 이재명 정부의 태도 변화를 촉구했다.일제강제동원시민모임은 20일 '조세이탄광 유해 발굴 약속 없이, 민간에서 인양한 유골 몇 점만 DNA 감정? 한일 양국이 DNA 감정 대행 기관인가?'라는 제목의 성명을 냈다.조세이탄광은 일본 야마구치현 우베시 앞바다에 있던 해저 탄광으로, 1942년 2월 3일 수몰사고로 183명이 숨졌다. 사망자 중 136명이 조선인으로 알려졌으나, 현재까지 유골 수습조차 제대로 이뤄지지 않고 있다.이와 관련, 시민모임은 "(19일 양국 정상이) 수몰 희생자 183명 중 일본 민간단체에 의해 발굴된 유해 몇 점에 대해 DNA(유전자 정보) 감정 절차에 합의했다는 것"이라며 "84년 간 수장된 유골은 여전히 방치할 셈이냐"고 비판했다.이어 "다카이치 총리, 앞선 이시바 총리까지 이재명 정부 출범 1년 만에 양국 정상은 7차례나 만났다"면서 "양국 정상이 자주 만나는 건 바람직한 일이지만, 과거사 문제와 관련해서는 사실상 한 발도 더 나아간 것이 없다"고 지적했다.시민모임은 일본 강제동원 배상 책임 회피, 독도 영유권 주장 등 일본 정부와 전쟁범죄기업의 파렴치한 행태에 대해선 이 대통령을 비롯한 우리 정부가 제대로 목소리를 내지 못하고 있다고 비판했다.시민모임은 "역사 문제의 정의로운 해결 없는 한일 정상 셔틀 외교는 허상일 뿐"이라며 "윤석열 정권이 강제동원 '제3자 변제'를 강행하자 '삼전도 굴욕외교'라고 목소리를 높였던 사람이 누구였나, 이재명 정부는 당당하게 임하라"고 촉구했다.